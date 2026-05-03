البلد / المنطقة المذيعون الولايات المتحدة beIN SPORTS، beIN SPORTS en Español، beIN SPORTS CONNECT، fuboTV، Fanatiz، Sling المملكة المتحدة Ligue1+ كندا beIN Sports Canada، fuboTV Canada، Fanatiz Canada فرنسا Ligue1+، Molotov الشرق الأوسط beIN SPORTS CONNECT جنوب أفريقيا/أفريقيا جنوب الصحراء Canal+ Sport 2 Afrique

الدوري الفرنسي - الدوري الفرنسي بيير موروا

من المقرر أن تبدأ مباراة اليوم بين ليل ولو هافر في 3 مايو 2026 الساعة 5:00 مساءً.

يستضيف ليل فريق لو هافر على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير-موروي في فيلنوف داسك في مباراة بالدوري الفرنسي لها أهمية كبيرة للفريق المضيف مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة.

يصل فريق "لي دوغ" في حالة جيدة، بعد فوزه في أربع من آخر خمس مباريات في الدوري. حافظ فوزه في نهاية الأسبوع الماضي على باريس إف سي على زخمه وأبرز مكانته كمرشح حقيقي على قمة الترتيب.

يعتمد نجاحهم الأخير على دفاع صلب وإنهاء دقيق، وسيهدف فريق باولو فونسيكا إلى الحفاظ على هذا المستوى أمام جماهيره.

يصل لو هافر بعد أربعة تعادلات متتالية في الدوري الفرنسي، بما في ذلك التعادل الدرامي 4-4 مع ميتز في الجولة الأخيرة من شهر أبريل. تركت هذه السلسلة الفريق عالقاً في النصف السفلي من الجدول، حيث لا يزال خطر الهبوط يحدق به.

ورغم أنهم أثبتوا قدرتهم على التسجيل، فإن استقبالهم لأربعة أهداف في ميتز سيثير مخاوف بشأن التنظيم الدفاعي قبل رحلة صعبة إلى أرض أحد الفرق التي تتمتع بأفضل مستويات الأداء في الدوري.

وستكون نقطة واحدة خارج أرضه أمام فريق من المراكز الأربعة الأولى مكسباً قيماً للزوار، في حين سيسعى ليل إلى حصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أخبار الفرق وتشكيلاتها

سيغيب عن ليل كل من م. كايارد، ه. إيغامان، وم. بروهولم بسبب الإصابة. ولا يوجد أي لاعب موقوف في صفوف الفريق المضيف، وسيتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما فريق لو هافر، فسيغيب عنه المدافع س. زاغادو بسبب الإصابة، بينما سيغيب أ. سانغانتي بسبب الإيقاف. ومثل ليل، لم يعلن الفريق بعد عن التشكيلة الأساسية، وستتوفر المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الأداء

يدخل ليل هذه المباراة وهو في حالة ممتازة بالدوري، حيث فاز بأربعة من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي وتعادل في المباراة الخامسة. وكانت آخر مباراة له هي الفوز 1-0 خارج أرضه على باريس إف سي في 26 أبريل، ولم يخسر الفريق في الدوري منذ أواخر مارس. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، سجل الفريق أربعة أهداف دون رد في مرمى تولوز وفاز على لينس 3-0 على أرضه. في المجموع، سجل الفريق ثمانية أهداف ولم يستقبل سوى هدف واحد، وحافظ على شباكه نظيفة أمام نيس.

تروي نتائج لو هافر الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي قصة مختلفة تمامًا، حيث تعادل أربع مرات وخسر مرة واحدة. تعادل الفريق 4-4 مع ميتز في 26 أبريل في آخر مباراة له، وسجل أربعة أهداف واستقبل نفس العدد. جاءت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة أمام باريس إف سي في أواخر مارس، بنتيجة 3-2. سجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل نفس العدد، مما يؤكد تذبذب مستواه مؤخرًا.





سجل المواجهات المباشرة





جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في 30 نوفمبر 2025، عندما فاز ليل 1-0 خارج أرضه على لو هافر في الدوري الفرنسي. خلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة، فاز ليل بأربع مباريات ولم يفز لو هافر بأي منها، كما فاز ليل بمباراة أخرى على أرض لو هافر في أكتوبر 2023 بنتيجة 2-0. كان ليل هو الفريق المهيمن في هذه المواجهة خلال المواسم الأخيرة، حيث لم يستقبل سوى هدف واحد في خمس مباريات بينما سجل تسعة أهداف.

الترتيب

يحتل ليل حالياً المركز الرابع في الدوري الفرنسي، ويظل في صلب المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، في حين يحتل لو هافر المركز الرابع عشر — وهو قريب بما يكفي من منطقة الهبوط بحيث أن كل مباراة متبقية لها أهميتها.

