تذاكر K-Pop Fever متاحة للبيع الآن للعرض الحي الجوال الذي يجلب أكبر أغاني الكيبوب إلى المسارح حول العالم، مع تأكيد مواعيد في عام 2026 في أبوظبي وتالين وبرن ولوغانو. ويصل العرض مباشرة من لندن بمشاركة 12 مغنيًا وراقصًا، ويقدم أناشيد من BTS وBLACKPINK وTWICE وStray Kids وATEEZ، إلى جانب أغانٍ من الظاهرة العالمية K-pop Demon Hunters.

الطلب هائل، إذ نفدت تذاكر عرضين بالفعل، ولم يتبقَّ في معظم المواعيد الأخرى سوى 1 إلى 3 بالمئة فقط من التذاكر. GOAL لديها كل ما تحتاج إليه لحجز تذاكر K-Pop Fever الآن، بدءًا من الأرخص سعرًا.

متى يقام K-Pop Fever؟

يقام K-Pop Fever في ستة مواعيد مؤكدة بين أغسطس ونوفمبر 2026، عبر الإمارات العربية المتحدة وإستونيا وسويسرا. وقد نفدت تذاكر عرضين بالفعل، لذا سارع بحجز البقية.

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس 2026، الوقت سيُحدد لاحقًا K-Pop Fever Etihad Arena، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر السبت، 12 سبتمبر 2026، 6:00 مساءً K-Pop Fever Kongresshaus، بيل/بيين، سويسرا التذاكر الأحد، 13 سبتمبر 2026، 2:00 مساءً K-Pop Fever Alexela Concert Hall، تالين، إستونيا التذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026، 2:00 مساءً K-Pop Fever Etihad Arena، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر الأحد، 25 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً K-Pop Fever Theatersaal National، برن، سويسرا التذاكر الأحد، 1 نوفمبر 2026، 6:00 مساءً K-Pop Fever Palazzo dei Congressi، لوغانو، سويسرا التذاكر

ومن الجدير بالذكر بالنسبة للجماهير في سويسرا أن عرض بيل/بيين أُعيدت جدولته مرتين قبل أن يستقر على موعد 12 سبتمبر، مع بقاء جميع التذاكر المشتراة سابقًا صالحة. وبعد نفاد تذاكر موعد أبوظبي الأول، أُضيف عرض ثانٍ في Etihad Arena يوم 26 سبتمبر، وهو الآخر أوشك على النفاد.

أين يمكن شراء تذاكر K-Pop Fever؟

أفضل مكان لشراء تذاكر K-Pop Fever عبر الإنترنت هو StubHub، حيث تُدرج المواعيد الستة المقبلة كلها في مكان واحد، وكل عملية شراء محمية بضمان FanProtect، ما يعني أن تذكرتك مغطاة بنسبة 100 بالمئة. ومع وصول معظم العروض إلى آخر 1 إلى 3 بالمئة من التذاكر، فإن StubHub هو أيضًا المكان الذي تظهر فيه المقاعد المتبقية وإعادة البيع حين يطرحها المشجعون، لذلك يستحق الأمر تفعيل تنبيه حتى للمواعيد التي نفدت تذاكرها.

تُباع التذاكر أيضًا عبر المروجين المحليين وشبابيك التذاكر في كل سوق، بما في ذلك Piletilevi في إستونيا وشبابيك القاعات في سويسرا وأبوظبي، لكن الحصص هناك تنفد سريعًا. وبالنسبة للعروض التي نفدت تذاكرها، لا تشترِ أبدًا من بائعين غير رسميين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن الإدراج في سوق محمية هو الطريق الآمن الوحيد.

كم تبلغ أسعار تذاكر K-Pop Fever؟

بدأت أرخص تذاكر K-Pop Fever من نحو 26 دولارًا لعرض أبوظبي، ومع نفاد هذه الفئة الأساسية الآن، أصبحت مقاعد Silver بسعر يبدأ من نحو 42 دولارًا هي الأرخص حاليًا، ما يجعل هذا العرض لا يزال أحد أكثر الطرق تكلفة معقولة لخوض تجربة عرض كيبوب حي. وفي المحطات الأوروبية، طُرحت التذاكر بالسعر الرسمي بدءًا من نحو 25 إلى 30 دولارًا. ومع اقتراب معظم المواعيد من النفاد، ترتفع أسعار آخر المقاعد المتبقية، لذا فإن الحجز المبكر أقل تكلفة.

إليك تفاصيل الأسعار في عرض أبوظبي، أكبر مواعيد الجولة:

Bronze: من نحو 26 دولارًا، وهي الفئة الأصلية الأرخص، وقد نفدت الآن

Silver: من نحو 42 دولارًا، وهي حاليًا أرخص فئة متاحة

Gold وDiamond: فئات متوسطة تمنح رؤية أقرب للمسرح

Platinum Floor: تصل إلى نحو 121 دولارًا لتجربة الأرضية المميزة

المحطات الأوروبية: السعر الرسمي يبدأ من نحو 25 إلى 30 دولارًا بحسب القاعة

الأطفال: الأطفال دون سن الثانية يدخلون مجانًا في حضن أحد الوالدين، وقد طُرحت تذاكر مخفضة للأطفال في محطات مختارة

وكقاعدة عامة، يضمن الشراء المبكر أفضل اختيار للمقاعد بأقل سعر، ويمثل StubHub المكان المناسب لمقارنة كل ما تبقى.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن K-Pop Fever

K-Pop Fever هو عرض حي جوال من لندن يعيد تقديم الصوت والرقصات والاستعراض الخاص بأكبر نجوم الكيبوب في العالم. ويؤدي فريق مكون من 12 مغنيًا وراقصًا قائمة أغنيات متواصلة تضم BTS وBLACKPINK وTWICE وROSE وStray Kids وATEEZ، إلى جانب الأغاني المفضلة للجماهير من KPop Demon Hunters، بما في ذلك أغانٍ لـ HUNTR/X وSaja Boys، وكل ذلك بدعم من شاشة LED كبيرة، وعرض إضاءة ديناميكي، ومشاهد مسرحية صُممت لالتقاط أجواء حفل كيبوب كامل النطاق.

التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل. فالكيبوب يبلغ ذروته على الإطلاق في 2026، مع عودة BTS إلى الجولات، وبيع TWICE وaespa لتذاكر القاعات بالكامل عبر القارات، وتحويل K-Pop Demon Hunters جيلاً جديدًا بالكامل إلى معجبين. وبالنسبة للكثيرين منهم، تُعد عروض مثل K-Pop Fever الطريقة الأكثر سهولة والأقل تكلفة لتجربة هذه الطاقة بشكل حي، وتثبت سرعة نفاد تذاكر هذه الجولة ذلك، بعدما أُضيف موعد ثانٍ في أبوظبي عقب اختفاء تذاكر الأول.

توقع ساعتين من العروض المليئة بالطاقة، وجمهورًا يعرف كل كلمة، وعرضًا صُمم للغناء الجماعي معه. عصي الإضاءة اختيارية، لكنها موصى بها بشدة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن قاعات K-Pop Fever

يقام K-Pop Fever في قاعة مختلفة بكل مدينة، لذا تمتلك كل محطة طابعها الخاص. وتقام عروض أبوظبي في Etihad Arena في جزيرة ياس، وهي أكبر منشأة ترفيهية داخلية في الإمارات ومعتادة على استضافة النجوم العالميين. أما Alexela Concert Hall في تالين فهي قاعة حفلات حديثة في قلب العاصمة الإستونية، بينما تمر المواعيد السويسرية عبر Kongresshaus في بيل/بيين وTheatersaal National في برن وPalazzo dei Congressi في لوغانو، وجميعها قاعات مركزية يسهل الوصول إليها.

وهناك بعض النصائح العامة التي ستجعل أي موعد يسير بسلاسة. احضر مبكرًا، لأن العروض الجوالة تبدأ عادة في موعدها، وغالبًا ما تُفتح الأبواب قبل ساعة من بدء العرض، ولاحظ أن عرضي تالين وأبوظبي يقامان في الساعة 2:00 مساءً، لذا خطط ليومك وفقًا لذلك. وتحقق من موقع القاعة الإلكتروني قبل السفر لمعرفة سياسات الحقائب ومواقف السيارات وخيارات النقل العام، إذ تختلف القواعد من مدينة إلى أخرى. وأخيرًا، تُسلَّم تذاكرك رقميًا عبر StubHub، لذا تأكد من شحن هاتفك وتنزيل التذكرة قبل وصولك.

هل أنت مستعد للشعور بالحمى؟ مع نفاد تذاكر عرضين واقتراب البقية من ذلك، احجز تذاكر K-Pop Fever عبر StubHub اليوم قبل أن تختفي آخر المقاعد.