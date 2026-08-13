عاش بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم في الموسم الماضي واحدًا من أكثر الانهيارات الدرامية في تاريخ المسابقة. وفشل LA Galaxy، المتوج بلقب MLS Cup ست مرات، في تحقيق أي فوز خلال أول 10 مباريات له في موسم 2025 أثناء دفاعه عن اللقب الذي أحرزه قبل أشهر قليلة فقط، في أسوأ بداية لحامل لقب في تاريخ MLS، كما غاب تمامًا عن الأدوار الإقصائية.

ورغم ذلك التراجع التاريخي، فضّل النادي الاستمرار على النهج نفسه، ووقّع مع المدرب جريج فاني على تمديد لعقده في مايو 2025 بدلًا من إجراء تغيير. وأظهر LA Galaxy مؤشرات على استعادة الحياة في 2026، إذ يحتل المركز العاشر في القسم الغربي مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، كما لا يزال النادي منافسًا في CONCACAF Champions Cup بعدما بلغ الدور ربع النهائي. ويملك GOAL كل المعلومات التي تحتاجها لمتابعة LA Galaxy في Dignity Health Sports Park حتى نهاية الموسم، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر وتكلفتها.

التذاكر المعروضة لمباريات LA Galaxy المقبلة وأسعارها

يستمر الموسم المنتظم من MLS لعام 2026 حتى 7 نوفمبر، من دون مباريات في يونيو بسبب كأس العالم FIFA. ويخوض LA Galaxy 17 مباراة على أرضه طوال الموسم، والمدرجة كاملة أدناه. أما المباريات التي أُقيمت بالفعل فتظهر نتيجتها النهائية، في حين أصبحت المواجهات المقبلة متاحة للشراء.

التاريخ المباراة النتيجة / التذاكر الأحد، 22 فبراير 2026 LA Galaxy ضد New York City FC تعادل 1-1 (نهائي) السبت، 28 فبراير 2026 LA Galaxy ضد Charlotte FC فوز 3-0 (نهائي) السبت، 14 مارس 2026 LA Galaxy ضد Sporting Kansas City خسارة 1-2 (نهائي) السبت، 4 أبريل 2026 LA Galaxy ضد Minnesota United FC خسارة 1-2 (نهائي) الأحد، 26 أبريل 2026 LA Galaxy ضد Real Salt Lake فوز 2-1 (نهائي) السبت، 2 مايو 2026 LA Galaxy ضد Vancouver Whitecaps FC تعادل 1-1 (نهائي) السبت، 23 مايو 2026 LA Galaxy ضد Houston Dynamo FC تعادل 1-1 (نهائي) الجمعة، 17 يوليو 2026 LA Galaxy ضد Los Angeles FC (El Trafico) خسارة 0-3 (نهائي) الأربعاء، 22 يوليو 2026 LA Galaxy ضد St Louis CITY SC خسارة 1-3 (نهائي) السبت، 1 أغسطس 2026 LA Galaxy ضد FC Dallas تعادل 0-0 (نهائي) الأربعاء، 19 أغسطس 2026 LA Galaxy ضد San Jose Earthquakes تذاكر السبت، 5 سبتمبر 2026 LA Galaxy ضد New England Revolution تذاكر السبت، 12 سبتمبر 2026 LA Galaxy ضد Seattle Sounders FC تذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 LA Galaxy ضد Colorado Rapids تذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 LA Galaxy ضد Portland Timbers تذاكر السبت، 17 أكتوبر 2026 LA Galaxy ضد San Diego FC تذاكر السبت، 31 أكتوبر 2026 LA Galaxy ضد Austin FC تذاكر

ويختتم LA Galaxy الموسم المنتظم خارج أرضه أمام Real Salt Lake في 7 نوفمبر. وفي حال تأهله، تُقام Audi MLS Cup Playoffs من منتصف نوفمبر حتى ديسمبر.

أين يمكن شراء تذاكر LA Galaxy؟

أدى النمو المستمر لـ MLS، بدعم من تدفق نجوم الأندية الأوروبية الكبار في المواسم الأخيرة، إلى جانب الاستعدادات لكأس العالم FIFA 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك، إلى إبقاء الحضور الجماهيري مرتفعًا في مختلف أنحاء الدوري. ونتيجة لذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة عمومًا لدى معظم الفرق.

يمكن شراء التذاكر الأساسية للمباراة الواحدة عبر الموقع الرسمي للنادي، وAXS، وTicketmaster. وإذا نفدت الحصص الرسمية، أو كنت تبحث عن مقعد محدد مع اقتراب يوم المباراة، فإن البائعين الثانويين مثل StubHub يمثلون وسيلة موثوقة لتأمين تذكرة، مع عروض تغطي كل أجزاء Dignity Health Sports Park.

وباعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان مقعد في كل مباراة بيتية، تظل باقات التذاكر الموسمية الخيار الأكثر موثوقية للمشجعين الراغبين في حضور الموسم كاملًا، مع استمرار قوة الطلب في MLS في ظل الاستعدادات لكأس العالم هذا الصيف. ويمكن العثور على مدى التوافر عبر الموقع الرسمي للنادي.

كم تبلغ أسعار تذاكر LA Galaxy؟

كما هو الحال في معظم مباريات MLS، يمكنك الاختيار من بين مجموعة من خيارات التذاكر للمباريات الفردية، إذ تُطرح أسعار تذاكر LA Galaxy عادة عبر القنوات الرسمية من نحو 20 دولارًا إلى 200 دولار، بينما تُباع مجموعة محدودة من التذاكر الحصرية بجوار الملعب بأسعار أعلى من ذلك.

وقد تتغير هذه الأسعار بحسب المباراة والمنافس، إذ قد تخضع المواجهات أمام الخصوم المباشرين، سواء من الناحية الجغرافية أو التنافسية، لارتفاع في الأسعار وفقًا لتصنيف المباراة.

وتُعد بعض المباريات، مثل El Trafico أمام Los Angeles FC، تقليديًا من أكثر مباريات جدول LA Galaxy البيتي طلبًا على التذاكر، مع تفوق Galaxy في السلسلة التاريخية بنتيجة 10-9-7. أما مواجهة 2026 حتى الآن، والتي انتهت بخسارة 0-3 في يوليو، فقد ذهبت للطرف الآخر، مع بقاء مباراة الإياب في BMO Stadium خلال أكتوبر.

الملعب مخصص في الأساس للمقاعد، لكن توجد أقسام خلف أحد المرميين تضم أماكن وقوف عامة آمنة، وتوفر أرخص التذاكر المتاحة للمشجعين من مباراة إلى أخرى. أما المقاعد الميدانية الأعلى سعرًا، والممتدة بمحاذاة أرضية الملعب قرب الخطوط الجانبية، فتقترب من 450 دولارًا.

وللحصول على أوسع خيارات الجلوس وأفضل فرصة للعثور على تذاكر للمباريات التي نفدت أو ذات الطلب المرتفع، يظل StubHub واحدًا من أكثر الخيارات الثانوية موثوقية لمباريات LA Galaxy طوال الموسم.

هل يمكنني شراء تذاكر LA Galaxy من دون عضوية؟

لا يتعين عليك أن تكون عضوًا لشراء تذكرة لمباراة LA Galaxy، إذ تتوفر التذاكر للشراء عبر AXS كما تشتري تذكرة لحفل موسيقي أو عرض مسرحي.

ولا يقدم LA Galaxy حاليًا برنامج عضوية خارج باقات التذاكر الموسمية، التي تتيح الوصول إلى عدد من الفعاليات والخصومات.

مباريات LA Galaxy في Dignity Health Sports Park

سيحصل المشجعون الراغبون في حضور مباريات LA Galaxy هذا الموسم على تذاكر لمشاهدته على ملعبه المعتاد Dignity Health Sports Park، الواقع في مدينة كارسون، على بعد نحو 20,9 كيلومترًا جنوب وسط مدينة لوس أنجلوس. وشُيّد على حرم جامعة ولاية كاليفورنيا في دومينغيز هيلز، ويُعد ملعب الفريق منذ 2003.

وقد بُني الملعب، الذي يتسع لـ27,000 متفرج، خصيصًا لكرة القدم، واحتضن الفريق بعد انتقاله من Rose Bowl التاريخي. ورغم أنه قد لا يكون الأكبر بين ملاعب MLS، فإنه يظل ثاني أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في الولايات المتحدة بعد Geodis Park الخاص بـ Nashville SC.

واستُخدم الملعب أيضًا في مباريات دولية، إذ استضاف مباريات خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2003 وSheBelieves Cup 2022، إلى جانب ثلاث مباريات لمنتخب الولايات المتحدة للرجبي للرجال. كما خاض Los Angeles Chargers عدة مباريات هناك بين 2017 و2019، بينما سيكون جزءًا من خطط المدينة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.