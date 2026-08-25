تُعد UFC Fight Night سلسلة العروض غير التابعة لنظام الدفع مقابل المشاهدة لدى المنظمة، وهي الساحة التي تبرز فيها بعض الأسماء الأسرع صعودًا في الفنون القتالية المختلطة بين البطاقات الكبرى المرقمة. ويحصل المشجعون على نزالات لمنافسين مصنفين، ومواجهات فاصلة على طريق اللقب، ومقاتلين محليين يتصدرون العروض حول العالم، وكل ذلك من دون تكلفة الدفع مقابل المشاهدة المرتبطة بالفعاليات المرقمة. ومع جدول مزدحم من عروض Fight Night في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة، يقدم GOAL كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك وحجز مقعدك.

متى تُقام UFC Fight Night؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر السبت، 29 أغسطس UFC Fight Night: نورمحمدوف ضد سونج أوريانتال سبورتس سنتر، شنغهاي، الصين التذاكر السبت، 5 سبتمبر UFC Fight Night: هوكر ضد بارناس أكور أرينا، باريس، فرنسا التذاكر السبت، 12 سبتمبر Noche UFC 4: رودريجيز ضد سيلفا ديزرت دايموند أرينا، غلينديل، الولايات المتحدة التذاكر السبت، 19 سبتمبر UFC 331: فان ضد بانتوجا 2 كريبتو.كوم أرينا، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة التذاكر السبت، 26 سبتمبر UFC Fight Night: روزاس جونيور ضد بارسيلوس ميتا APEX، لاس فيغاس، الولايات المتحدة التذاكر السبت، 3 أكتوبر UFC 332 دلتا سنتر، سولت ليك سيتي، الولايات المتحدة التذاكر السبت، 17 أكتوبر UFC Fight Night: باكلي ضد مالوت روجرز بليس، إدمونتون، كندا التذاكر السبت، 24 أكتوبر UFC 333: فولكانوفسكي ضد إفلويف الاتحاد أرينا، أبوظبي، الإمارات التذاكر السبت، 7 نوفمبر UFC Fight Night: بونفيم ضد برادي ميتا APEX، لاس فيغاس، الولايات المتحدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر UFC Fight Night؟

تبيع UFC التذاكر مباشرة عبر شركائها الرسميين، وعادة ما يكون ذلك من خلال Ticketmaster في معظم المناطق. وعادة ما يفتح البيع المسبق عبر النشرة البريدية للأعضاء المسجلين في UFC.com قبل يوم من الطرح العام، ما يمنح فرصة مبكرة للحصول على مقاعد أفضل قبل إتاحة التذاكر للجميع. ويحصل أعضاء UFC Fight Club على فرصة أسبق أيضًا للحصول على التذاكر لبعض العروض المختارة، وهو خيار يستحق التفكير إذا كنت تخطط لحضور أكثر من بطاقة واحدة هذا العام.

وبمجرد انتهاء البيع العام، يصبح StubHub أفضل مكان للعثور على تذاكر متاحة في وقت متأخر أو بسعر أفضل من السعر الاسمي، خصوصًا للعروض التي تنفد تذاكرها بسرعة. وعادة ما يكون عدد التذاكر محدودًا لكل مشترٍ في البيع الرسمي، لذا إذا كنت بحاجة إلى حجز لمجموعة أكبر، فإن سوق إعادة البيع يكون غالبًا الخيار الأسهل.

كم تبلغ أسعار تذاكر UFC Fight Night؟

تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب القاعة، وهنا تكمن الوفورات الحقيقية لمن يبحث عن أرخص طريقة للدخول. وتميل العروض التي تُقام في الساحات الكبيرة مثل روجرز بليس في إدمونتون وأكور أرينا في باريس إلى تقديم أفضل قيمة، إذ تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من نحو 123 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ متوسطها ما بين 150 و180 دولارًا أمريكيًا للمقعد العادي.

أما العروض التي تُقام في UFC Apex في لاس فيغاس فلها قصة مختلفة. فالقاعة لا تتسع إلا لبضع مئات من المشجعين، لذا، ورغم أنها تستضيف بعضًا من أكثر النزالات إثارة للاهتمام لدى المنظمة، فإن أسعار إعادة البيع قد ترتفع إلى ما يتجاوز 1,000 دولار أمريكي بكثير للبطاقات الأعلى طلبًا. وإذا كانت الميزانية هي الأولوية، فإن عرضًا في ساحة بمدينة أكبر يكون في الغالب خيار شراء أذكى من بطاقة في Apex.

وتأتي مقاعد الحلبة والمقاعد الأرضية بطبيعة الحال في قمة السوق، إذ تتراوح عادة بين 500 و1,000 دولار أمريكي على مستوى Fight Night، وهو أقل بكثير مما قد تكلفه المقاعد نفسها في فعالية مرقمة بنظام الدفع مقابل المشاهدة. وللحصول على أفضل سعر ممكن، احجز مبكرًا فور فتح البيع العام، لأن الأسعار في السوق الثانوية ترتفع تدريجيًا مع اقتراب أسبوع النزال. ويتيح لك StubHub مقارنة كل العروض المتاحة جنبًا إلى جنب، ما يجعل العثور على أرخص تذكرة تمنحك رؤية جيدة للأوكتاغون أمرًا سهلًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن UFC Fight Night

تُقام بطاقات UFC Fight Night وفق بنية الحدث الرئيسي من خمس جولات، وبطاقات تمهيدية من ثلاث جولات، تمامًا مثل أي عرض آخر لـUFC، لكن من دون رسوم الدفع مقابل المشاهدة. وفي الولايات المتحدة، تُبث عروض Fight Night مباشرة عبر Paramount+ ضمن اتفاق البث الخاص بـUFC، بينما تنقلها المناطق الأخرى عبر شركائها الإقليميين. وهذه السهولة في الوصول تُعد جزءًا من سبب تحوّل Fight Night إلى منصة مهمة جدًا لصناعة نجوم جدد، إذ يحصل المنافسون المصنفون على مكان الحدث الرئيسي بوتيرة أكبر بكثير مما قد يحدث لهم في بطاقة مرقمة مزدحمة.

وكان التوسع الدولي محورًا رئيسيًا في هذه الفترة من الروزنامة. إذ تستضيف شنغهاي نسختين متتاليتين للمرة الأولى منذ سنوات، وتواصل باريس ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر محطات UFC موثوقية في أوروبا، بينما تستقبل إدمونتون الأوكتاغون مجددًا للمرة الأولى منذ 2024. وتحمل كل واحدة من هذه العروض رهانات حقيقية أيضًا، من تصنيفات وزن الديك المطروحة في شنغهاي إلى حدث رئيسي أمام جماهير محلية للكندي مايك مالوت.

ويميل الطلب على التذاكر إلى الارتفاع بشكل أكبر حول المقاتلين أصحاب الأرض والمواجهات الفاصلة على طريق اللقب، لذا فإن الحجز في أقرب وقت ممكن هو أفضل وسيلة لضمان مقاعد جيدة بسعر عادل، خصوصًا في المواعيد الدولية التي تكون سعتها الاستيعابية أكثر محدودية من ساحة نموذجية في أمريكا الشمالية.