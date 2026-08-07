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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر يوفنتوس لموسم 2026-27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

إليك الطريقة الدقيقة للحصول على تذاكر يوفنتوس في موسم الدوري الإيطالي 2026/27

يخوض يوفنتوس موسم 2026/27 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، الذي أعاد الاستقرار للفريق بعد موسم فوضوي شهد إقالة إيغور تيودور في أكتوبر رغم توقيعه لتوه على تمديد عقده. واحتلال المركز السادس يعني أن يوفنتوس سيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسيطمح النادي إلى العودة إلى قمة الدوري الإيطالي في أول موسم كامل لسباليتي على رأس الجهاز الفني. ويملك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر يوفنتوس في ملعب أليانز.

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القائمة الكاملة لمباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
23 أغسطس 2026فروسينوني ضد يوفنتوسستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
30 أغسطس 2026يوفنتوس ضد بارماملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
6 سبتمبر 2026يوفنتوس ضد ميلانملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
12-13 سبتمبر 2026ساسولو ضد يوفنتوسملعب مابي (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
20 سبتمبر 2026يوفنتوس ضد أتالانتاملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
11 أكتوبر 2026كالياري ضد يوفنتوسأونيبول دوموس (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
18 أكتوبر 2026يوفنتوس ضد لاتسيوملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
25 أكتوبر 2026ليتشي ضد يوفنتوسستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
الأربعاء 28 أكتوبر 2026جنوى ضد يوفنتوسستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
1 نوفمبر 2026يوفنتوس ضد نابوليملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
8 نوفمبر 2026فيورنتينا ضد يوفنتوسستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
22 نوفمبر 2026يوفنتوس ضد فينيسياملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
29 نوفمبر 2026كومو ضد يوفنتوسستاديو جوزيبي سينيجاليا (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
6 ديسمبر 2026يوفنتوس ضد أودينيزيملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
13 ديسمبر 2026يوفنتوس ضد مونزاملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
20 ديسمبر 2026روما ضد يوفنتوسستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
3 يناير 2027بولونيا ضد يوفنتوسستاديو ريناتو دالارا (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027يوفنتوس ضد تورينو (ديربي ديلا مولي)ملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
9-10 يناير 2027إنتر ضد يوفنتوس (ديربي إيطاليا، جولة الذهاب)سان سيرو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
16-17 يناير 2027يوفنتوس ضد جنوىملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
23-24 يناير 2027يوفنتوس ضد كالياريملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
30-31 يناير 2027ميلان ضد يوفنتوسسان سيرو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
6-7 فبراير 2027يوفنتوس ضد ساسولوملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
13-14 فبراير 2027نابولي ضد يوفنتوسستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
20-21 فبراير 2027يوفنتوس ضد بولونياملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
27-28 فبراير 2027مونزا ضد يوفنتوسملعب يو-باور (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
6-7 مارس 2027يوفنتوس ضد روماملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
13-14 مارس 2027لاتسيو ضد يوفنتوسستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
20-21 مارس 2027يوفنتوس ضد كوموملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
3-4 أبريل 2027تورينو ضد يوفنتوس (ديربي ديلا مولي)ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
10-11 أبريل 2027يوفنتوس ضد ليتشيملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
17-18 أبريل 2027فينيسيا ضد يوفنتوسستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
24-25 أبريل 2027يوفنتوس ضد فيورنتيناملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
1-2 مايو 2027أتالانتا ضد يوفنتوسملعب غيويس (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
8-9 مايو 2027أودينيزي ضد يوفنتوسملعب بلوإنرجي (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
15-16 مايو 2027يوفنتوس ضد إنتر (ديربي إيطاليا، جولة الإياب)ملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
22-23 مايو 2027بارما ضد يوفنتوسستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
29-30 مايو 2027يوفنتوس ضد فروسينونيملعب أليانز (على الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر

كيفية شراء تذاكر يوفنتوس

  • تُطرح التذاكر على مراحل: يحصل أعضاء J1897 على أولوية الوصول أولًا، يليهم أعضاء Black & White & Stadium، ثم يبدأ البيع للجمهور العام بعد نحو أسبوعين.
  • يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي إيطاليا (ضد إنتر) وديربي ديلا مولي (ضد تورينو)، وغالبًا ما تنفد التذاكر سريعًا عبر القنوات الرسمية.
  • إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تعد وسيلة موثوقة لضمان الحصول على مقعد في ملعب أليانز، مع توفر تذاكر في جميع أنحاء المدرجات.

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كم تبلغ أسعار تذاكر يوفنتوس؟

  • المقاعد خلف المرمى: تبدأ من نحو 35 € مباشرة عبر النادي.
  • الأقسام الوسطى الشرقية أو الغربية: نحو 90 €.
  • المباريات ذات الطلب المرتفع (ديربي تورينو، ومواجهات الدوري الأوروبي): تبدأ من 50 €.
  • السوق الثانوية عبر StubHub: تبدأ من 34 €، مع تغير الأسعار بحسب الطلب.

كما تتوفر أيضًا باقات كبار الزوار والضيافة لمن يبحث عن تجربة أكثر تميزًا، مع اختلاف الأسعار بحسب المزايا وموقع المقعد.

وديات الأندية
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يوفنتوس
يوفنتوس
إنتر crest
إنتر
إنتر

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ماذا نتوقع من يوفنتوس في 2026/27؟

عاش يوفنتوس موسمًا مضطربًا في 2025/26: إذ أُقيل إيغور تيودور في أواخر أكتوبر رغم توقيعه على تمديد لعامين في يونيو 2025، بينما كان النادي يحتل المركز السادس، ثم حل ماسيمو برامبيلا مؤقتًا لفترة قصيرة قبل أن يتولى لوتشيانو سباليتي المسؤولية بشكل دائم. ونجح سباليتي في تهدئة النتائج، لكنه لم يتمكن من رفع يوفنتوس إلى ما هو أعلى من المركز السادس مع نهاية الموسم، ليفقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

والآن، في أول موسم كامل له في المنصب، سيسعى سباليتي إلى إعادة بناء الزخم بتشكيلة لا تزال تضم كينان يلديز، هداف النادي في الموسم الماضي، إلى جانب ويستون ماكيني، وتيون كوبمينيرس، وجوناثان ديفيد. ويتميز جدول المباريات بتماثل لافت، إذ يفتتح يوفنتوس الموسم ويختتمه أمام الوافد الجديد فروسينوني، فيما تأتي سلسلة صعبة بدءًا من الجولة 16، مع مواجهات أمام روما، وبولونيا، وجاره تورينو، وغريمه في ديربي إيطاليا إنتر، تباعًا بفارق زمني قصير.

تاريخ ملعب أليانز

ملعب أليانز، أو يوفنتوس ستاديوم، هو ملعب مخصص بالكامل للمقاعد في حي فاليتي بمدينة تورينو، وقد بُني على موقع الملعب السابق للنادي، ستاديو ديلي ألبي، وافتُتح في عام 2011. وبسعة تبلغ 41,689 متفرجًا، فإنه سادس أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا.

وبعيدًا عن مباريات يوفنتوس المعتادة، استضاف الملعب نهائي الدوري الأوروبي 2014 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين إشبيلية وبنفيكا، ومباراتين من نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2021، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2022 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين برشلونة وليون.

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