كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني اليوم: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة برشلونة وليفانتي، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة برشلونة وليفانتي

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني كامب نو

ستبدأ مباراة اليوم بين برشلونة وليفانتي في 22 فبراير 2026، الساعة 15:15.

نظرة عامة على المباراة

Getty Images

يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو سبوتيفاي هذا الأحد، 22 فبراير 2026، سعياً منه لوقف تراجعه النادر في الأداء. بعد أسبوعين صعبين شهدا تراجعه عن صدارة الترتيب، يواجه رجال هانسي فليك فريق ليفانتي الذي يسعى جاهداً للهروب من منطقة الهبوط.

لأول مرة هذا الموسم، هناك همهمات قلق في كاتالونيا. خسر برشلونة آخر مباراتين له - هزيمة ثقيلة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك، تلاها خسارة 2-1 في الدوري أمام جيرونا. سمحت هذه النتائج لريال مدريد بتجاوزه، تاركًا برشلونة في المركز الثاني متأخرًا بنقطتين.

في الوقت نفسه، يمر ليفانتي بموسم كابوسي. يحتل الفريق المركز التاسع عشر، ولم يسجل أي هدف في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري، ويأتي بعد خسارة صعبة 1-0 أمام فياريال. تاريخياً، هذه هي المباراة الأكثر رعباً بالنسبة له؛ فقد خسر ليفانتي جميع مبارياته الـ 16 السابقة في الدوري الإسباني أمام برشلونة، وهو رقم قياسي في المسابقة.

أخبار الفريق والتشكيلات

الشكل

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على تلفزيونك: