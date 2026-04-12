كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين فريق "صنرايزرز حيدر أباد" وفريق "تشيناي سوبر كينجز": البث المباشر والقناة التلفزيونية وموعد البدء

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة "صن رايزرز حيدر أباد" ضد "تشيناي سوبر كينجز"، حيث يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

نظرة عامة على المباراة

من المقرر أن تقام مباراة الديربي الجنوبي بين فريق "صن رايزرز حيدر أباد" (SRH) وفريق "تشيناي سوبر كينجز" (CSK) في ملعب راجيف غاندي الدولي للكريكيت في 18 أبريل 2026. تاريخياً، سيطر فريق "الرجال ذوو القمصان الصفراء" على هذه المباراة، لكن نسخة 2026 من فريق SRH تبدو أكثر توازناً وقوة من أي وقت مضى، مما يمهد الطريق لمباراة مثيرة وعالية التسجيل في "مدينة اللآلئ".

تبنى فريق صنرايزرز حيدر أباد أسلوباً عدوانياً وعالي الطاقة في لعبة الكريكيت هذا الموسم. بقيادة إيشان كيشان، يفتخر "الجيش البرتقالي" بصفوفه الأولى المرعبة التي تضم ترافيس هيد وأبيشيك شارما، مدعومين بقوة الصفوف الوسطى التي يمثلها هاينريش كلاسن. استراتيجيتهم بسيطة: التفوق على الخصم في الضرب. على صعيد الرمي، يوفر انضمام هارشال باتيل والسرعة الفائقة لإيشان مالينغا التنوع اللازم لإحباط الضاربين خلال الأوبرات الوسطى والنهائية.

يواصل تشيناي سوبر كينغز، تحت القيادة الثابتة لروتوراج غايكواد، الاعتماد على تفوقه التكتيكي وتشكيلة الضرب القوية. مع استمرار الأسطورة إم إس دهوني في وضع اللمسات الأخيرة وإضافة سانجو سامسون لمسة من البراعة إلى الصفوف الأمامية، يظل تشيناي سوبر كينغز فريقاً قوياً في المطاردة. وقد تعزز هجومهم في الرمي بانضمام نور أحمد وخليل أحمد، مما يوفر مزيجاً من التنوع في الرمي باليد اليسرى والرمي الملتوي من الطراز العالمي الذي غالباً ما يكون حاسماً على الملاعب الهندية.

موعد انطلاق مباراة صنرايزرز حيدر أباد ضد تشيناي سوبر كينغز

🏟️ الملعب: ملعب راجيف غاندي الدولي، حيدر أباد ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند

🇬🇧 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، فيمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتم تضمين Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة العديد من الأحداث الحية عبر مجموعة متنوعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة البث المباشر للرياضة أثناء التنقل، وهو متاح على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث الرياضية عبر NOW TV. هناك مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية اليوم الرياضي"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW الرياضية "Fully Flexible" وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver"، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا كحد أدنى. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم التجديد تلقائيًا بمبلغ 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي الموطن الحصري لبطولة IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث فور حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات وأهم اللحظات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل Willow TV، وتوفر الوصول إلى دوري الكريكيت الهندي (IPL) وعالم كامل من الرياضة. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك "Fubo Sports" الجديدة، التي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات دوري IPL 2026 على قنوات Fox Cricket عبر التلفزيون. إذا لم تكن مشتركًا في قناة Fox ولا ترغب في الاشتراك، فستعرض Kayo Sports، المتخصصة في بث الأحداث الرياضية، بطولة هذا العام أيضًا. هناك خياران لخطط الاشتراك. فيما يلي نظرة فاحصة على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: عالية الوضوح (حتى 1080p)

عالية الوضوح (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد ملزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، وهي موجهة للأسر والأشخاص الذين يرغبون في الحصول على أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في وقت واحد

شاشتان في وقت واحد جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما تتضمنه الخطة القياسية، بالإضافة إلى البث بدقة 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية دوري IPL 2026 في جميع أنحاء العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فلو سبورتس، يوب تي في 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد دوري IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

