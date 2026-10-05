تحمل سلسلة NFL الدولية إلى لندن مواجهة قوية في قسم AFC South، حيث يلتقي هيوستن تيكسانز مع جاكسونفيل جاغوارز. وتُقام هذه المباراة من الموسم المنتظم على ملعب ويمبلي الشهير، ومن المنتظر أن تشهد إثارة كبيرة مع صراع فريقين شابين وديناميكيين على أرض دولية.

GOAL تقدم لكم جميع التفاصيل الأساسية بشأن موعد المباراة، وأسعار التذاكر، وكيفية حجز مقاعدكم الآن.

متى تُقام مباراة تيكسانز ضد جاغوارز؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأحد، 18 أكتوبر 2026، الساعة 14:30 بتوقيت BST هيوستن تيكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب ويمبلي، لندن التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر تيكسانز ضد جاغوارز؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية لمباريات NFL في لندن عبر بوابة Ticketmaster UK الرسمية وموقع تذاكر ملعب ويمبلي الرسمي. ونظرًا للاهتمام الكبير في المملكة المتحدة وأوروبا، فإن التذاكر المطروحة للبيع العام على المنصات الأساسية تنفد بسرعة بعد طرحها الأولي.

إذا نفدت التذاكر الرسمية المخصصة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر تيكسانز ضد جاغوارز؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية التي أعلنها NFL لمباريات ملعب ويمبلي من 64 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الفئة 7 في المدرج العلوي، وترتفع إلى 175 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر لمقاعد الفئة 1 المميزة في المدرج السفلي بمحاذاة الخطوط الجانبية.

إذا نفدت التذاكر الرسمية المخصصة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع تذاكر يبدأ سعرها من نحو 105 جنيهات إسترلينية (137 دولارًا).

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تيكسانز ضد جاغوارز

يستضيف ملعب ويمبلي في لندن هذه المباراة الدولية من الموسم المنتظم في NFL، وهو ملعب يتسع لـ90,000 متفرج ويضم مرافق عالمية المستوى. ويمكن للجماهير الحاضرة الاستمتاع بمناطق جماهيرية كاملة في يوم المباراة، وفعاليات ترفيهية، وأجواء احتفالية خارج الملعب قبل انطلاق اللقاء.