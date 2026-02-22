Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoليفانتي
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

ترجمه

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني اليوم: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

كيفية مشاهدة مباراة الدوري الإسباني بين برشلونة وليفانتي، بالإضافة إلى موعد انطلاق المباراة وأخبار الفريقين

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة برشلونة وليفانتي، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

الولايات المتحدة الأمريكيةفوبو الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدةبريمير سبورتس
أستراليابي إن سبورتس أستراليا
كنداTSN+
الهندFanCode
جنوب أفريقيا / أفريقيا جنوب الصحراءSuperSport
ماليزياbeIN Sports ماليزيا
الشرق الأوسطبي إن سبورتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

تجاوز القيود الجغرافية باستخدام VPNاحصل على Express!

موعد انطلاق مباراة برشلونة وليفانتي

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
كامب نو

ستبدأ مباراة اليوم بين برشلونة وليفانتي في 22 فبراير 2026، الساعة 15:15.

نظرة عامة على المباراة

YamalGetty Images

يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو سبوتيفاي هذا الأحد، 22 فبراير 2026، سعياً منه لوقف تراجعه النادر في الأداء. بعد أسبوعين صعبين شهدا تراجعه عن صدارة الترتيب، يواجه رجال هانسي فليك فريق ليفانتي الذي يسعى جاهداً للهروب من منطقة الهبوط.

لأول مرة هذا الموسم، هناك همهمات قلق في كاتالونيا. خسر برشلونة آخر مباراتين له - هزيمة ثقيلة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك، تلاها خسارة 2-1 في الدوري أمام جيرونا. سمحت هذه النتائج لريال مدريد بتجاوزه، تاركًا برشلونة في المركز الثاني متأخرًا بنقطتين.

في الوقت نفسه، يمر ليفانتي بموسم كابوسي. يحتل الفريق المركز التاسع عشر، ولم يسجل أي هدف في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري، ويأتي بعد خسارة صعبة 1-0 أمام فياريال. تاريخياً، هذه هي المباراة الأكثر رعباً بالنسبة له؛ فقد خسر ليفانتي جميع مبارياته الـ 16 السابقة في الدوري الإسباني أمام برشلونة، وهو رقم قياسي في المسابقة.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ليفانتي

برشلونةHome team crest

4-3-3

التشكيل

5-3-2

Home team crestليفانتي
13
جوان جارسيا
3
أليخاندرو بالدي
23
جول كوندي
24
إيريك جارسيا
5
باو كوبارسي
16
فيرمين لوبيز
20
داني أولمو
21
فرينكي دي يونج
10
لامين يامال
11
رافينيا
9
روبرت ليفاندوفسكي
13
ماثيو ريان
4
أدريان دي لا فوينتي
23
مانويل سانشيز
2
ماتياس مورينو
3
الان ماتورو
22
جيريمي تولجان
14
U. Raghouber
24
C. Alvarez
8
جون أندير اولاساغاستي
9
إيفان روميرو دي أفيلا
21
ايتا ايونج

5-3-2

ليفانتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • L. Castro

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

الشكل

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليفانتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

سجل المواجهات المباشرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

ليفانتي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك.
  2. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي).
  3. مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول.
  4. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على تلفزيونك:

  • أجهزة التلفزيون الذكية و Fire Stick: تحتوي معظم أجهزة التلفزيون والأجهزة التي تعمل بنظام Android مثل Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast مع Google TV على تطبيقات VPN أصلية. ما عليك سوى البحث عن مزود VPN الخاص بك في متجر التطبيقات على التلفزيون الخاص بك، وتسجيل الدخول، والاتصال كما تفعل على هاتفك.
  • Apple TV و Roku وأجهزة الألعاب: غالبًا ما لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN المباشرة. أسهل حل هو استخدام Smart DNS ( الموجود عادةً في إعدادات حساب VPN الخاص بك) أو Mirror/Cast البث من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بـ VPN إلى التلفزيون.

تجاوز القيود الجغرافية باستخدام VPNاحصل على Express!

0