يخوض يوفنتوس موسم 2026/27 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، الذي أعاد الاستقرار للفريق بعد موسم فوضوي شهد إقالة إيغور تيودور في أكتوبر رغم توقيعه لتوه على تمديد عقده. واحتلال المركز السادس يعني أن يوفنتوس سيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسيطمح النادي إلى العودة إلى قمة الدوري الإيطالي في أول موسم كامل لسباليتي على رأس الجهاز الفني. ويملك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر يوفنتوس في ملعب أليانز.

القائمة الكاملة لمباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر 23 أغسطس 2026 فروسينوني ضد يوفنتوس ستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 30 أغسطس 2026 يوفنتوس ضد بارما ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 6 سبتمبر 2026 يوفنتوس ضد ميلان ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 12-13 سبتمبر 2026 ساسولو ضد يوفنتوس ملعب مابي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 20 سبتمبر 2026 يوفنتوس ضد أتالانتا ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 11 أكتوبر 2026 كالياري ضد يوفنتوس أونيبول دوموس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 18 أكتوبر 2026 يوفنتوس ضد لاتسيو ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 25 أكتوبر 2026 ليتشي ضد يوفنتوس ستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر الأربعاء 28 أكتوبر 2026 جنوى ضد يوفنتوس ستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 1 نوفمبر 2026 يوفنتوس ضد نابولي ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 8 نوفمبر 2026 فيورنتينا ضد يوفنتوس ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 22 نوفمبر 2026 يوفنتوس ضد فينيسيا ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 29 نوفمبر 2026 كومو ضد يوفنتوس ستاديو جوزيبي سينيجاليا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 6 ديسمبر 2026 يوفنتوس ضد أودينيزي ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 13 ديسمبر 2026 يوفنتوس ضد مونزا ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 20 ديسمبر 2026 روما ضد يوفنتوس ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 3 يناير 2027 بولونيا ضد يوفنتوس ستاديو ريناتو دالارا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 يوفنتوس ضد تورينو (ديربي ديلا مولي) ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 9-10 يناير 2027 إنتر ضد يوفنتوس (ديربي إيطاليا، جولة الذهاب) سان سيرو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 16-17 يناير 2027 يوفنتوس ضد جنوى ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 23-24 يناير 2027 يوفنتوس ضد كالياري ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 30-31 يناير 2027 ميلان ضد يوفنتوس سان سيرو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 6-7 فبراير 2027 يوفنتوس ضد ساسولو ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 13-14 فبراير 2027 نابولي ضد يوفنتوس ستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 20-21 فبراير 2027 يوفنتوس ضد بولونيا ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 27-28 فبراير 2027 مونزا ضد يوفنتوس ملعب يو-باور (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 6-7 مارس 2027 يوفنتوس ضد روما ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 13-14 مارس 2027 لاتسيو ضد يوفنتوس ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 20-21 مارس 2027 يوفنتوس ضد كومو ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 3-4 أبريل 2027 تورينو ضد يوفنتوس (ديربي ديلا مولي) ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 10-11 أبريل 2027 يوفنتوس ضد ليتشي ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 17-18 أبريل 2027 فينيسيا ضد يوفنتوس ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 24-25 أبريل 2027 يوفنتوس ضد فيورنتينا ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 1-2 مايو 2027 أتالانتا ضد يوفنتوس ملعب غيويس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 8-9 مايو 2027 أودينيزي ضد يوفنتوس ملعب بلوإنرجي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 15-16 مايو 2027 يوفنتوس ضد إنتر (ديربي إيطاليا، جولة الإياب) ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 22-23 مايو 2027 بارما ضد يوفنتوس ستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 29-30 مايو 2027 يوفنتوس ضد فروسينوني ملعب أليانز (على الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر

كيفية شراء تذاكر يوفنتوس

تُطرح التذاكر على مراحل: يحصل أعضاء J1897 على أولوية الوصول أولًا، يليهم أعضاء Black & White & Stadium، ثم يبدأ البيع للجمهور العام بعد نحو أسبوعين.

يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي إيطاليا (ضد إنتر) وديربي ديلا مولي (ضد تورينو)، وغالبًا ما تنفد التذاكر سريعًا عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تعد وسيلة موثوقة لضمان الحصول على مقعد في ملعب أليانز، مع توفر تذاكر في جميع أنحاء المدرجات.

كم تبلغ أسعار تذاكر يوفنتوس؟

المقاعد خلف المرمى: تبدأ من نحو 35 € مباشرة عبر النادي.

الأقسام الوسطى الشرقية أو الغربية: نحو 90 €.

المباريات ذات الطلب المرتفع (ديربي تورينو، ومواجهات الدوري الأوروبي): تبدأ من 50 €.

السوق الثانوية عبر StubHub: تبدأ من 34 €، مع تغير الأسعار بحسب الطلب.

كما تتوفر أيضًا باقات كبار الزوار والضيافة لمن يبحث عن تجربة أكثر تميزًا، مع اختلاف الأسعار بحسب المزايا وموقع المقعد.

ماذا نتوقع من يوفنتوس في 2026/27؟

عاش يوفنتوس موسمًا مضطربًا في 2025/26: إذ أُقيل إيغور تيودور في أواخر أكتوبر رغم توقيعه على تمديد لعامين في يونيو 2025، بينما كان النادي يحتل المركز السادس، ثم حل ماسيمو برامبيلا مؤقتًا لفترة قصيرة قبل أن يتولى لوتشيانو سباليتي المسؤولية بشكل دائم. ونجح سباليتي في تهدئة النتائج، لكنه لم يتمكن من رفع يوفنتوس إلى ما هو أعلى من المركز السادس مع نهاية الموسم، ليفقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

والآن، في أول موسم كامل له في المنصب، سيسعى سباليتي إلى إعادة بناء الزخم بتشكيلة لا تزال تضم كينان يلديز، هداف النادي في الموسم الماضي، إلى جانب ويستون ماكيني، وتيون كوبمينيرس، وجوناثان ديفيد. ويتميز جدول المباريات بتماثل لافت، إذ يفتتح يوفنتوس الموسم ويختتمه أمام الوافد الجديد فروسينوني، فيما تأتي سلسلة صعبة بدءًا من الجولة 16، مع مواجهات أمام روما، وبولونيا، وجاره تورينو، وغريمه في ديربي إيطاليا إنتر، تباعًا بفارق زمني قصير.

تاريخ ملعب أليانز

ملعب أليانز، أو يوفنتوس ستاديوم، هو ملعب مخصص بالكامل للمقاعد في حي فاليتي بمدينة تورينو، وقد بُني على موقع الملعب السابق للنادي، ستاديو ديلي ألبي، وافتُتح في عام 2011. وبسعة تبلغ 41,689 متفرجًا، فإنه سادس أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا.

وبعيدًا عن مباريات يوفنتوس المعتادة، استضاف الملعب نهائي الدوري الأوروبي 2014 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين إشبيلية وبنفيكا، ومباراتين من نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2021، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2022 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين برشلونة وليون.