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St James Park Newcastle United Getty Images
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كيفية شراء تذاكر نيوكاسل يونايتد لموسم 2026-27: مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسعار والمزيد

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التذاكر
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

إليك كيفية شراء تذاكر مرغوبة للغاية لمشاهدة نيوكاسل يونايتد وهو يلعب

يدخل نيوكاسل موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الرئيسي الجديد ماتياس يايسله، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل إيدي هاو واحتلال الفريق المركز الثاني عشر بشكل مخيب للآمال في الموسم الماضي. ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز. لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز التذاكر في ملعب سانت جيمس بارك.

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القائمة الكاملة لمباريات نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026، 16:30نيوكاسل يونايتد ضد ليفربولسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد بورنموثسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدإيلاند رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتيسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتدكوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلاسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتدسيلهرست بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتونسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00فولهام ضد نيوكاسل يونايتدكرافن كوتيدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد آرسنالسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد نيوكاسل يونايتدأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتدسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند (ديربي تاين-وير)سانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتدبورتمان رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتدجي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتيسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد نوتنغهام فورستسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتدستامفورد بريدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدأولد ترافورد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد فولهامسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00آرسنال ضد نيوكاسل يونايتدملعب الإمارات (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيونسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتدهيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسيسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتدملعب الاتحاد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد برينتفوردسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00نوتنغهام فورست ضد نيوكاسل يونايتدذا سيتي جراوند (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00بورنموث ضد نيوكاسل يونايتدفيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 16:00نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتدسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00ليفربول ضد نيوكاسل يونايتدأنفيلد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاونسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد (ديربي تاين-وير)ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد كوفنتري سيتيسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتدفيلا بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاسسانت جيمس بارك (أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00هال سيتي ضد نيوكاسل يونايتدإم كيه إم ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر

كيف تشتري تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

لا تصل تذاكر يوم المباراة أبداً إلى البيع العام، إذ يفوق الطلب المعروض بعد أن يحجز أعضاء Mags وحاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم خلال نوافذ الأولوية. وتبلغ فئات عضوية النادي: Mags+ ‏(£47)، وMags ‏(£37)، وJunior Mags ‏(£20). وتشمل عضوية Mags+ أولوية الشراء، ودخولاً مجانياً إلى المباراة الودية التحضيرية للموسم، ومكاناً ضمن معايير قائمة انتظار التذاكر الموسمية. وتوفر المواقع الثانوية مثل StubHub بديلاً إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين عبر النادي من £56 إلى £75 على أساس كل مباراة، مع اختلافها بحسب المنافس وموقع المقعد. وعادةً ما توجد أرخص التذاكر في المنطقة العائلية، في الأعلى عند المستوى 7 في مدرج ميلبورن. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 5% ثم 3.3% في موسمين حديثين متتاليين على خلفية تحسن مستوى النادي.

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فالنسيا
فالنسيا
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن سانت جيمس بارك

يُعد سانت جيمس بارك ملعب نيوكاسل منذ عام 1892، ويتسع لـ52,264 متفرجاً، وهو عاشر أكبر ملعب من حيث السعة في كرة القدم الإنجليزية. وقد استضاف مباريات دولية في يورو 1996، وفعاليات خلال أولمبياد لندن 2012، ومباريات في كأس العالم للرجبي 2015، كما تأكد اختياره ملعباً مستضيفاً ليورو 2028.

ولا يزال مستقبل الملعب على المدى الطويل غير محسوم. ويُقيّم المالكون، صندوق الاستثمارات العامة، خيار توسيع الملعب الحالي إلى نحو 65,000 متفرج أو بناء ملعب جديد بالكامل في مكان قريب، قد تصل سعته إلى 70,000 مقعد، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد. وفي الوقت نفسه، ركز النادي على تحسينات تدريجية، تشمل تحديث نظام مخاطبة الجمهور وإضافة مقاعد جديدة ومنافذ طعام جديدة.

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