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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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كيفية شراء تذاكر يونيون برلين لموسم 2026-27: متوسط الأسعار، المباريات المؤكدة والمزيد

الدوري الألماني
أونيون برلين
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تذاكر يونيون برلين تشهد طلبًا مرتفعًا في العاصمة، ونحن نعرف بالضبط كيف يمكنك شراء التذاكر

رسخ يونيون برلين مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم شعبية وشغفًا في ألمانيا. ومع استمرار النادي، الملقب بـ«الحديديون»، في حشد دعم جماهيري هائل في البوندسليغا لموسم 2026/27، يظل الطلب على تذاكر المباريات مرتفعًا للغاية. 

إذا كنت ترغب في حضور مباراة مباشرة في برلين، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز مقعدك، وأسعار التذاكر الموسمية، وتفاصيل الملعب.

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مباريات يونيون برلين القادمة في 2026/27 والتذاكر

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026، 15:30آينتراخت براونشفايغ ضد 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion، براونشفايغشراء التذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:301. FC Union Berlin ضد آينتراخت فرانكفورتStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:30باير 04 ليفركوزن ضد 1. FC Union BerlinBayArena، ليفركوزنشراء التذاكر
الجمعة 11 سبتمبر 2026، 20:301. FC Union Berlin ضد FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:30بايرن ميونخ ضد 1. FC Union BerlinAllianz Arena، ميونخشراء التذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 12:001. FC Union Berlin ضد SV ElversbergStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 12:001. FC Union Berlin ضد بوروسيا دورتموندStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 12:00أوغسبورغ ضد 1. FC Union BerlinWWK Arena، أوغسبورغشراء التذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 11:00إس سي فرايبورغ ضد 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion، فرايبورغ إم برايسغاوشراء التذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد RB LeipzigStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 11:001. FSV Mainz 05 ضد 1. FC Union BerlinMewa Arena، ماينزشراء التذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد هامبورغStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 11:00شتوتغارت ضد 1. FC Union BerlinMHPArena، شتوتغارتشراء التذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر يونيون برلين لموسم 2026/27؟

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لنادي 1. FC Union Berlin. ونظرًا إلى الطلب الاستثنائي، غالبًا ما تنفد التذاكر خلال فترات أولوية الأعضاء قبل طرحها للبيع العام.

وعندما تنفد الدفعات الرسمية الأولية، يمكن لمنصات بيع التذاكر الثانوية أن توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر من جانب الجماهير لمباريات البوندسليغا وكأس ألمانيا المقبلة.

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تذاكر يونيون برلين: كم تبلغ أسعار التذاكر الموسمية؟

لموسم 2026/27، تتراوح أسعار التذاكر الموسمية للمدرجات الوقوفية في مباريات يونيون برلين بين 238 € و272 € للبالغين الذين يدفعون السعر الكامل من دون أي تخفيضات. وتصل أغلى التذاكر الموسمية للمقاعد في القطاع 1 إلى 816 €.

تتوفر خصومات على الأسعار لأعضاء النادي الرسميين، والطلاب، والمتدربين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والمشجعين من ذوي الإعاقة الشديدة.

يونيون برلين: Stadion An der Alten Försterei

الملعب الخاص بيونيون برلين هو Stadion An der Alten Försterei.

التفصيلالمعلومات
اسم الملعبStadion An der Alten Försterei
الموقعبرلين (كوبينيك)، ألمانيا
السعة الإجمالية22,012
تقسيم أماكن الوقوف / الجلوس18,395 وقوفًا / 3,617 جلوسًا

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