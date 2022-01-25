كيف؟ .. المريسل يُحاول عرقلة محاولات الهلال للتخلص من فييتو

يسعى الهلال السعودي جاهدًا للتخلص من لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ويأمل النادي في فعل ذلك دون التعرض لخسارة مالية فادحة، وذلك بإعارته أو بيعه نهائيًا.

فييتو كان قد ارتدى القميص الأزرق قبل انطلاق موسم 2020-2021 قادمًا من سبورتينج لشبونة، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال للفيصلي السعودي على سبيل الإعارة أو العودة إلى بلاده واللعب مع ريفربليت.

كيف يُحاول المريسل عرقلة محاولات الهلال التخلص من فييتو؟

الحديث الأكثر جدية في الأيام الأخيرة يدور حول انتقال فييتو للفيصلي بالإعارة حتى نهاية الموسم، لكن الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل يُحاول عرقلة إتمام تلك الصفقة بتحذير اللاعب من اللعب في الدوري السعودي لغير الكبار، وقد خص بالذكر الهلال والنصر.

إذ كتب عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، مع الإشارة إلى اللاعب الأرجنتيني، أكد خلالها أن فييتو نجم كبير لا يستحق اللعب إلا للأندية الكبيرة، في رسالة مبطنة تُحذره من ارتداء قميص الفيصلي البعيد عن حسابات المنافسة على الألقاب.

إذ كتب "أنا فخور أن لاعبًا بحجم فييتو يلعب في الدوري السعودي، لقد أضاف الشي الكثير للهلال ويكفيه أنه مثل أندية كبيرة منها فياريال وأتلتيكو مدريد وبطل قارة آسيا الهلال، فييتو لاعب كبير لا يلعب إلا للأندية الكبيرة، لعبه لأندية أقل إمكانيات من هذه الأندية الكبيرة لا يجب أن يكون".

انا فخور ان لاعباً بحجم فيتو يلعب في الدوري السعودي

لقد أضاف الشي الكثير للهلال ويكفيه انه مثل اندية كبيرة منها فياريال و اتليتكو مدريد و بطل قارة اسيا الهلال ، فيتو لاعب كبير لا يلعب إلا للأندية الكبيرة

لعبه لأندية اقل امكانيات من هذه الاندية الكبيرة لايجب ان يكون@LucianoVietto — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 25, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى "حينما يلعب لاعب كبير بحجم الكابتن فيبتو في الدوري السعودي فأنت حتماً ستتوقع أن تراه يلعب في نادٍ كبير كنادي الهلال ونادٍ كبير كنادي النصر ويكفي أن تعلم أنه لعب لنادي أتلتيكو مدريد وفي فياريال، ولهذا عليك أن تعلم أنه لاعب كبير ولن يلعب إلا لنادٍ كبير".

حينما يلعب لاعب كبير بحجم الكابتن فيتو في الدوري السعودي فأنت حتماً ستتوقع أن تراه يلعب في نادي كبير كنادي @Alhilal_FC او نادي كبير كنادي @AlNassrFC

ويكفي ان تعلم انه لعب لنادي @AtletiFR و في @VillarrealCF

ولهذا عليك ان تعلم انه لاعب كبير ولن يلعب الا لنادي كبير@LucianoVietto — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 25, 2022

الجماهير تفاعلت مع تغريدات المريسل، بعضهم حاول التقليل مما يفعله والتأكيد على أنه لن يؤثر على اللاعب ووجهته القادمة وخطط الهلال أبدًا، فيما حاول البعض الآخر فعل الأمر ذاته مع نجوم النصر مثل حارس المرمى وليد عبد الله والجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ماذا قدم فييتو مع الهلال؟

انضم فييتو للهلال ليُعوض الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لكنه لم يُقدم نصف أداء سلفه خاصة من حيث صناعة الفارق والتأثير مع الفريق.

صاحب الـ28 عامًا لعب 50 مباراة مع الهلال في جميع البطولات المحلية والخارجية سجل بها 9 أهداف وصنع 8.

في الدوري السعودي، لعب فييتو 40 مباراة سجل بها 6 أهداف وصنع مثلهم، ولم يتم اختيار اللاعب ضمن أجانب الهلال في المراحل الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2021.

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