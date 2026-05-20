تتجه الأنظار جميعها نحو بودابست، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب بوسكاش أرينا يوم السبت 30 مايو.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية تحقيق أحلامك الكروية من خلال الحصول على تذكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في بودابست.

متى سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026؟

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية بوشكاش أرينا

كيف يمكن شراء تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

بعد تأكيد المباراة النهائية بين أرسنال وباريس سان جيرمان، بدأت جميع إجراءات توزيع التذاكر.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الحصول على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا:

التذاكر الرسمية للناديين: يمتلك كل من أرسنال وباريس سان جيرمان حوالي 16,800 تذكرة. تبدأ فترة الحجز المخصصة لأرسنال اليوم، 7 مايو، بينما يستخدم باريس سان جيرمان نظام الموجات للمشتركين الدائمين.

بوابة إعادة البيع التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA): إذا فاتتك يانصيب مارس، فإن منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) هي الطريقة الوحيدة الآمنة لشراء تذاكر بالقيمة الاسمية التي أعادها مشجعون آخرون.

الضيافة الرسمية: بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانية أكبر (3,500 يورو أو أكثر)، لا تزال المقاعد المضمونة متاحة عبر بوابة الضيافة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بما في ذلك الدخول إلى الصالة المميزة.

السعة المحايدة: بخلاف الـ 34,000 تذكرة المخصصة للفرق المتأهلة للنهائي، تم تخصيص المقاعد المتبقية في ملعب بوسكاش أرينا للسحب العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وعائلة كرة القدم الدولية.

السوق الثانوية: للحصول على تذاكر في اللحظة الأخيرة لتأمين مكانك في النهائي، ابحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub .

كيف يعمل نظام القرعة لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا للطلب الهائل على تذاكر المباراة النهائية، لا تبيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التذاكر على أساس أسبقية الحجز.

لضمان العدالة، تستخدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) نظام القرعة (الاقتراع) للجمهور العام.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته:

فترة التقديم

عادةً ما يتقدم المشجعون بطلبات للحصول على التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قبل أشهر من الموعد (كان الموعد النهائي لهذا العام هو 19 مارس 2026).

السحب

بعد انتهاء فترة التسجيل، يتم ترتيب جميع الطلبات الصالحة بشكل عشوائي.

يتم إخطار المتقدمين الذين تم قبولهم عبر البريد الإلكتروني ويُمنحون فترة زمنية محدودة للغاية لشراء تذاكرهم (بحد أقصى تذكرتين لكل شخص).

التذاكر عبر الهاتف المحمول

يتم تسليم جميع التذاكر حصريًا عبر تطبيق UEFA Mobile Tickets.

وهذا إجراء أمني لمنع إعادة البيع غير المصرح بها وضمان دخول المشجعين الحقيقيين فقط إلى الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك الملعب ومرحلة المسابقة والفريق المنافس.

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على مقعد من خلال الاقتراع الرسمي، فإن أسعار نهائي باريس سان جيرمان وأرسنال 2026 هي:

الفئة السعر المشجعون أولاً 70 الفئة 3 180 يورو الفئة 2 650 يورو الفئة 1 950 يورو

تابع بوابات التذاكر الرسمية للأندية المختلفة للحصول على معلومات إضافية حول التوافر والأسعار، كما تابع المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج لمعرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

أين ستُقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026؟

ستُقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2026 في المجر، على ملعب «بوسكاش أرينا» في بودابست، يوم السبت 30 مايو 2026.

تم افتتاح ملعب بوسكاش أرينا رسميًا في عام 2019، ويتسع لحوالي 65,000 متفرج في المباريات الدولية الكبرى.

وهي الملعب الرئيسي للمنتخب المجري لكرة القدم، وسرعان ما أصبحت مركزًا رئيسيًا للفعاليات الكروية البارزة في أوروبا الوسطى.

ما هي المواعيد الرئيسية لدوري أبطال أوروبا 2025/2026؟

مرحلة الدوري : 16 سبتمبر 2025 – 28 يناير 2026

مباريات التصفيات : 17-18 و24-25 فبراير 2026

دور الـ16 : 10-11 و17-18 مارس 2026

ربع النهائي : 7-8 و14-15 أبريل 2026

نصف النهائي : 28-29 أبريل و5-6 مايو 2026

النهائي : السبت 30 مايو 2026 – ملعب بوسكاش أرينا، بودابست

ستبدأ المباراة النهائية في الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.