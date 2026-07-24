كيفية مشاهدة مباراة أنتوني جوشوا ضد كريستيان برينغا: التاريخ، المواعيد، قائمة المقاتلين وروابط البث المباشر

يعود بطل الوزن الثقيل السابق أنتوني جوشوا إلى الحلبة لمواجهة كريستيان برينغا يوم السبت، 25 يوليو 2026، في مباراة تُبث مباشرةً من «جدة سوبردوم» في المملكة العربية السعودية عبر خدمةDAZN PPV.

اعتقد الكثيرون أن ليالي القتال البارزة لجوشوا قد أصبحت من الماضي، بعد النكسات المتتالية التي تعرض لها أمام أولكسندر أوسيك والهزيمة القاسية بالضربة القاضية أمام دانيال دوبوا، لكن بطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل، الذي كان يتدرب مع أوسيك مؤخرًا، يهدف إلى ترك انطباع قوي في جدة.

قد يكون جوشوا المرشح الأقوى قبل مباراة السبت، لكنه يدرك جيدًا أنه لا يمكنه الاستهانة بمنافسه. فالخسارة الصادمة والمؤلمة أمام آندي رويز جونيور ستظل تطارد الملاكم البريطاني، كما أن برينغا، الذي فاز في آخر ثلاث مباريات له بالضربة القاضية في الجولة الأولى، يمتلك بالتأكيد قوة ضرب لا يستهان بها.

دع موقع GOAL يزودك بكل المعلومات الأساسية التي تحتاجها قبل المواجهة المرتقبة بين جوشوا وبرينغا في فئة الوزن الثقيل في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تفاصيل بطاقة المباريات وكيفية مشاهدة البث المباشر لجميع أحداث المباراة.

متى ستقام مباراة أنتوني جوشوا ضد كريستيان برينغا؟

التاريخ : السبت، 25 يوليو

المكان : جدة سوبردوم، جدة، المملكة العربية السعودية

الوقت : تبدأ البث المدفوع عبر DAZN في الساعة 6 مساءً بتوقيت لندن / 1 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 10 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي

دخول الملاكمين إلى الحلبة في النزال الرئيسي (تقريبًا) : 11 مساءً بتوقيت لندن / 6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 3 مساءً بتوقيت الساحل الغربي

ستُقام بطاقة مباريات أنتوني جوشوا ضد كريستيان برينغا في جدة سوبردوم، وهو صالة متعددة الأغراض تتسع لـ 40,000 مقعد. تقع الصالة غرب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وقد استضافت العديد من المعارض والفعاليات الرياضية والترفيهية المحلية والدولية منذ افتتاحها في عام 2021.

كما كان أنتوني جوشوا هو النجم الرئيسي في البطولة الوحيدة السابقة للملاكمة التي أُقيمت في «جدة سوبردوم». ففي أغسطس 2022، أُقيمت هناك مباراة إعادة بين «AJ» وأولكسندر أوسيك، والتي أُطلق عليها اسم «Rage on the Red Sea» (الغضب على البحر الأحمر). واحتفظ أوسيك بألقاب الوزن الثقيل التابعة لـ WBA (Super) وIBF وWBO وIBO بعد فوزه بقرار منقسم.

وفي الآونة الأخيرة، استضافت جدة سوبردوم بعض أحداث المصارعة الضخمة، مثل «WWE Night of Champions» في عام 2023 و«WWE King and Queen of the Ring» في عام 2024. وشارك في هذه الأحداث نجوم عالميون، من بينهم كودي رودس، ولوغان بول، وبروك ليسنر، وليف مورغان.

كيفية مشاهدة أو بث مباراة أنتوني جوشوا ضد كريستيان برينغا في جميع أنحاء العالم

ستُبث مباراة أنتوني جوشوا ضد كريستيان برينغا وجميع مباريات بطولة جدة مباشرةً على DAZN PPV، وهناك طرق متعددة لشراء حق مشاهدة ليلة المباراة:

يمكنك شراء البث المدفوع (PPV) بمبلغ 19.99 جنيه إسترليني / 59.99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة، كما ستحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 8 أيام من DAZN، والتي تشمل مباراتي بيرس أوليري ضد مارك تشامبرلين (المملكة المتحدة والولايات المتحدة) ولامونت روتش جونيور ضد ويليام زيبيدا (لعملاء الولايات المتحدة وكندا فقط)، اللتين ستقامان في عطلة نهاية الأسبوع التالية.

كما يتوفر لك خيار الاشتراك في باقة «DAZN Ultimate Tier» لمشاهدة مباراة جوشوا ضد برينغا. تتضمن باقة «DAZN Ultimate Tier» ما لا يقل عن 12 عرضًا مدفوعًا سنويًا (بما في ذلك مباراة جوشوا ضد برينغا)، بالإضافة إلى العرض العادي الذي يضم 185 ليلة قتال.

ومن بين المباريات الأخرى القادمة المدفوعة (PPV) والمضمنة في باقة Ultimate Tier: سبنس جونيور ضد تزيو (25 يوليو)، وروميرو ضد لوبيز (22 أغسطس)، وموسى ضد هرغوفيتش (29 أغسطس). وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى شراء هذه المباريات المدفوعة (PPV) بشكل فردي بتكاليف إضافية.

يمكن للعملاء في الولايات المتحدة الاشتراك في باقة Ultimate Tier الآن مقابل 44.99 دولارًا شهريًا. أما العملاء في المملكة المتحدة فيمكنهم الاشتراك مقابل 24.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.

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بطاقة مباراة أنتوني جوشوا ضد كريستيان برينغا

الوزن المباراة الوزن الثقيل أنتوني جوشوا ضد كريستيان برينغا الوزن المتوسط الفائق (لقب WBO العالمي) حمزة شيراز ضد سيمون زاتشينهوبر الوزن الخفيف المتوسط (لقب IBF العالمي) جوش كيلي ضد كاويمين أجياركو وزن الريشة الفائق ريتو تسوتسومي ضد ألفينو هيريرا الوزن المتوسط الفائق جاكوب بانك ضد باول أوغست وزن الوسط الفائق نيشانت ديف ضد سيزار دياز

في حين أن مباراة جوشوا ضد برينغا هي الحدث الرئيسي في جدة، هناك مباراتان مثيرتان على لقب العالم تسبقان المباراة الرئيسية. سيخوض كل من بطل الوزن المتوسط الفائق البريطاني لدى منظمة WBO، حمزة شيراز، وحامل حزام الوزن الخفيف الفائق لدى منظمة IBF، جوش كيلي، أول دفاع عن لقبيهما ضد سيمون زاتشينهوبر وكاويمين أجياركو على التوالي.

وكان حمزة شيراز، الذي لم يهزم من قبل، قد تعادل بقرار منقسم مع كارلوس أداميس في آخر مباراة خاضها في المملكة العربية السعودية (الرياض) في فبراير 2025. ومنذ ذلك الحين، نجح الملاكم المولود في سلو في الفوز بالضربة القاضية على كل من إدغار بيرلانغا وأليم بيغيتش، وقد توّج هذا الفوز الأخير بلقب بطل العالم للمرة الأولى.

وفي حين أن شيراز كان يتنقل باستمرار حول العالم مؤخرًا، حيث خاض مباريات في المملكة العربية السعودية وإنجلترا والولايات المتحدة ومصر على مدار العامين الماضيين، فإن جوش كيلي سيارتدي قفازاته خارج المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2019. وبعد أن حصد حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) في وزن الوسط الخفيف في منطقته المحبوبة شمال شرق إنجلترا في مطلع هذا العام، يتطلع كيلي الآن إلى ترسيخ مكانته في مواجهة خصم قوي لم يهزم من قبل، وهو الأيرلندي كاويمين أجياركو.

إحصائيات أنتوني جوشوا في الملاكمة الاحترافية

العمر : 36

الطول : 6′ 6″ / 198 سم

طول الذراعين : 82 بوصة / 208 سم

إجمالي عدد المباريات : 33

السجل : 29-4-0

نسبة الانتصارات بالضربة القاضية (KO/TKO) : 89

إحصائيات كريستيان برينغا في الملاكمة الاحترافية