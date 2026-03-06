كيفية مشاهدة UFC 326: هولواي ضد أوليفيرا 2، بطاقة القتال الكاملة، روابط البث المباشر والمزيد

من المقرر أن يتواجه ماكس "بليسد" هولواي وتشارلز "دو برونكس" أوليفيرا في مباراة إعادة مثيرة للوزن الريشي في بطولة UFC 326. ستقام هذه المباراة في جونيس أرينا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وستشهد عودة اثنين من أعظم المقاتلين في تاريخ هذه الرياضة بعد سنوات من أول مواجهة بينهما. مع وجود لقب البطولة على المحك ومشاركة أوليفيرا أمام جمهوره المحلي، فإن الرهانات لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك.

بالنسبة لمحبي القتال حول العالم، هذه المباراة الرئيسية لا تفوت، ولكنها ليست سوى غيض من فيض. ستجد أدناه جميع التفاصيل الأساسية للبث المباشر أو مشاهدة البطاقة الكاملة، بالإضافة إلى أوقات البدء وجميع المباريات المؤكدة من التصفيات إلى المباراة الرئيسية.

متى سيقام UFC 326: هولواي ضد أوليفيرا 2؟

تفاصيل الحدث الوقت / المكان التاريخ الأحد 26 أكتوبر (المملكة المتحدة وأوروبا والهند والبرازيل)، السبت 25 أكتوبر (الولايات المتحدة الأمريكية) المكان جينيس أرينا، ريو دي جانيرو، البرازيل وقت بدء التصفيات 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 1:00 صباحًا بتوقيت لندن / 5:30 صباحًا بتوقيت الهند بدء الحدث الرئيسي 10:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 3:00 صباحًا بتوقيت جرينتش / 7:30 صباحًا بتوقيت الهند

🇺🇸 كيفية مشاهدة UFC 326 في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، سيتم بث مباراة هولواي ضد أوليفيرا 2 وجميع مباريات بطولة UFC 326 مباشرة على Paramount+. بعد إبرام صفقة حقوق البث الإعلامي الكبرى لـ UFC، أصبحت المباريات المرقمة متاحة الآن عبر خدمة البث المباشر بالاشتراك.

يمكن لمشتركي "Essential Plan" الوصول إلى جميع أحداث UFC، بما في ذلك بطاقات PPV و Fight Nights، مقابل 8.99 دولارًا شهريًا (أو 89.99 دولارًا سنويًا). تتوفر "Premium Plan" مقابل 13.99 دولارًا شهريًا، وتوفر تجربة خالية من الإعلانات ووصولًا إضافيًا إلى SHOWTIME و CBS live sports.

🇬🇧 كيفية مشاهدة UFC 326 في المملكة المتحدة

سيتم بث UFC 326 حصريًا على TNT Sports 1. يمكن للمشجعين في المملكة المتحدة بث الأحداث مباشرة على discovery+ أو مشاهدتها عبر TNT Sports Box Office على Sky و BT و Virgin Media. لا تحتاج إلى اشتراك شهري في TNT Sports لشراء الحدث الفردي PPV.

كيفية مشاهدة UFC 326 في أي مكان باستخدام VPN

إذا لم يكن UFC 326 متاحًا للمشاهدة المباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. توفر VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من VPN الذي تختاره، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا للعثور على أفضل VPN لك.

بطاقة القتال الكاملة لـ UFC 326

إليك كل المباريات المؤكدة المقررة لـ UFC 326: هولواي ضد أوليفيرا 2:

البطاقة الرئيسية

وزن الريشة: ماكس هولواي ضد تشارلز أوليفيرا

وزن الديك: خوسيه ألدو ضد جوناثان مارتينيز

وزن المتوسط: ميشيل بيريرا ضد إيهور بوتييريا

الوزن الخفيف الثقيل: أنتوني سميث ضد فيتور بيترينو

وزن متوسط: كايو بورالهو ضد بول كريج

البطاقة التمهيدية

وزن الريشة: جاك شور ضد جواندرسون بريتو

وزن القش: كارولينا كووالكيفيتش ضد إياسمين لوسيندو

الوزن الخفيف: إلفيس برينر ضد ميكتيبيك أورولباي

وزن الريشة: جان سيلفا ضد ويليام جوميس

بطاقة المباريات التمهيدية المبكرة

وزن الوسط: غابرييل بونفيم ضد نيكولاس دالبي

وزن الذبابة: أليساندرو كوستا ضد كيفن بورخاس

الوزن الخفيف: إسماعيل بونفيم ضد فينك بيشل

وزن الذبابة: ديون باربوسا ضد إرنستا كاريكايت

UFC 326: ما هو على المحك

هذه ليست مجرد مباراة إعادة، بل هي معركة من أجل الإرث. يسعى ماكس هولواي إلى إثبات هيمنته مرة أخرى بعد فوزه المذهل بلقب "BMF"، بينما يهدف تشارلز أوليفيرا إلى استعادة مكانه على قمة الجبل أمام جماهيره في ريو.

بالإضافة إلى الحدث الرئيسي، فإن عودة "ملك ريو" خوسيه ألدو تضيف وزنًا عاطفيًا هائلاً إلى البطولة، إلى جانب النجوم البرازيليين الصاعدين مثل ميشيل بيريرا وكايو بورالهو. إنها تشكيلة قوية توعد بألعاب نارية من المباريات التمهيدية المبكرة وحتى الجرس النهائي.