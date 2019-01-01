كيف تحضر مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية في أبو ظبي؟

قمة تجمع زمرة من نجوم المستديرة في العاصمة الإماراتية

ينتظر سكان الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد العاصمة أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق للـ19 من نوفمبر، مباراة مميزة جدًا ستجمع بين منتخب البرازيل ونظيره الكوري الجنوبي، في لقاءٍ سيعرف مشاركة مجموعة من أكبر نجوم المستديرة حول العالم، ويشهد ترقبًا كبيرًا من طراف عشاق الساحرة المستديرة في الإمارات.

وسيتواجد منتخب السامبا الفائز بكأس العالم 5 مرات سابقًا، في العاصمة الإماراتية، من أجل خوض اللقاء على ملعب محمد بن زايد، ضمن جولة البرازيل الدولية " Global Tour"، التي يسعى من خلالها منتخب الكناري من التقرب من جماهيره حول العالم.

وسيعرف اللقاء مشاركة مجموعة من أكبر النجوم على غرار فيرميرنو، جابرييل جيسوس أو كوتينيو، وكذلك سون هيونغ مين وكانجين لي من صفوف المنتخب الكوري الجنوبي الذي يُعتبر أحد أبرز المنتخبات الآسيوية ومن المُحتمل أن يكون ندًا قويًا لرجال المدرب تيتي.

وستُجرى المقابلة على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وبإمكان الجماهير اقتناء التذاكر عبر موقع www.ticketmaster.ae، علمًا أن تمنها يتراوح بين 120 و445 درهمًا إماراتيًا.

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