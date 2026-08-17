عادت WWE إلى الجولات، وأصبحت عروض راو و«سماكداون» والفعاليات الكبرى Premium Live Events تجوب الصالات والملاعب في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

بنت WWE سمعتها على تقديم بعض من أكثر العداوات شهرة في تاريخ الترفيه الرياضي، من هالك هوغان وأندريه ذا جاينت إلى ستون كولد ستيف أوستن وذا روك، وصولًا إلى قائمة النجوم الحالية التي يتصدرها أسماء مثل رومان رينز وسيث رولينز وكودي رودز وCM Punk.

وأكدت WWE أن ريسلمانيا سيغادر أمريكا الشمالية للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2027، متجهًا إلى الرياض في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض. لكن قبل تلك الخطوة التاريخية، لا يزال هناك جدول مزدحم في 2026 يجب اجتيازه، بما في ذلك Money in the Bank وSurvivor Series: WarGames. GOAL تستعرض أدناه كل التفاصيل حول كيفية حجز مقاعدك اليوم.

ما هي فعاليات WWE المقبلة؟

تقوم WWE بجولات بشكل متواصل، مع إضافة مواعيد جديدة لعروضي راو و«سماكداون» على مدار العام. وفي ما يلي لمحة عن المواعيد المؤكدة المقبلة في أنحاء أمريكا الشمالية.

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الخميس 20 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Summer Tour Canada Life Place، لندن، أونتاريو (كندا) التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Friday Night SmackDown Scotiabank Arena، تورونتو، أونتاريو (كندا) التذاكر السبت 22 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Summer Tour Rogers Place، إدمونتون، ألبرتا (كندا) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 7 مساءً WWE Summer Tour Scotiabank Saddledome، كالغاري، ألبرتا (كندا) التذاكر الاثنين 24 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Monday Night Raw Canadian Tire Centre، أوتاوا، أونتاريو (كندا) التذاكر الجمعة 28 أغسطس، 7:30 مساءً WWE RAW & SmackDown Rocket Arena، كليفلاند، أوهايو التذاكر السبت 29 أغسطس، 7:30 مساءً WWE Summer Tour Enmarket Arena، سافانا، جورجيا التذاكر الأحد 30 أغسطس، 7 مساءً WWE Summer Tour North Charleston Coliseum، نورث تشارلستون، ساوث كارولاينا التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 7:30 مساءً WWE Sunday Night's Main Event State Farm Arena، أتلانتا، جورجيا التذاكر الاثنين 7 سبتمبر، 6:30 مساءً WWE Monday Night Raw Legacy Arena، برمنغهام، ألاباما التذاكر

تعلن WWE بانتظام عن دفعات جديدة من المواعيد، وقد أكدت الشركة مؤخرًا إقامة المزيد من عروض راو و«سماكداون» حتى أبريل 2027، ضمن جولة Road to WrestleMania. ويُنصح الجماهير بمواصلة المتابعة، إذ تُضاف مدن وصالات جديدة إلى الجدول كل بضعة أسابيع.

أين يمكن شراء تذاكر WWE؟

للحصول على أوسع تشكيلة من المقاعد في جميع المواعيد الواردة في هذه القائمة، فإن StubHub هو الخيار الأبرز. وكل عملية شراء على المنصة مشمولة بضمان FanProtect من StubHub، ما يعني أنك تعرف تمامًا ما ستحصل عليه قبل إتمام عملية الشراء، كما يمكنك مقارنة أقسام الجلوس والأسعار جنبًا إلى جنب للعثور على أفضل صفقة متاحة ضمن ميزانيتك.

كما تبيع WWE التذاكر مباشرة عبر WWE.com/Events للعروض التي يُعلن عنها حديثًا، وعادة ما تُفتح نافذة بيع مسبق للجماهير قبل يوم أو يومين من الطرح العام. وبالنسبة للجماهير التي تبحث عن تذكرة محددة لفعاليات PLE، مثل ريسلمانيا وSummerSlam، فإن منصات إعادة البيع تكون غالبًا الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقعد، بعد نفاد الدفعة الأساسية من التذاكر.

وأيًا كان الخيار الذي ستتبعه، فإن الحجز المبكر هو الطريقة الأذكى لضمان أقل سعر متاح، لأن تذاكر الفعاليات الكبرى مثل ريسلمانيا تميل إلى الارتفاع تدريجيًا مع اقتراب الموعد.

كم تبلغ أسعار تذاكر WWE؟

تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب العرض والمدينة ومدى قربك من الحلبة، لكن هناك بالفعل ما يناسب كل الميزانيات.

عروض راو و«سماكداون» العادية: تبدأ أسعار التذاكر من نحو 50 إلى 75 دولارًا للمقاعد في المستويات العلوية، ما يجعلها من بين أكثر تذاكر الترفيه الرياضي الحي في أمريكا الشمالية ملاءمة من حيث السعر.

عروض الصالات متوسطة المستوى: توقّع أن تدفع في نطاق 100 إلى 150 دولارًا مقابل مقعد جيد في المستوى السفلي مع رؤية واضحة للحلبة.

ريسلمانيا وغيرها من الفعاليات الحية المميزة: تبدأ الأسعار من نحو 50 إلى 100+ دولار لمقاعد الدخول الأساسية، وترتفع إلى مئات الدولارات في الأقسام السفلية، وتتجاوز ذلك بكثير بالنسبة إلى المقاعد المحيطة بالحلبة ومقاعد الأرضية.

باقات الضيافة وVIP: تقدم WWE وشركاؤها بشكل دوري باقات مميزة تشمل مزايا مثل الدخول المبكر، وبضائع حصرية، ورؤية أفضل، وذلك بأسعار أعلى بكثير من التذاكر العادية.

وتظل أرخص طريقة للدخول في الغالب هي شراء تذكرة عادية لعرض راو أو «سماكداون» قبل موعد العرض بوقت طويل، لذا إذا كانت الميزانية هي الأولوية، فاستهدف تسجيلًا تلفزيونيًا عاديًا بدلًا من فعالية حية مميزة.



