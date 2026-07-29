تعود WWE إلى الجولات من جديد، فيما تمر عروض Raw وSmackDown وأكبر فعالية صيفية مدفوعة مباشرة عبر الساحات والملاعب في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

بنت WWE سمعتها على تقديم بعض من أشهر العداوات في تاريخ الترفيه الرياضي، من هالك هوغان وأندريه ذا جاينت إلى ستون كولد ستيف أوستن وذا روك، وصولًا إلى قائمة النجوم الحالية التي تتصدرها أسماء مثل رومان رينز وسيث رولينز وكودي رودز وCM Punk.

وأكدت WWE أن WrestleMania ستغادر أمريكا الشمالية للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2027، متجهة إلى الرياض في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض. لكن قبل تلك الخطوة التاريخية، ينتظر الجماهير جدول مزدحم في 2026، يتضمن جولة Road to WrestleMania وSummerSlam. GOAL يستعرض أدناه كل التفاصيل حول كيفية حجز مقاعدك اليوم.

متى تقام فعاليات WWE؟

تقوم WWE بجولات بشكل مستمر، مع إضافة مواعيد جديدة لعروضي Raw وSmackDown على مدار العام. وفيما يلي لمحة عن الفعاليات المقبلة المؤكدة في أنحاء أمريكا الشمالية.

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الخميس 30 يوليو، 7:30 مساءً WWE Summer Tour Bank of Springfield Center، سبرينغفيلد، إلينوي التذاكر الجمعة 31 يوليو، 6:30 مساءً WWE Friday Night SmackDown Resch Center، غرين باي، ويسكونسن التذاكر السبت 1 أغسطس، 4:30 مساءً SummerSlam Night One U.S. Bank Stadium، مينيابوليس، مينيسوتا التذاكر الأحد 2 أغسطس، 4:30 مساءً SummerSlam Night Two U.S. Bank Stadium، مينيابوليس، مينيسوتا التذاكر الاثنين 3 أغسطس، 6:30 مساءً WWE Monday Night Raw Casey's Center، دي موين، آيوا التذاكر الخميس 6 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Summer Tour EagleBank Arena، فيرفاكس، فرجينيا التذاكر الجمعة 7 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Friday Night SmackDown Xfinity Mobile Arena، فيلادلفيا، بنسلفانيا التذاكر الجمعة 7 أغسطس، 7:30 مساءً WWE NXT Melbourne Auditorium، ملبورن، فلوريدا التذاكر السبت 8 أغسطس، 7:30 مساءً WWE NXT Maxwell Snyder Armory، جاكسونفيل، فلوريدا التذاكر الاثنين 10 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Monday Night Raw Scope Arena، نورفولك، فرجينيا التذاكر

تعلن WWE بانتظام عن دفعات جديدة من المواعيد، وقد أكدت المنظمة مؤخرًا إقامة مزيد من عروض Raw وSmackDown حتى أبريل 2027 ضمن جولة Road to WrestleMania. وينبغي على الجماهير مواصلة المتابعة، إذ تُضاف مدن وساحات جديدة إلى الجدول كل بضعة أسابيع.

أين يمكن شراء تذاكر WWE؟

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وتبيع WWE أيضًا التذاكر مباشرة عبر WWE.com/Events للعروض المُعلن عنها حديثًا، وعادة ما تُفتح نافذة بيع مسبق للجماهير قبل يوم أو يومين من الطرح العام. أما بالنسبة للجماهير التي تبحث عن تذكرة محددة لـ WrestleMania أو SummerSlam، فإن أسواق إعادة البيع تكون غالبًا الوسيلة الأكثر موثوقية لضمان مقعد بعد نفاد الحصة الأساسية، خاصة في العروض الرئيسية التي تُقام في الملاعب.

وأيًا كان الخيار الذي ستتخذه، فإن الحجز المبكر هو الوسيلة الأذكى لضمان أقل سعر متاح، لأن تذاكر الفعاليات الكبرى مثل SummerSlam تميل إلى الارتفاع تدريجيًا مع اقتراب موعد الحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر WWE؟

تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير حسب العرض والمدينة ومدى قربك من حلبة النزال، لكن هناك بالفعل خيارات تناسب جميع الميزانيات.

عروض Raw وSmackDown التلفزيونية العادية: تبدأ أسعار التذاكر من نحو 47 إلى 75 دولارًا للمقاعد في المستويات العلوية، ما يجعلها من بين أكثر تذاكر الترفيه الرياضي المباشر بأسعار معقولة في أمريكا الشمالية.

عروض الساحات من الفئة المتوسطة: توقع أن تدفع ما بين 100 و150 دولارًا مقابل مقعد جيد في المستوى السفلي مع رؤية واضحة للحلبة.

SummerSlam وغيرها من الفعاليات المباشرة المميزة: تبدأ الأسعار من نحو 47 إلى 106 دولارات لمقاعد الدخول الأساسية، ثم ترتفع إلى مئات الدولارات في الأقسام السفلية، وتتجاوز ذلك بكثير لمقاعد الصفوف المحيطة بالحلبة والمقاعد الأرضية.

باقات الضيافة وVIP: تقدم WWE وشركاؤها بشكل دوري باقات مميزة تشمل مزايا مثل الدخول المبكر، وبضائع حصرية، ورؤية أفضل، بأسعار أعلى بكثير من التذاكر العادية.

وتظل أرخص طريقة للحضور في الغالب هي شراء تذكرة عادية لعروض Raw أو SmackDown قبل موعد العرض بوقت كافٍ، لذا إذا كانت الميزانية هي الأولوية، فمن الأفضل استهداف تسجيل تلفزيوني عادي بدلًا من فعالية مباشرة مميزة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن U.S. Bank Stadium

يستضيف U.S. Bank Stadium في مينيابوليس بولاية مينيسوتا فعالية SummerSlam 2026، وهي الفعالية الصيفية المميزة الرئيسية لـ WWE، على مدار ليلتين في 1 و2 أغسطس. وتُعد هذه المنشأة واحدة من أكبر ملاعب NFL، إذ تتجاوز سعتها 66,000 لمباريات كرة القدم الأمريكية، ويصل إعدادها بانتظام إلى أكثر من 70,000 في الفعاليات الترفيهية الكبرى، ما يجعلها واحدة من أكبر المسارح التي ستقدم عليها WWE عروضها طوال العام.

ويقع الملعب في وسط مدينة مينيابوليس، بالقرب من الفنادق الرئيسية والمطاعم ووسائل النقل العام، ما يجعله وجهة سهلة الوصول سواء كنت ستسافر جوًا لعطلة نهاية الأسبوع أو ستقود السيارة من مكان آخر في الغرب الأوسط. وينبغي على الجماهير المسافرة من المملكة المتحدة أن تضع في الحسبان فارق وقت الرحلة البالغ سبع ساعات، وأن تخطط وفق المنطقة الزمنية المحلية (التوقيت المركزي) عند حجز السفر المرتبط بالعرض المقام على ليلتين.

وتتنوع المقاعد من الأقسام السفلية القريبة من الحلبة، مرورًا بمستوى النادي، وصولًا إلى مقاعد المدرج العلوي التي توفر رؤية أوسع للإنتاج الكامل داخل الملعب. وكما هو الحال في أي عرض يُقام على ملعب، فإن المقاعد القريبة من ممرات الدخول والجانب المخصص للكاميرا الرئيسية تكون عادة أعلى سعرًا، لذا من المفيد التحقق من خرائط المقاعد بعناية قبل الشراء.

ومع تأكيد إقامة WrestleMania 43 في الرياض عام 2027، تمثل SummerSlam 2026 واحدة من آخر الفرص لمشاهدة عرض WWE ضخم وحقيقي في ملعب داخل أمريكا الشمالية لبعض الوقت، لذلك من المتوقع أن يظل الطلب قويًا على أفضل المقاعد حتى موعد انطلاق العرض.