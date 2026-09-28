تتجه UFC 333 إلى أبوظبي يوم 24 أكتوبر 2026، في الاتحاد أرينا. وتتضمن البطاقة المليئة بالنجوم دفاع بطل وزن الريشة ألكسندر فولكانوفسكي عن حزامه أمام المنافس الذي لم يُهزم موفسار إيفلويف.

يعود أسبوع أبوظبي للمواجهات مع نزالات بطولة عالية المخاطر. وفي الحدث المشترك الرئيسي، يدافع بطل وزن الديك بيتر يان عن لقبه أمام غريمه ميراب دفاليشفيلي في نزال ثلاثي مرتقب للغاية.

GOAL تقدم لكم كل التفاصيل الخاصة بالمواعيد ومعلومات المكان والأسعار. وإليكم كيفية حجز تذاكر UFC 333 الآن.

متى تُقام UFC 333؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر السبت، 24 أكتوبر 2026، الساعة 5:00 مساءً UFC 333: فولكانوفسكي ضد إيفلويف الاتحاد أرينا، أبوظبي التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر UFC 333؟

تتوفر التذاكر الأساسية لـ UFC 333 عبر منافذ بيع التذاكر الرسمية، بما في ذلك Ticketmaster UAE وشباك تذاكر الاتحاد أرينا.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن StubHub هو الخيار المناسب لك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر UFC 333؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لـ UFC 333 من 1,368 درهمًا إماراتيًا على Ticketmaster UAE والموقع الرسمي للقاعة المستضيفة.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من 1,180درهمًا إماراتيًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن UFC 333

تمثل UFC 333 فصلًا ضخمًا جديدًا في تاريخ الرياضات القتالية في أبوظبي. وتُقام الفعالية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتشكل الحدث الأبرز في أسبوع أبوظبي للمواجهات.

يشهد الحدث الرئيسي دفاع ألكسندر فولكانوفسكي عن بطولة UFC لوزن الريشة أمام المتحدي الذي لم يُهزم موفسار إيفلويف. ويسعى فولكانوفسكي إلى ترسيخ إرثه أمام أحد أبرز المتخصصين في المصارعة الأرضية في هذا الوزن.

وفي الحدث المشترك الرئيسي، يدافع بطل وزن الديك بيتر يان عن لقبه أمام البطل السابق ميراب دفاليشفيلي في نزال ثلاثي مرتقب للغاية.

أبرز نزالات البطاقة الرئيسية تشمل:

نزال لقب وزن الريشة: ألكسندر فولكانوفسكي ضد موفسار إيفلويف

نزال لقب وزن الديك: بيتر يان ضد ميراب دفاليشفيلي

الوزن الثقيل: ألكسندر فولكوف ضد ريزفان كونييف

وزن الريشة: أرنولد ألين ضد آرون بيكو

وزن خفيف الثقيل: دومينيك رييس ضد أزامات مرزاكانوف

تُفتح الأبواب عند الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي. ويُنصح المشجعون الذين يخططون للحضور بالتحرك سريعًا لضمان المقاعد في واحد من أكبر عروض النزالات هذا العام.