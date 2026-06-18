جدول مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2026

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة (النتيجة النهائية) المكان 13 يونيو، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة البرازيل ضد المغرب (1-1) ملعب نيويورك نيوجيرسي (إيست رذرفورد، نيوجيرسي) 19 يونيو، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اسكتلندا ضد المغرب ملعب بوسطن (فوكسبورو، ماساتشوستس) 24 يونيو، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة المغرب ضد هايتي ملعب أتلانتا (أتلانتا، جورجيا)

كيفية مشاهدة مباريات منتخب المغرب في كأس العالم أثناء السفر مجاناً عبر الـVPN

إذا كنت مشجعًا مغربيًا مسافرًا خارج حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو ترغب في الوصول إلى اشتراكاتك الرسمية المعتادة من أي مكان حول العالم، فقد تواجه عائق الحجب الجغرافي.

حل هذه المشكلة يكمن في استخدام شبكة افتراضية خاصة، تتيح لك شبكة الـVPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً.

لمشاهدة المباريات مجانًا، يمكنك استخدام شبكة الـVPN للاتصال بخادم في بلد تُعرض فيه المباراة على منصةبث مجانية. ورغم أن البث نفسه مجاني في ذلك البلد المحدد، إلا أنك ستظل بحاجة إلى اشتراك مدفوع في خدمة الـVPN.

كيف أستخدم شبكة الـVPN لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2026؟

Gemini

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 في المغرب

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لمباريات كأس العالم FIFA 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتولى بث جميع المباريات الـ 104 عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية.

وفي لفتة مميزة للجماهير المغربية، حصلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) عبر قناتي "الرياضية" و"الأولى" على حقوق فرعية تتيح لها بث مواجهات المنتخب المغربي مجاناً وبدون تشفير، مما يضمن لـ "أسود الأطلس" متابعة مباريات فريقهم دون الحاجة لأي اشتراك مدفوع.

المنصة التغطية beIN SPORTS تغطية كاملة للبطولة (جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة)، بث تلفزيوني مباشر + بث عبر الإنترنت (beIN CONNECT / TOD) SNRT (الأولى / أرياديا) تغطية مجانية لمباريات المغرب beIN CONNECT البث المباشر لجميع المباريات للمشتركين TOD منصة بث مدفوعة بالكامل تضم المباريات الحية والإعادة beIN SPORTS News أبرز اللحظات، آخر المستجدات، ومحتوى مجاني مختار

القنوات الناقلة لمباريات المغرب في كأس العالم 2026 حول العالم

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

قناة تيليتيكا 7 | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN En Vivo | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 السويد | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go