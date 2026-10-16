«UFC فايت نايت» هي سلسلة فعاليات الاتحاد التي لا تُقام بنظام الدفع مقابل المشاهدة، وفيها يبرز بعض أسرع الأسماء صعودًا في فنون القتال المختلطة بين الفعاليات الكبرى المرقّمة. ويستمتع الجمهور بمواجهات بين مصنّفين بارزين، ونزالات لتحديد المنافسين على الألقاب، ومقاتلين يخوضون النزالات الرئيسية أمام جماهير مدنهم في أنحاء العالم، من دون تكلفة الدفع مقابل المشاهدة المرتبطة بالفعاليات المرقّمة. ومع جدول مزدحم من فعاليات «فايت نايت» في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة، يقدّم لك جول كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك وحجز مقعدك.

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متى تُقام فعاليات UFC فايت نايت؟

التاريخ & الوقت الفعالية المكان التذاكر السبت، 3 أكتوبر UFC 332 دلتا سنتر، سولت ليك سيتي، الولايات المتحدة التذاكر السبت، 17 أكتوبر UFC فايت نايت: باكلي ضد مالوت روجرز بليس، إدمونتون، كندا التذاكر السبت، 24 أكتوبر UFC 333: فولكانوفسكي ضد إيفلويف الاتحاد أرينا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر السبت، 7 نوفمبر UFC فايت نايت: بونفيم ضد برادي ميتا أبيكس، لاس فيغاس، الولايات المتحدة التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر UFC فايت نايت؟

يبيع UFC التذاكر مباشرة عبر شركائه الرسميين، وعادةً ما يكون ذلك من خلال تيكت ماستر في معظم المناطق. ويبدأ عادةً البيع المسبق للمشتركين في النشرة البريدية من أعضاء UFC.com المسجّلين قبل يوم من طرح التذاكر للجمهور، ما يمنحهم فرصة مبكرة للحصول على مقاعد أفضل. ويحصل أعضاء UFC Fight Club على فرصة أبكر لشراء تذاكر فعاليات مختارة، وهو خيار يستحق النظر إذا كنت تخطط لحضور أكثر من فعالية هذا العام.

وبعد انتهاء البيع للجمهور، يصبح ستب هب أفضل مكان للعثور على تذاكر متاحة في اللحظات الأخيرة أو بسعر أقل من قيمتها الأصلية، خصوصًا للفعاليات التي تنفد تذاكرها سريعًا. وعادةً ما يُحدَّد عدد التذاكر المسموح لكل مشترٍ بشرائها في البيع الرسمي، لذا إذا كنت بحاجة إلى حجز لمجموعة أكبر، فغالبًا ما تكون سوق إعادة البيع الخيار الأسهل.

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كم تبلغ أسعار تذاكر UFC فايت نايت؟

تختلف أسعار التذاكر اختلافًا كبيرًا بحسب مكان إقامة الفعالية، وهنا تكمن فرصة التوفير الحقيقية لمن يبحث عن أقل تكلفة للحضور. فعادةً ما تقدّم الفعاليات التي تُقام في صالات كبيرة، مثل روجرز بليس في إدمونتون وأكور أرينا في باريس، أفضل قيمة مقابل السعر، إذ تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من نحو 123 دولارًا أمريكيًا، ويتراوح متوسط سعر المقعد العادي بين 150 و180 دولارًا أمريكيًا.

أما الفعاليات التي تُقام في UFC أبيكس بمدينة لاس فيغاس، فالوضع فيها مختلف. إذ لا يتسع المكان سوى لبضع مئات من الجماهير، لذلك قد تتجاوز أسعار إعادة البيع 1000 دولار أمريكي للفعاليات الأعلى طلبًا، رغم استضافته بعضًا من أكثر مواجهات الاتحاد إثارة للاهتمام. وإذا كانت الميزانية أولويتك، فإن اختيار فعالية في صالة بمدينة أكبر يكون في الغالب أذكى من شراء تذكرة لفعالية في أبيكس.

وتأتي مقاعد الصفوف المحيطة بالحلبة والمقاعد الأرضية بطبيعة الحال في أعلى النطاق السعري، إذ تتراوح أسعارها عادةً بين 500 و1000 دولار أمريكي في فعاليات «فايت نايت»، وهي أقل بكثير من تكلفة المقاعد نفسها في فعالية مرقّمة تُعرض بنظام الدفع مقابل المشاهدة. وللحصول على أفضل سعر ممكن، احجز مبكرًا بمجرد بدء البيع للجمهور، لأن الأسعار في السوق الثانوية ترتفع تدريجيًا مع اقتراب أسبوع النزالات. ويتيح لك ستب هب مقارنة جميع التذاكر المعروضة جنبًا إلى جنب، لتتمكن بسهولة من العثور على أقل سعر لتذكرة تتيح لك أيضًا رؤية جيدة للقفص المثمّن.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن UFC فايت نايت

تتبع فعاليات «UFC فايت نايت» نظام النزالات نفسه المعمول به في سائر فعاليات UFC: نزال رئيسي من خمس جولات، ونزالات تمهيدية من ثلاث جولات، لكن من دون رسوم الدفع مقابل المشاهدة. وفي الولايات المتحدة، تُبث فعاليات «فايت نايت» مباشرة عبر باراماونت+ ضمن اتفاقية البث الخاصة بـUFC، بينما تنقلها جهات البث الشريكة في المناطق الأخرى. وتُعد سهولة متابعة هذه الفعاليات أحد أسباب تحول «فايت نايت» إلى منصة مهمة لصناعة نجوم جدد، إذ يحصل المنافسون المصنّفون على فرصة خوض النزال الرئيسي بوتيرة أكبر بكثير مما تتيحه لهم فعالية مرقّمة مزدحمة بالمواجهات.

وكان التوسع الدولي سمة بارزة في هذه المرحلة من جدول الفعاليات. فتستضيف شنغهاي فعاليتين متتاليتين للمرة الأولى منذ سنوات، وتواصل باريس حضورها بوصفها إحدى أكثر محطات UFC انتظامًا في أوروبا، بينما تستقبل إدمونتون القفص المثمّن مجددًا للمرة الأولى منذ عام 2024. وتحمل كل فعالية من هذه الفعاليات رهانات حقيقية، من التنافس على التصنيف في وزن الديك في شنغهاي إلى خوض الكندي مايك مالوت النزال الرئيسي أمام جماهير بلده.

ويرتفع الطلب على التذاكر بشدة عادةً عندما يشارك مقاتلون أمام جماهير مدنهم أو تُقام نزالات لتحديد المنافسين على الألقاب. لذلك، يُعد الحجز في أقرب وقت ممكن أفضل وسيلة لضمان مقاعد جيدة بسعر مناسب، خصوصًا في الفعاليات الدولية التي تكون سعتها الجماهيرية أقل من سعة صالة معتادة في أمريكا الشمالية.