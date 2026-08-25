يعود دوري كرة القدم الأمريكية NFL إلى سانتياجو برنابيو في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حين يواجه سينسيناتي بنغلس فريق أتلانتا فالكونز في الأسبوع التاسع من الموسم العادي، على أن يكون أتلانتا صاحب الأرض بصفته الفريق المضيف المعين. وتُعد هذه المواجهة ثاني مباراة على الإطلاق في الموسم العادي لـNFL تُقام في إسبانيا، وأولى ثمار شراكة تمتد لعدة سنوات بين الدوري ومدينة مدريد ومجتمع مدريد وريال مدريد C.F.، وهي الشراكة التي ستُبقي كرة القدم الأمريكية في برنابيو لسنوات مقبلة.

يقدم GOAL أدناه كل ما تحتاج إلى معرفته، من موعد البداية إلى أرخص طريقة لدخول الملعب.

متى تُقام مباراة NFL مدريد 2026؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الأحد 8 نوفمبر، 15:30 بتوقيت وسط أوروبا سينسيناتي بنغلس ضد أتلانتا فالكونز ملعب سانتياجو برنابيو، مدريد التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر NFL مدريد 2026؟

تُباع التذاكر الرسمية عبر منصة Ticketmaster الإسبانية الخاصة بـNFL، وستحتاج إلى حساب NFL Ticketmaster للشراء، ويمكنك إنشاؤه مجانًا عبر nfl.com/international/ticketaccount قبل البدء في تصفح المقاعد. وجرى طرح التذاكر على مراحل، مع بيع مسبق لحاملي بطاقات Amex في أواخر مايو/أيار، ثم فتح باقات الضيافة في 5 يونيو/حزيران، ثم طرح التذاكر العامة في 9 يوليو/تموز. وجميع النوافذ الثلاث مفتوحة الآن، لذا فإن تذاكر البيع العام متاحة للشراء في الوقت الحالي.

إذا كنت تريد ترتيب رحلة أكثر تكاملًا دفعة واحدة، فإن SportsBreaks يوفر باقات رسمية تشمل التذاكر والفنادق، بينما يقدم On Location، شريك الضيافة الرسمي لـNFL، باقات مميزة يمكن أن تجمع بين المقاعد والفنادق والرحلات والجولات للمشجعين الراغبين في قضاء عطلة نهاية أسبوع كاملة.

يُعد StubHub خيارك الأفضل إذا لم يتضمن البيع الرسمي المقعد الذي تبحث عنه، أو إذا كنت تحجز قبل يوم المباراة بوقت أقصر. وقد أصبحت العروض متاحة بالفعل لهذه المواجهة، مع أكثر من 200 تذكرة متوفرة حاليًا في مختلف أنحاء الملعب، وجميعها مشمولة بضمان FanProtect من StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر NFL مدريد 2026؟

نشر NFL الأسعار الرسمية الشاملة بالكامل لمباراة بنغلس ضد فالكونز، ما يعني أن السعر الذي تراه يتضمن بالفعل جميع الرسوم من دون أي مفاجآت عند إتمام الدفع، في نهج جديد سيُطبق على كل مباراة دولية في 2026. وتبدأ أرخص فئة رسمية من 93,40 يورو، بينما تصل أغلى المقاعد في الملعب إلى 438,75 يورو، مع توفر تذاكر للأطفال أيضًا في فئات مختارة.

وبالنسبة للمشجعين أصحاب الميزانية المحدودة، قد يكون سوق إعادة البيع أقل من حتى أرخص فئة رسمية. إذ تبدأ العروض في السوق الثانوية حاليًا من 85 دولارًا أمريكيًا فقط، بينما يقترب متوسط سعر إعادة البيع من 300 دولار أمريكي بعد احتساب مستوى الطلب وموقع المقعد. وكما هو الحال مع أي مواجهة دولية كبرى، تميل الأسعار إلى الارتفاع فقط كلما اقترب يوم المباراة، لذا فإن حجز المقعد مبكرًا هو الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على أفضل سعر ممكن.

أما الضيافة فهي فئة مختلفة تمامًا، إذ تتجاوز الباقات المميزة عبر Ticketmaster وOn Location سعر التذكرة العادية بفارق كبير، وهو ما يعكس المزايا الإضافية مثل دخول الصالات وخيارات الطعام، وفي بعض الحالات ترتيبات السفر والإقامة الفندقية المضمنة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة NFL مدريد 2026

ستكون هذه المباراة الرابعة لفالكونز في أوروبا خلال ستة مواسم، وأول ظهور له في إسبانيا، بينما يخوض بنغلس أول رحلة له على الإطلاق إلى مدريد كامتياز. ويمتلك أتلانتا حقوق التسويق في إسبانيا ضمن برنامج الأسواق العالمية الخاص بـNFL، وهو ما جعله الخيار الطبيعي للاستضافة بعد تأكيد عودة الدوري إلى برنابيو.

ومباراة مدريد ليست سوى محطة واحدة ضمن أكبر برنامج دولي على الإطلاق لـNFL. إذ تتضمن سلسلة المباريات الدولية 2026 تسع مباريات إجمالًا، تبدأ بمواجهة 49ers مع Rams في ملبورن بأستراليا في الأسبوع الأول، وتشمل أيضًا ريو دي جانيرو وثلاث مباريات في لندن، وكذلك أول مباراة موسم عادي في تاريخ الدوري في باريس، حيث يواجه Steelers فريق Saints على ملعب ستاد دو فرانس. وتُختتم السلسلة في ميونخ، حيث يلتقي Patriots مع Lions، قبل أن تُسدل الستار في مكسيكو سيتي بمواجهة Vikings ضد 49ers.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مدريد في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، أي 9:30 صباحًا بتوقيت ET، على أن تُنقل المباراة مباشرة عبر NFL Network للمشجعين المتابعين من منازلهم. أما بالنسبة لمن سيقومون بالرحلة إلى هناك، فبإمكانهم توقع الأجواء الكهربائية نفسها المفعمة بالحماس والتي ميزت الظهور الأول في 2025، بعدما أثبت المشجعون الإسبان أنهم من بين الأكثر شغفًا بكرة القدم الأمريكية في أوروبا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب سانتياجو برنابيو

أصبح سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، واحدًا من أكثر الملاعب حديثًا في الرياضة العالمية بعد تجديده الأخير، وهذا التحول تحديدًا هو ما يجعله مناسبًا للغاية لـNFL. إذ يتيح الملعب القابل للسحب الجديد استبدال أرضية العشب بتجهيزات وأرضية وعلامات كرة القدم الأمريكية من دون التأثير في السطح الموجود أسفلها، بينما يمنح السقف المعاد تطويره وتوسعة المدرجات الملعب أجواء مختلفة فعلًا عن أجواء يوم أحد تقليدي في NFL.

إذا كنت مسافرًا إلى المباراة، فخطط لمسارك بعناية. فمحطة مترو سانتياجو برنابيو على الخط 10 مغلقة حاليًا بسبب أعمال إعادة الإعمار، مع توقع استمرار تعليق الخدمة بين نويفوس مينستريوس وكوثكو حتى بقية العام. وأسهل البدائل هي قطار Cercanías إلى نويفوس مينستريوس، أو حافلة EMT، أو خدمة الحافلات البديلة المجانية التي تعمل يوم المباراة، لذا من الأفضل تخصيص بعض الوقت الإضافي في رحلتك إلى الملعب.

ومع استضافة برنابيو بالفعل لحضور جماهيري مكتمل العدد في إحدى مباريات NFL، وتأمين مكان دائم له الآن على الروزنامة، فإن هذه المباراة تتشكل لتكون واحدة من أبرز المحطات في البرنامج الدولي الكامل لعام 2026.