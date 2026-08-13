عاش حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم واحدة من أكثر فصول الانهيار الدراماتيكية في تاريخ المسابقة خلال العام الماضي. وفشل LA Galaxy، المتوج بلقب MLS Cup ست مرات، في تحقيق أي فوز خلال أول 10 مباريات له في موسم 2025 أثناء دفاعه عن اللقب الذي أحرزه قبل أشهر قليلة فقط، في أسوأ بداية لحامل لقب في تاريخ MLS، قبل أن يغيب تمامًا عن الأدوار الإقصائية.

ورغم ذلك التراجع التاريخي، فضّل النادي الاستمرارية، ومنح المدرب جريج فاني تمديدًا لعقده في مايو 2025 بدلًا من إجراء تغيير. وأظهر Galaxy بقيادة فاني مؤشرات على التعافي في 2026، إذ يحتل المركز العاشر في القسم الغربي مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، كما لا يزال النادي في دائرة المنافسة في كأس أبطال الكونكاكاف بعدما بلغ الدور ربع النهائي. ويقدم GOAL كل المعلومات التي تحتاج إليها لحضور مباريات LA Galaxy على ملعب Dignity Health Sports Park حتى نهاية الموسم، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر وأسعارها.

تذاكر LA Galaxy المطروحة للبيع قريبًا وأسعارها

يمتد الموسم العادي من MLS لعام 2026 حتى 7 نوفمبر، من دون مباريات في يونيو بسبب كأس العالم FIFA. ويخوض LA Galaxy 17 مباراة على أرضه خلال الموسم، وهي مدرجة بالكامل أدناه. أما المباريات التي لُعبت بالفعل فتظهر نتيجتها النهائية، فيما أصبحت المواجهات المقبلة متاحة للشراء.

التاريخ المباراة النتيجة / التذاكر الأحد، 22 فبراير 2026 LA Galaxy ضد New York City FC تعادل 1-1 (نهاية المباراة) السبت، 28 فبراير 2026 LA Galaxy ضد Charlotte FC فوز 3-0 (نهاية المباراة) السبت، 14 مارس 2026 LA Galaxy ضد Sporting Kansas City خسارة 1-2 (نهاية المباراة) السبت، 4 أبريل 2026 LA Galaxy ضد Minnesota United FC خسارة 1-2 (نهاية المباراة) الأحد، 26 أبريل 2026 LA Galaxy ضد Real Salt Lake فوز 2-1 (نهاية المباراة) السبت، 2 مايو 2026 LA Galaxy ضد Vancouver Whitecaps FC تعادل 1-1 (نهاية المباراة) السبت، 23 مايو 2026 LA Galaxy ضد Houston Dynamo FC تعادل 1-1 (نهاية المباراة) الجمعة، 17 يوليو 2026 LA Galaxy ضد Los Angeles FC (El Trafico) خسارة 0-3 (نهاية المباراة) الأربعاء، 22 يوليو 2026 LA Galaxy ضد St Louis CITY SC خسارة 1-3 (نهاية المباراة) السبت، 1 أغسطس 2026 LA Galaxy ضد FC Dallas تعادل 0-0 (نهاية المباراة) الأربعاء، 19 أغسطس 2026 LA Galaxy ضد San Jose Earthquakes التذاكر السبت، 5 سبتمبر 2026 LA Galaxy ضد New England Revolution التذاكر السبت، 12 سبتمبر 2026 LA Galaxy ضد Seattle Sounders FC التذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 LA Galaxy ضد Colorado Rapids التذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 LA Galaxy ضد Portland Timbers التذاكر السبت، 17 أكتوبر 2026 LA Galaxy ضد San Diego FC التذاكر السبت، 31 أكتوبر 2026 LA Galaxy ضد Austin FC التذاكر

ويختتم Galaxy الموسم العادي خارج أرضه أمام Real Salt Lake يوم 7 نوفمبر. وإذا تأهل، فإن أدوار Audi MLS Cup الإقصائية ستقام من منتصف نوفمبر حتى ديسمبر.

أين يمكن شراء تذاكر LA Galaxy؟

أدى النمو المستمر لـ MLS، مدفوعًا بتدفق نجوم الأندية الأوروبية في المواسم الأخيرة، إلى جانب الاستعدادات لكأس العالم FIFA 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، إلى بقاء الحضور الجماهيري مرتفعًا في مختلف أرجاء الدوري. ونتيجة لذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة عمومًا بالنسبة لمعظم الفرق.

يمكن شراء تذاكر المباريات الفردية الأساسية عبر الموقع الرسمي للنادي، وAXS، وTicketmaster. وإذا نفدت الحصص الرسمية، أو كنت تبحث عن مقعد محدد قبل يوم المباراة، فإن منصات البيع الثانوية مثل StubHub تعد وسيلة موثوقة لتأمين تذكرتك، مع عروض تشمل جميع أنحاء Dignity Health Sports Park.

وباعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان مقعد في كل مباراة بيتية، تظل باقات التذاكر الموسمية الخيار الأكثر موثوقية للجماهير الراغبة في حضور الموسم كاملًا، مع بقاء الطلب قويًا في MLS وسط الاستعدادات لكأس العالم هذا الصيف. ويمكن الاطلاع على التوافر عبر الموقع الرسمي للنادي.

كم تبلغ أسعار تذاكر LA Galaxy؟

مثل معظم مباريات MLS، يمكنك الاختيار من بين مجموعة من خيارات التذاكر للمباريات الفردية، إذ تبدأ الأسعار الرسمية عادة لمباريات LA Galaxy من نحو 20 دولارًا وتصل إلى 200 دولار، فيما تباع بعض التذاكر الحصرية الملاصقة لأرضية الملعب بأكثر من ذلك.

وقد تتغير هذه الأسعار بحسب المباراة والمنافس، إذ قد تشهد المواجهات أمام الخصوم المباشرين، سواء من الناحية الجغرافية أو التنافسية، زيادة في الأسعار تبعًا لفئة المباراة.

وتُعد بعض المباريات، مثل El Trafico أمام Los Angeles FC، تقليديًا الأكثر طلبًا على أجندة Galaxy البيتية، مع تفوق Galaxy في المواجهات المباشرة تاريخيًا بنتيجة 10-9-7. أما مواجهة 2026 حتى الآن، والتي انتهت بهزيمة 0-3 في يوليو، فقد ذهبت في الاتجاه الآخر، بينما لا تزال مباراة الإياب على ملعب BMO Stadium منتظرة في أكتوبر.

الملعب مخصص في الأساس للجلوس، رغم وجود أقسام خلف أحد المرميين بنظام الوقوف الآمن والتذاكر العامة، وهي تقدم أرخص التذاكر المتاحة للجماهير من مباراة إلى أخرى. أما المقاعد الميدانية الأعلى سعرًا، الممتدة بمحاذاة أرضية الملعب قرب خط التماس، فتقترب من 450 دولارًا.

ومن أجل أوسع خيارات الجلوس وأفضل فرصة للعثور على تذاكر للمباريات كاملة العدد أو ذات الطلب المرتفع، يظل StubHub أحد أكثر الخيارات الثانوية موثوقية لمباريات LA Galaxy طوال الموسم.

هل يمكنني شراء تذاكر LA Galaxy من دون عضوية؟

لا يتعين عليك أن تكون عضوًا لشراء تذكرة LA Galaxy، إذ تتوفر التذاكر عبر AXS كما لو كنت تشتري تذكرة لحفل موسيقي أو عرض مسرحي.

ولا يقدم LA Galaxy حاليًا نظام عضوية خارج باقات التذاكر الموسمية، التي توفر إمكانية الوصول إلى عدد من الفعاليات والخصومات.

مباريات LA Galaxy على ملعب Dignity Health Sports Park

سيحصل المشجعون الراغبون في حضور مباريات LA Galaxy هذا الموسم على تذاكر لمشاهدته على ملعبه المعتاد Dignity Health Sports Park، الواقع في مدينة كارسون، على بعد نحو 13 ميلًا جنوب وسط مدينة لوس أنجلوس. وشُيد الملعب في حرم جامعة ولاية كاليفورنيا في دومينجيز هيلز، ويعد معقل الفريق منذ 2003.

وقد بُني الملعب، الذي تبلغ سعته 27 ألف متفرج، خصيصًا لكرة القدم، واحتضن الفريق بعد انتقاله من Rose Bowl التاريخي. ورغم أنه قد لا يكون الأكبر بين ملاعب MLS، فإنه يظل ثاني أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في الولايات المتحدة بعد Geodis Park الخاص بـ Nashville SC.

واستُخدم الملعب أيضًا في مباريات دولية، إذ استضاف لقاءات خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2003 وSheBelieves Cup 2022، إلى جانب ثلاث مباريات لمنتخب الولايات المتحدة للرجبي للرجال. كما خاض Los Angeles Chargers عدة مباريات هناك بين 2017 و2019، فيما سيكون الملعب جزءًا من خطط المدينة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.