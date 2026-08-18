أصبح نوتنجهام فورست واحدًا من أكثر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز متعةً للمشاهدة، واستعاد ملعب سيتي جراوند الأجواء الصاخبة التي جعلته يومًا ما واحدًا من أكثر الملاعب رهبةً في أوروبا. والآن، تحت قيادة فيتور بيريرا، المدرب البرتغالي الذي وصل لتولي المسؤولية على ضفاف نهر ترينت، يبدأ النادي حملة جديدة في دوري الأضواء وسط توقعات أعلى مما كانت عليه منذ عقود.

ويبدو جدول المباريات على أرضه في موسم 2026/27 قويًا. إذ يستهل ليدز يونايتد الموسم في سيتي جراوند، ويزور أرسنال الفريق في أكتوبر، ثم يحل كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ضيفين على نوتنجهام في نوفمبر، ما يمنح الجماهير ثلاث مناسبات كبيرة قبل عيد الميلاد.

فكيف يمكنك الحصول على تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لمتابعة نوتنجهام فورست عن قرب؟ دع GOAL يستعرض لك خياراتك لموسم 2026/27، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر وأسعارها.

ما هي مباريات نوتنجهام فورست المقبلة؟

في ما يلي، يمكنك العثور على مباريات نوتنجهام فورست المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 22 أغسطس 2026 نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد سيتي جراوند، نوتنجهام التذاكر السبت 29 أغسطس 2026 ليفربول ضد نوتنجهام فورست أنفيلد، ليفربول التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير سيتي جراوند، نوتنجهام التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست فيلا بارك، برمنجهام التذاكر السبت 19 سبتمبر 2026 نوتنجهام فورست ضد كوفنتري سيتي سيتي جراوند، نوتنجهام التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026 كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست سلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026 نوتنجهام فورست ضد أرسنال سيتي جراوند، نوتنجهام التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026 إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست بورتمان رود، إيبسويتش التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026 برينتفورد ضد نوتنجهام فورست جي تيك كوميونيتي ستاديوم، لندن التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026 نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي سيتي جراوند، نوتنجهام التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 إيه إف سي بورنموث ضد نوتنجهام فورست فيتاليتي ستاديوم، بورنموث التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026 نوتنجهام فورست ضد تشيلسي سيتي جراوند، نوتنجهام التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026 هال سيتي ضد نوتنجهام فورست MKM Stadium، هال التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026 نوتنجهام فورست ضد برايتون آند هوف ألبيون سيتي جراوند، نوتنجهام التذاكر

كيف تشتري تذاكر نوتنجهام فورست لموسم 2026/27؟

تُعد الطريقة الأسهل لشراء تذاكر نوتنجهام فورست عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة لمباريات الفريق على أرضه وخارجها، من دون الحاجة إلى عضوية أو نقاط ولاء.

تُطرح التذاكر في سيتي جراوند على مراحل، أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء المصنفين بحسب نقاط الولاء الناتجة عن المشتريات السابقة، وأخيرًا للبيع العام إذا تبقى أي شيء. ومع سعة تقارب 30,700 متفرج، وبلوغ الطلب أعلى مستوياته منذ سنوات، نادرًا ما تصل أكبر المباريات إلى تلك المرحلة الأخيرة.

ويزيل StubHub هذه العقبات بالكامل. فلا توجد فترة انتظار، ولا نقاط يجب جمعها، ولا سجل شراء مطلوب. يمكنك تصفح العروض لأي مباراة، ومقارنة المقاعد في جميع المدرجات، والشراء خلال دقائق، ما يجعله الخيار الواقعي لأي شخص يبحث عن تذكرة في وقت متأخر أو يزور نوتنجهام من أجل مباراة محددة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نوتنجهام فورست؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات نوتنجهام فورست عادةً بين نحو 33 و60 جنيهًا إسترلينيًا بالقيمة الاسمية، مع اختلاف الأسعار بحسب موقع المقعد والمنافس والمباراة.

وعلى StubHub، تعكس الأسعار حجم الطلب المباشر بدلًا من فئات ثابتة. وتمثل المباريات أمام الفرق الصاعدة وفرق وسط الجدول مثل كوفنتري سيتي وبرايتون أفضل قيمة في الخريف، بينما تحظى مباريات أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي في سيتي جراوند بأعلى الأسعار خلال هذه الفترة.

والنمط ثابت: أرخص المقاعد في أكبر المباريات تختفي أولًا، لذلك كلما بدأت البحث مبكرًا، كان السعر أفضل وكانت الخيارات أوسع.

ما تاريخ ملعب سيتي جراوند؟

يُعد سيتي جراوند ملعب كرة قدم يقع على ضفاف نهر ترينت في نوتنجهام، وهو معقل نوتنجهام فورست منذ عام 1898، وتبلغ سعته نحو 30,700 متفرج.

واستضاف الملعب مباريات في يورو 1996، وكان منذ فترة طويلة محورًا لخطط إعادة تطوير، بما في ذلك مقترحات لزيادة السعة إلى نحو 38,000 عبر مدرج جديد باسم بيتر تايلور ومقاعد إضافية في بريدجفورد إند. ويجعل موقعه النهري ومدرجاته المتقاربة وقربه من ترينت بريدج منه واحدًا من أكثر الأجواء تميزًا في أيام المباريات ضمن كرة القدم الإنجليزية.

كيف أصل إلى سيتي جراوند؟

أماكن ركن السيارات محدودة جدًا حول سيتي جراوند، لذا فإن أفضل وسيلة للوصول هي القطار إلى محطة نوتنجهام للسكك الحديدية، التي تقع على مسافة يمكن قطعها سيرًا إلى الملعب.

كما يخدم الملعب عدد إضافي من خدمات الحافلات والترام في أيام المباريات إذا كنت تفضل عدم السير طوال المسافة. وهناك العديد من الفنادق وخيارات الإقامة حول سيتي جراوند وفي أنحاء نوتنجهام، كما أن روابط النقل في المدينة تجعل الإقامة في مناطق أبعد خيارًا عمليًا تمامًا.