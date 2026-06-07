ستنطلق مباراة قطر وسويسرا في 13 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة مباراة قطر وسويسرا باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. يوجد دليل تفصيلي خطوة بخطوة في نهاية هذا المقال، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لمشاهدة البث المباشر للأحداث الرياضية.

قطر ضد سويسرا: التفاصيل الرئيسية

تواجه قطر سويسرا في المباراة الافتتاحية للمجموعة ب من كأس العالم يوم 13 يونيو الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش في سانتا كلارا، كاليفورنيا. تحتل سويسرا المرتبة 19 بين أفضل الفرق في العالم وفقًا للفيفا، بينما تحتل قطر المرتبة 55.

من هم مدرب قطر ولاعبوها الرئيسيون؟

صانع ألعاب السد أكرم عفيف هو الاسم الأكثر شهرة في تشكيلة قطر. سيستخدم موهبته وإبداعه لتهيئة الفرص لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني. سجل مهاجم الدحيل أهدافاً في كأس آسيا وكأس أمريكا وكأس الذهب، ويأمل في إحداث مفاجأة أمام فريق جولين لوبيتيغي. يتمتع لوبيتيغي، البالغ من العمر 59 عاماً، بخبرة واسعة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، حيث تولى تدريب ريال مدريد وإشبيلية ووست هام وولفرهامبتون وبورتو والمنتخب الإسباني.

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من هم مدرب سويسرا ولاعبوها الرئيسيون؟

يتولى مراد ياكين (51 عاماً) قيادة المنتخب السويسري، ويتمتع بخبرة كبيرة كمدرب للأندية في سويسرا، موطنه الأصلي. وقد تألق القائد غرانيت شاكا مع فريق سندرلاند هذا الموسم، حيث قاده إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الموعد المحدد في موسمه الأول بعد العودة. ويعد اللاعب السابق في أرسنال وليفركوزن محور الفريق، حيث قاده، بشكل غير متوقع، إلى دوري أوروبا الموسم المقبل. وستكون هذه المشاركة الرابعة لشاكا في كأس العالم.

يشكل الحارس يان سومر والمدافع المركزي مانويل أكانجي قلب الدفاع، بينما يضفي بريل إمبولو عنصر المفاجأة في الهجوم. تأهلت سويسرا إلى كأس العالم 13 مرة. في عام 2006، حظيت بشرف مشكوك فيه بأن أصبحت الفريق الوحيد في التاريخ الذي خرج من كأس العالم دون أن يستقبل أي هدف.

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تشكيلة قطر لكأس العالم

حراس المرمى: صلاح زكريا (الدحيل)، محمود أبو نادة (الريان)، مشعل برشام (السد).هاشمي حسين (العربي)، أيوب علوي (الغرافة)، بوعلام خوخي (السد)، بيدرو ميغيل (السد)، عيسى لايي (العربي)، لوكاس مينديز (الوكرة)، سلطان البراك (الدحيل)، حمام الأمين (كولتورال ليونيسا).

المدافعون: محمد المنعي (الشمال)، جاسم جابر (العربي)، كريم بودياف (الدحيل)، أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان)، عاصم ماديبو (الوكرة).

لاعبو الوسط: محمد المنعي (الشمال)، جاسم جابر (العربي)، كريم بودياف (الدحيل)، أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان)، عاصم ماديبو (الوكره).

المهاجمون: تحسين محمد (الدحيل)، إدميلسون جونيور (الدحيل)، الموز علي (الدحيل)، أكرم عفيف (السد)، محمد مونتاري (الغرافة)، يوسف عبد الرزاق (الوكرة)، أحمد علاء (الريان)، حسن الحيدوس (السد)، أحمد الجناحي (الغرافة).

طريق قطر إلى كأس العالم

حجزت قطر مقعدها في كأس العالم 2026 بعد تصدرها المجموعة A خلال الجولة الثالثة من تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

تشكيلة سويسرا لكأس العالم

حراس المرمى: مارفن كيلر (يونغ بويز)، جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، إيفون مفوغو (لوريان).

المدافعون: مانويل أكانجي (إنتر ميلان)، أوريلي أميندا (اينتراخت فرانكفورت)، إيراي كومرت (فالنسيا)، نيكو إيلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، لوكا جاكيز (ف.ب. شتوتغارت)، ميرو موهيم (هامبورغ)، ريكاردو رودريغيز (ريال بيتيس)، سيلفان ويدمر (ماينز).

لاعبو الوسط: ميشيل أبيشر (بيزا)، كريستيان فاسناخت (يونغ بويز)، ريمو فرويلر (بولونيا)، أردون جاشاري (إيه سي ميلان)، يوهان مانزامبي (فرايبورغ)، فابيان ريدر (أوغسبورغ)، جبريل سو، روبن فارغاس (كلاهما من إشبيلية)، غرانيت شاكا (ساندرلاند)، دينيس زاكاريا (موناكو).

المهاجمون: زكي أمدوني (بيرنلي)، بريل إمبولو (ستاد رين)، سيدريك إيتن (فورتونا دوسلدورف)، دان ندوي (نوتنغهام فورست)، نوح أوكافور (ليدز يونايتد).

طريق سويسرا إلى كأس العالم

كان طريق سويسرا إلى كأس العالم 2026 سلسًا. تحت قيادة المدرب ياكين، سيطرت "الناتي" على المجموعة ب من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لتضمن تذكرة مباشرة إلى أمريكا الشمالية دون الحاجة إلى خوض مباريات فاصلة.

أخبار الفريق والتشكيلة

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

قطر المباراة الأخيرة سويسرا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار سويسرا 0 - 1 قطر 1 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1





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دليل تفصيلي لاستخدام VPN لمشاهدة مباراة قطر وسويسرا اليوم

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التنزيل والتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم يتم فيه بث المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك ترغب في مشاهدة البث من الولايات المتحدة، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح لضمان تفعيل التغيير. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة البث على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن البث المباشر للأحداث الرياضية يجب أن يكون على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: