كيفية شراء تذاكر يونيون برلين لموسم 2026-27: متوسط الأسعار، المباريات المؤكدة والمزيد

رسخ يونيون برلين مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم شعبية وشغفًا في ألمانيا. ومع استمرار النادي، الملقب بـ«الحديديون»، في حشد دعم جماهيري هائل في البوندسليغا لموسم 2026/27، يظل الطلب على تذاكر المباريات مرتفعًا للغاية.
إذا كنت ترغب في حضور مباراة مباشرة في برلين، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز مقعدك، وأسعار التذاكر الموسمية، وتفاصيل الملعب.
مباريات يونيون برلين القادمة في 2026/27 والتذاكر
|التاريخ والوقت
|المباراة
|الموقع
|التذاكر
|الأحد 23 أغسطس 2026، 15:30
|آينتراخت براونشفايغ ضد 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion، براونشفايغ
|شراء التذاكر
|السبت 29 أغسطس 2026، 15:30
|1. FC Union Berlin ضد آينتراخت فرانكفورت
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 5 سبتمبر 2026، 15:30
|باير 04 ليفركوزن ضد 1. FC Union Berlin
|BayArena، ليفركوزن
|شراء التذاكر
|الجمعة 11 سبتمبر 2026، 20:30
|1. FC Union Berlin ضد FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:30
|بايرن ميونخ ضد 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena، ميونخ
|شراء التذاكر
|السبت 10 أكتوبر 2026، 12:00
|1. FC Union Berlin ضد SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 17 أكتوبر 2026، 12:00
|1. FC Union Berlin ضد بوروسيا دورتموند
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 24 أكتوبر 2026، 12:00
|أوغسبورغ ضد 1. FC Union Berlin
|WWK Arena، أوغسبورغ
|شراء التذاكر
|السبت 31 أكتوبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 7 نوفمبر 2026، 11:00
|إس سي فرايبورغ ضد 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion، فرايبورغ إم برايسغاو
|شراء التذاكر
|السبت 21 نوفمبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 28 نوفمبر 2026، 11:00
|1. FSV Mainz 05 ضد 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena، ماينز
|شراء التذاكر
|السبت 5 ديسمبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد هامبورغ
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 12 ديسمبر 2026، 11:00
|شتوتغارت ضد 1. FC Union Berlin
|MHPArena، شتوتغارت
|شراء التذاكر
|السبت 19 ديسمبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
أين يمكن شراء تذاكر يونيون برلين لموسم 2026/27؟
الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لنادي 1. FC Union Berlin. ونظرًا إلى الطلب الاستثنائي، غالبًا ما تنفد التذاكر خلال فترات أولوية الأعضاء قبل طرحها للبيع العام.
وعندما تنفد الدفعات الرسمية الأولية، يمكن لمنصات بيع التذاكر الثانوية أن توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر من جانب الجماهير لمباريات البوندسليغا وكأس ألمانيا المقبلة.
تذاكر يونيون برلين: كم تبلغ أسعار التذاكر الموسمية؟
لموسم 2026/27، تتراوح أسعار التذاكر الموسمية للمدرجات الوقوفية في مباريات يونيون برلين بين 238 € و272 € للبالغين الذين يدفعون السعر الكامل من دون أي تخفيضات. وتصل أغلى التذاكر الموسمية للمقاعد في القطاع 1 إلى 816 €.
تتوفر خصومات على الأسعار لأعضاء النادي الرسميين، والطلاب، والمتدربين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والمشجعين من ذوي الإعاقة الشديدة.
يونيون برلين: Stadion An der Alten Försterei
الملعب الخاص بيونيون برلين هو Stadion An der Alten Försterei.
|التفصيل
|المعلومات
|اسم الملعب
|Stadion An der Alten Försterei
|الموقع
|برلين (كوبينيك)، ألمانيا
|السعة الإجمالية
|22,012
|تقسيم أماكن الوقوف / الجلوس
|18,395 وقوفًا / 3,617 جلوسًا