يدخل نيوكاسل موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الرئيسي الجديد ماتياس يايسله، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل إيدي هاو واحتلال الفريق المركز الثاني عشر بشكل مخيب للآمال في الموسم الماضي. ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز. لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز التذاكر في ملعب سانت جيمس بارك.

القائمة الكاملة لمباريات نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 16:30 نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد إيلاند رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد سيلهرست بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00 نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 فولهام ضد نيوكاسل يونايتد كرافن كوتيدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد نيوكاسل يونايتد أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند (ديربي تاين-وير) سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد بورتمان رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد جي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد نوتنغهام فورست سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ستامفورد بريدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد أولد ترافورد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد فولهام سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الإمارات (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد هيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الاتحاد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 نوتنغهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد ذا سيتي جراوند (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد فيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 16:00 نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أنفيلد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاون سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد (ديربي تاين-وير) ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد كوفنتري سيتي سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد فيلا بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس سانت جيمس بارك (أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 هال سيتي ضد نيوكاسل يونايتد إم كيه إم ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

كيف تشتري تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

لا تصل تذاكر يوم المباراة أبداً إلى البيع العام، إذ يفوق الطلب المعروض بعد أن يحجز أعضاء Mags وحاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم خلال نوافذ الأولوية. وتبلغ فئات عضوية النادي: Mags+ ‏(£47)، وMags ‏(£37)، وJunior Mags ‏(£20). وتشمل عضوية Mags+ أولوية الشراء، ودخولاً مجانياً إلى المباراة الودية التحضيرية للموسم، ومكاناً ضمن معايير قائمة انتظار التذاكر الموسمية. وتوفر المواقع الثانوية مثل StubHub بديلاً إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين عبر النادي من £56 إلى £75 على أساس كل مباراة، مع اختلافها بحسب المنافس وموقع المقعد. وعادةً ما توجد أرخص التذاكر في المنطقة العائلية، في الأعلى عند المستوى 7 في مدرج ميلبورن. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 5% ثم 3.3% في موسمين حديثين متتاليين على خلفية تحسن مستوى النادي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن سانت جيمس بارك

يُعد سانت جيمس بارك ملعب نيوكاسل منذ عام 1892، ويتسع لـ52,264 متفرجاً، وهو عاشر أكبر ملعب من حيث السعة في كرة القدم الإنجليزية. وقد استضاف مباريات دولية في يورو 1996، وفعاليات خلال أولمبياد لندن 2012، ومباريات في كأس العالم للرجبي 2015، كما تأكد اختياره ملعباً مستضيفاً ليورو 2028.

ولا يزال مستقبل الملعب على المدى الطويل غير محسوم. ويُقيّم المالكون، صندوق الاستثمارات العامة، خيار توسيع الملعب الحالي إلى نحو 65,000 متفرج أو بناء ملعب جديد بالكامل في مكان قريب، قد تصل سعته إلى 70,000 مقعد، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد. وفي الوقت نفسه، ركز النادي على تحسينات تدريجية، تشمل تحديث نظام مخاطبة الجمهور وإضافة مقاعد جديدة ومنافذ طعام جديدة.