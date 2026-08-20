يعود سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى إلى حلبة الأمريكتين في أوستن بولاية تكساس، من 22 إلى 25 أكتوبر 2026، مع إضافة يوم رابع إلى البرنامج للمرة الأولى منذ انضمام السباق إلى روزنامة الفورمولا 1 عام 2012. ويتخلى السباق هذا العام عن نظام سباق السرعة الذي استُخدم في 2025، ليعود إلى البرنامج التقليدي الذي يضم ثلاث حصص تجارب حرة، إلى جانب حفلات يحييها مارون 5 وبوست مالون وأليسو في مسرح جرمانيا إنشورانس المكشوف بجوار الحلبة.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك، بما في ذلك الجدول الكامل للحصص، وأماكن بيع التذاكر، ونطاق الأسعار الحالي، وكيفية العثور على أرخص وسيلة للحضور.

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متى يُقام سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026؟

التاريخ والوقت الفعالية المكان التذاكر الخميس 22 أكتوبر يوم Grand PrixView (أكاديمية الفورمولا 1، جولة سيراً في منطقة الصيانة، مناطق المشجعين) حلبة الأمريكتين، أوستن التذاكر الجمعة 23 أكتوبر، 12:30 ظهراً التجارب الحرة الأولى حلبة الأمريكتين، أوستن التذاكر الجمعة 23 أكتوبر، 4 مساءً التجارب الحرة الثانية حلبة الأمريكتين، أوستن التذاكر السبت 24 أكتوبر، 12:30 ظهراً التجارب الحرة الثالثة حلبة الأمريكتين، أوستن التذاكر السبت 24 أكتوبر، 4 مساءً التجارب التأهيلية حلبة الأمريكتين، أوستن التذاكر الأحد 25 أكتوبر، 3 مساءً جائزة الولايات المتحدة الكبرى (56 لفة) حلبة الأمريكتين، أوستن التذاكر

جميع المواعيد بتوقيت أوستن المحلي، أي التوقيت المركزي. ولن تُقام حصص لسباق السرعة في 2026، لذا يضم برنامج السبت حصة تجارب حرة واحدة والتجارب التأهيلية بدلاً من سباق السرعة وتصفياته.

أين يمكنك شراء تذاكر جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026؟

تُطرح تذاكر سباق 2026 أولاً عبر الموقع الرسمي لحلبة الأمريكتين، حيث يمكنك شراء تذاكر اليوم الواحد، وتذاكر الدخول العام لثلاثة أيام، ومقاعد المدرجات بأسعارها الأصلية. والتذاكر معروضة للبيع الآن، ويُعد الشراء المباشر عموماً الخيار الأرخص ما دامت التذاكر متاحة في الفئة التي تفضلها.

بعد نفاد تذاكر إحدى الحصص أو فئات المقاعد من المصدر الرسمي، أو إذا كنت تشتري تذكرتك مع اقتراب أسبوع السباق، يتجه معظم المشجعين إلى سوق إعادة البيع. ويعرض StubHub تذاكر طوال عطلة نهاية الأسبوع، بما يشمل يوم السباق والتجارب التأهيلية وحصص التجارب الحرة. ويشمل كل شراء ضمان FanProtect الذي تقدمه المنصة، ما يعني التحقق من صلاحية التذاكر ورد أموال المشترين إذا أُلغيت الفعالية ولم يُحدَّد لها موعد جديد.

إليك بعض ما يجدر معرفته عن الشراء من سوق إعادة البيع:

تعكس الأسعار حجم الطلب لا السعر الأصلي للتذكرة، لذا قد تتجاوز سعر شباك التذاكر، خصوصاً في يوم السباق والمدرجات الأكثر رواجاً.

يطرح التذاكر مشجعون ووسطاء يعيدون بيع تذاكر لم يعودوا بحاجة إليها، وهو ما قد يتيح لك الحصول على مقعد في فئة نفدت تذاكرها رسمياً.

يمثل خياراً مباشراً للمشجعين القادمين من خارج الولايات المتحدة الذين يفضلون عدم إنشاء حساب منفصل في نظام التذاكر الخاص بالحلبة.

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كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026؟

تتفاوت الأسعار بدرجة كبيرة بحسب اليوم ونوع التذكرة وموعد شرائها:

أرخص تذكرة رسمية: تبدأ أسعار تذاكر يوم الخميس الجديد، Grand PrixView، من نحو 20 دولاراً، ما يمنح المشجعين ذوي الميزانية المحدودة فرصة لدخول الحلبة حتى من دون تذكرة للأيام الثلاثة الرئيسية.

تذاكر اليوم الواحد: تبدأ أسعار التذاكر الرسمية ليوم الجمعة أو السبت أو الأحد من نحو 109 دولارات، وترتفع أسعار الفئات الأخرى بحسب المدرج أو منطقة المشاهدة.

الدخول العام لثلاثة أيام: تبدأ أسعار تذكرة الدخول إلى الحلبة من الجمعة حتى الأحد، التي تتيح مشاهدة السباق من مناطق الوقوف والتلال المحيطة بالمضمار من دون مقعد محجوز، من نحو 250 دولاراً.

سوق إعادة البيع: تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها حالياً من نحو 55 إلى 60 دولاراً لأرخص الحصص المتاحة، وترتفع كثيراً في يوم السباق وللمقاعد المميزة في المدرجات.

نصيحة لتوفير المال: تظل تذكرة الدخول العام أفضل الخيارات من حيث القيمة للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع كاملة، فيما تُعد تذكرة يوم الخميس الجديد، Grand PrixView، أرخص تذكرة ليوم واحد معروضة للبيع في 2026. والشراء في أبكر وقت ممكن، سواء من الموقع الرسمي أو سوق إعادة البيع، هو أفضل وسيلة لتجنب ارتفاع الأسعار مع اقتراب أسبوع السباق.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة الولايات المتحدة الكبرى

عادت جائزة الولايات المتحدة الكبرى إلى روزنامة الفورمولا 1 على حلبة الأمريكتين في 2012، بعد غياب الرياضة عن الولايات المتحدة لأربع سنوات. وأصبح السباق من الأكثر حضوراً جماهيرياً على الروزنامة بأكملها، إذ استقطبت نسخة 2022 نحو 440 ألف مشجع على مدار ثلاثة أيام، بحسب ما ورد في التقارير. وإلى جانب السباقات، اشتهرت الجائزة الكبرى ببرنامج حفلاتها بجوار الحلبة، حيث يحيي فنانون بارزون حفلات طوال عطلة نهاية الأسبوع في مسرح جرمانيا إنشورانس المكشوف، ليصبح الحدث مهرجاناً موسيقياً بقدر ما هو عطلة نهاية أسبوع لرياضة المحركات.

في 2026، تمتد فعاليات السباق إلى أربعة أيام للمرة الأولى. ويمنح يوم الخميس الجديد، Grand PrixView، المشجعين فرصة مبكرة للاطلاع على منطقة الفرق، والسير في منطقة الصيانة، ومتابعة منافسات أكاديمية الفورمولا 1 على الحلبة، وهي سلسلة سباقات مساندة مخصصة للسائقات. ثم تُقام التجارب الحرة يوم الجمعة والتجارب التأهيلية يوم السبت، قبل سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد على مدار 56 لفة، من دون نظام سباق السرعة الذي شهدته نسخة 2025.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حلبة الأمريكتين

حلبة الأمريكتين مضمار في أوستن بولاية تكساس، يبلغ طوله نحو 5,51 كيلومترات ويضم 20 منعطفاً. صممه هيرمان تيلكه وافتُتح في أكتوبر 2012 خصيصاً لإعادة الفورمولا 1 إلى الولايات المتحدة. وأشهر معالمه المنعطف الأول، الذي يرتفع بنحو 41 متراً قبل أن ينحدر إلى سلسلة من المنعطفات السريعة والمتتابعة المستوحاة من حلبات بينها سيلفرستون وهوكنهايم. وتُقام السباقات على المضمار عكس اتجاه عقارب الساعة، وهو واحد من قلة من المضامير الحالية في روزنامة الفورمولا 1 التي تسير بهذا الاتجاه، ما يضيف تحدياً بدنياً للسائقين المعتادين على القيادة بالاتجاه المعاكس في معظم الحلبات.

ويُعد برج المراقبة في الحلبة، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 77 متراً، أبرز معالمها، إذ يوفر إطلالات شاملة على المضمار وأفق أوستن من منصة يمكن الوصول إليها بالمصعد أو عبر درج من 419 درجة. ويتسع المدرج الرئيسي لنحو 9 آلاف مشجع في مدرجاته السفلية ومقصوراته وأجنحته، فيما تستطيع الحلبة بأكملها، بما في ذلك تلال الدخول العام والساحة الكبرى، استيعاب ما يصل إلى 120 ألف متفرج يوم السباق. ومع البرنامج الجديد الممتد لأربعة أيام، والحفلات التي يحييها فنانون بارزون، والصراع على اللقب الذي لم يُحسم بعد، يبدو سباق هذا العام مرشحاً ليكون إحدى أبرز عطلات نهاية الأسبوع في روزنامة 2026، لذا تحقق من توافر التذاكر الآن لتضمن مكانك في حلبة الأمريكتين.