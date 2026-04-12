كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين مومباي إنديانز ورويال تشالنجرز بنغالور: البث المباشر والقناة التلفزيونية وموعد البدء

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة مومباي إنديانز ضد رويال تشالنجرز بنغالور، حيث يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

نظرة عامة على المباراة

من المقرر أن تشعل المنافسة الحامية بين فريق مومباي إنديانز (MI) وفريق رويال تشالنجرز بنغالورو (RCB) أجواء ملعب وانكيد في 12 أبريل 2026. تجمع هذه المباراة العشرون من موسم الدوري الهندي الممتاز (IPL) 2026 بين اثنين من أكثر الفرق شعبية في الدوري، في مباراة تُعرف تقليديًا بأنها مباراة ضخمة تشهد تسجيل عدد كبير من النقاط. مع وجود تشكيلات مجددة وديناميكيات قيادية جديدة في كلا الفريقين، فإن الرهانات عالية كما لم تكن من قبل بالنسبة لهذين المنافسين الدائمين على اللقب.

يدخل فريق مومباي إنديانز هذه المباراة على أرضه ساعياً إلى الاستفادة من قوة ضرباته الهائلة. تحت قيادة الكابتن هارديك بانديا، عزز فريق MI صفوفه بعودة كوينتون دي كوك وانضمام شاردول ثاكور، مما يمنح الفريق مظهرًا متوازنًا. يظل "الثلاثي الكبير" المكون من روهيت شارما وهارديك بانديا وسورياكومار ياداف قلب الفريق النابض، بينما يواصل جاسبريت بومراه قيادة هجوم الرمي الذي سيخضع لاختبار بسبب الطبيعة السريعة للمباراة.

فريق رويال تشالنجرز بنغالورو، بقيادة راجات باتيدار في حملة 2026، الذي وصل بهوية متجددة ولكن بفلسفة ضرب مألوفة. يظل الأسطوري فيرات كوهلي هو الدعامة الأساسية في المقدمة، مدعومًا بضم لاعبين قويين مثل فيل سولت واللاعب العائد ديفدوت باديكال. تضم وحدة الرمي في فريق رويال تشالنجرز بنغالورو، التي غالبًا ما تكون نقطة ضعفهم، الآن ثنائيًا متمرسًا في الرمي السريع هما جوش هازلوود وبوفنشوار كومار، بهدف توفير السيطرة اللازمة للدفاع عن المجموعات في الملاعب الصغيرة.

موعد انطلاق مباراة مومباي إنديانز ضد رويال تشالنجرز بنغالور

🏟️ الملعب: ملعب وانكيد، مومباي ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند

🇬🇧 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتم تضمين Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة العديد من الأحداث الحية عبر مجموعة متنوعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة البث المباشر للرياضة أثناء التنقل، وهو متاح على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث الرياضية عبر NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية اليوم الرياضي"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW الرياضية "Fully Flexible" وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver"، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا كحد أدنى. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم التجديد التلقائي بمبلغ 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي الموطن الحصري لبطولة IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث فور حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات وأهم اللحظات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل Willow TV، وتوفر الوصول إلى دوري الكريكيت الهندي (IPL) وعالم كامل من الرياضة. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات دوري IPL 2026 على قنوات Fox Cricket عبر التلفزيون. إذا لم تكن مشتركًا في قناة Fox ولا ترغب في الاشتراك، فستقوم Kayo Sports، المتخصصة في بث الأحداث الرياضية، بعرض بطولة هذا العام أيضًا. هناك خياران لخطط الاشتراك. فيما يلي نظرة فاحصة على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: عالية الوضوح (حتى 1080p)

عالية الوضوح (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد ملزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، وهي موجهة للأسر وأولئك الذين يرغبون في الحصول على أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في وقت واحد

شاشتان في وقت واحد جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما تتضمنه الخطة القياسية، بالإضافة إلى البث بدقة 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية دوري IPL 2026 في جميع أنحاء العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فلو سبورتس، يوب تي في 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد دوري IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN التفصيلي الخاص بنا لمعرفة الخيارات الأخرى.