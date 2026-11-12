تعود بطولة القتال النهائي إلى لاس فيجاس في 12 ديسمبر 2026 بحدث ضخم. وتستضيف صالة تي موبايل أرينا منافسات UFC 335، التي تضم نزالات حافلة بالإثارة يشارك فيها بعض أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة.

في النزال الرئيسي المرتقب، يدافع تشارلز أوليفيرا عن لقب BMF أمام دييغو لوبيس. ويشهد النزال الرئيسي المشارك مواجهة في الوزن الثقيل بين أليكس بيريرا وسيرجي بافلوفيتش، في ليلة تعد الجماهير بإثارة لا تُنسى.

يقدم لكم جول كل المعلومات الأساسية لمتابعة النزالات مباشرة. تابعوا القراءة لمعرفة كيفية حجز تذاكركم الآن حتى لا تفوتكم الفرصة.

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متى تقام UFC 335؟

التاريخ والوقت المواجهة المكان التذاكر السبت، 12 ديسمبر 2026 أوليفيرا ضد لوبيس صالة تي موبايل أرينا، لاس فيجاس، الولايات المتحدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر UFC 335؟

أفضل طريقة للحصول على التذاكر هي شراؤها مباشرة من شباك التذاكر الرسمي للصالة وشركاء بيع تذاكر UFC الأساسيين، مثل AXS. وتُطرح التذاكر عادةً على مراحل. وغالباً ما تُخصص مرحلة البيع المسبق لأعضاء UFC Fight Club والمشتركين في النشرة البريدية، ما يمنحهم أول فرصة لحجز مقاعدهم. وبعد انتهاء هذه المرحلة الأولية، يبدأ البيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى StubHub. فمن خلال سوق إعادة البيع، يمكنك العثور على مقاعد متاحة لهذا الحدث الضخم بنظام الدفع مقابل المشاهدة، حتى بعد نفاد التذاكر عبر قنوات البيع الأساسية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر UFC 335؟

تختلف أسعار تذاكر هذه النزالات الكبرى بحسب مكان المقعد داخل صالة تي موبايل أرينا في لاس فيجاس. وعند الشراء مباشرةً من مزود التذاكر الرسمي، تبدأ الأسعار عموماً من نحو 250 دولاراً للمقاعد في المدرجات العلوية، وهي الخيار الأقل تكلفة لمشاهدة النزالات مباشرةً.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع العام رسمياً، تتيح منصات إعادة البيع مثل StubHub خياراً بديلاً للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ الأسعار حالياً في سوق إعادة البيع من نحو 329 دولاراً.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن UFC 335

من المنتظر أن تكون UFC 335 واحدة من أكثر أحداث الدفع مقابل المشاهدة إثارة هذا العام، إذ تضم مجموعة حافلة من النزالات في المدينة التي تُعد عاصمة القتال في العالم. ويتنافس تشارلز أوليفيرا ودييغو لوبيس على لقب BMF في نزال رئيسي من خمس جولات يعد بإثارة كبيرة داخل القفص. وفي النزال الرئيسي المشارك، يصعد بطل وزن خفيف الثقيل أليكس بيريرا إلى الوزن الثقيل لمواجهة سيرجي بافلوفيتش الخطير. ويمكن للجماهير التي ستحضر في صالة تي موبايل أرينا أن تتوقع ليلة كاملة من النزالات التمهيدية والرئيسية، يشارك فيها أبرز المنافسين والمواهب الصاعدة.