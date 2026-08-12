كيفية شراء تذاكر يونيون برلين لموسم 2026-27: متوسط الأسعار، المباريات المؤكدة والمزيد

رسخ يونيون برلين مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم شعبية وشغفًا في ألمانيا. ومع استمرار النادي، الملقب بـ«الحديديون»، في حشد دعم جماهيري هائل في البوندسليغا لموسم 2026/27، يظل الطلب على تذاكر المباريات مرتفعًا للغاية.

إذا كنت ترغب في حضور مباراة مباشرة في برلين، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز مقعدك، وأسعار التذاكر الموسمية، وتفاصيل الملعب.

مباريات يونيون برلين القادمة في 2026/27 والتذاكر

أين يمكن شراء تذاكر يونيون برلين لموسم 2026/27؟

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لنادي 1. FC Union Berlin. ونظرًا إلى الطلب الاستثنائي، غالبًا ما تنفد التذاكر خلال فترات أولوية الأعضاء قبل طرحها للبيع العام.

وعندما تنفد الدفعات الرسمية الأولية، يمكن لمنصات بيع التذاكر الثانوية أن توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر من جانب الجماهير لمباريات البوندسليغا وكأس ألمانيا المقبلة.

تذاكر يونيون برلين: كم تبلغ أسعار التذاكر الموسمية؟

لموسم 2026/27، تتراوح أسعار التذاكر الموسمية للمدرجات الوقوفية في مباريات يونيون برلين بين 238 € و272 € للبالغين الذين يدفعون السعر الكامل من دون أي تخفيضات. وتصل أغلى التذاكر الموسمية للمقاعد في القطاع 1 إلى 816 €.

تتوفر خصومات على الأسعار لأعضاء النادي الرسميين، والطلاب، والمتدربين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والمشجعين من ذوي الإعاقة الشديدة.

يونيون برلين: Stadion An der Alten Försterei

الملعب الخاص بيونيون برلين هو Stadion An der Alten Försterei.