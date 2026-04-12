كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين بنجاب كينغز وراجستان رويالز: البث المباشر والقناة التلفزيونية وموعد البدء

إليك أين يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة «بنجاب كينجز» ضد «راجستان رويالز»، حيث يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

نظرة عامة على المباراة

أبرز هذا الموسم تغييراً في القيادة لدى كلا الفريقين. يقود شرياس إيير فريق «بنجاب كينغز» مع التركيز على استقرار خط الوسط الذي لطالما كان أداءه متفاوتاً. وفي الوقت نفسه، عهد فريق «راجستان رويالز» بقيادة الفريق إلى ريان باراج، وهي خطوة أثمرت نتائج إيجابية حيث بدا «راجستان رويالز» كواحد من أكثر الفرق توازناً في البطولة.

في النهاية، من المرجح أن تتحدد نتيجة هذه المباراة من خلال المواجهة بين ضاربي البنجاب الأقوياء وهجوم راجستان المنضبط في الرمي. في حين أن فريق كينجز يحظى بدعم الجماهير المحلية، فإن عمق فريق رويالز ومستواه الحالي يمنحانه ميزة طفيفة. إذا تمكن لاعبو راجستان من استغلال الارتداد المبكر، فسيكونون في وضع جيد للفوز بنقطتين حاسمتين.

موعد انطلاق مباراة بنجاب كينجز ضد راجستان رويالز

🏟️ الملعب: ملعب الكريكيت الدولي الجديد، نيو تشانديغار ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند

ستبدأ مباراة اليوم بين بنجاب كينغز وراجستان رويالز في 28 أبريل 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند.

🇬🇧 كيفية مشاهدة دوري الكريكيت الهندي الممتاز (IPL) 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. يتم تضمين Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة العديد من الأحداث الحية عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة البث المباشر للرياضة أثناء التنقل، وهو متاح على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير مشتركي "سكاي" أيضًا مشاهدة الأحداث الرياضية عبر "NOW TV". وهناك مجموعة متنوعة من باقات الاشتراك المتاحة لعشاق الرياضة، بما في ذلك "العضوية اليومية" الرياضية، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات "سكاي سبورتس" الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية NOW الرياضية "Fully Flexible" وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة"12-Month Saver"، حيث يتم خصم 20٪ من السعر وتدفع 27.99 جنيهًا إسترلينيًا فقط شهريًا. ومع ذلك، يجب عليك الاشتراك لمدة 12 شهرًا كحد أدنى. بعد انتهاء المدة الدنيا البالغة 12 شهرًا، يتم التجديد تلقائيًا بمبلغ 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة دوري IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

Willow TV هي قناة مخصصة لبث مباريات الكريكيت، وهي الموطن الحصري لبطولة IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجلاً للمباريات، مما يتيح للمشجعين متابعة الأحداث فور حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلات مفصلة للمباريات وتعليقات وأهم اللحظات، مما يثري تجربة المشاهدة.

FuboTV هي خدمة بث عالية الجودة تشمل قناة Willow TV، وتتيح مشاهدة دوري الكريكيت الهندي الممتاز (IPL) وعالمًا كاملاً من الرياضات. تقدم Fubo خطط اشتراك متعددة، بما في ذلك خطة "Fubo Sports" الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول، ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر التالية. إنها خدمة مبسطة وتركز على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited و ESPN2 و ESPNews و ESPNU و NFL Network و Tennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC و CBS و Fox. تبدأ باقات Fubo الأخرى من 84.99 دولارًا شهريًا مع توفر تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع باقاتها. خدمة البث هذه خيار لا يحتاج إلى تفكير لمحبي المصارعة والرياضة بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة دوري الكريكيت الهندي الممتاز (IPL) 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فستعرض Kayo Sports المتخصصة في بث الأحداث الرياضية بطولة هذا العام أيضًا. هناك خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة فاحصة على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: عالية الوضوح (حتى 1080p)

عالية الوضوح (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى أكثر من 50 رياضة، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد ملزم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، وهي موجهة للأسر والأشخاص الذين يرغبون في الحصول على أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في وقت واحد

شاشتان في وقت واحد جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما تتضمنه الخطة القياسية، بالإضافة إلى البث بدقة 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 في جميع أنحاء العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فلو سبورتس، يوب تي في 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد دوري IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تخلق VPN اتصالاً آمنًا لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

