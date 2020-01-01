كيف برر جوارديولا تعثر مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس؟

جوارديولا يتحسر على ضياع نقطتين أمام النسور

تحسر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على ضياع نقطتين، في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس ضمن منافسات سبت الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل النادي السماوي في الانفراد بوصافة البريميرليج، بالسقوط في فخ التعادل أمام ضيفه اللندني بهدفين للكل، ليرفع رصيده لـ48 نقطة، على بعد ثلاث نقاط فقط من ليستر سيتي قبل مباراته أمام بيرنلي غدًا الأحد.

وبعد المباراة قال الفيلسوف في تصريحات صحفية "كانت مباراة معقدة، ولسوء الحظ لم نتمكن من الفوز بها".

وأضاف "لقد أخبرت اللاعبين أن يواصلوا الضغط ووضع الكرة داخل منطقة الجزاء، مع السيطرة على ويلفريد زاها في الهجمات المعاكسة".

وعن سبب التعادل، قال "من الصعب تحليل ما حدث، إذ سجلوا علينا من ركلة ركنية ولم يكن لديهم الكثير من الفرص".

وختم حديثه المقتضب "فعلنا كل شيء، لكن للأسف لم نتمكن من الفوز".

وحال تمكن ليفربول من الفوز على مانشستر يونايتد في قمة الغد، سيتسع الفارق بين الريدز والسكاي بلوز لـ16 نقطة، بالإضافة لمباراة مؤجلة لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.