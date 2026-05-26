كيفية شراء تذاكر نهائي دوري المؤتمرات 2026: أسعار التذاكر، وتذاكر اللحظة الأخيرة، ومزيد من المعلومات

تُختتم منافسات موسم دوري المؤتمر الأوروبي في مدينة لايبزيغ التاريخية في 27 مايو 2026، حيث يتنافس فريقان وجهاً لوجه على لقب البطولة الأوروبية.

سيتأهل الفائز هذا الموسم إلى مرحلة المجموعات في دوري أوروبا 2026-2027.

متى سيقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة) المكان التذاكر الأربعاء 27 مايو نهائي دوري المؤتمر الأوروبي: كريستال بالاس ضد رايو فايكانو (21:00 بتوقيت وسط أوروبا) ريد بول أرينا (لايبزيغ) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نهائي دوري المؤتمرات 2026

يتم تخصيص جزء كبير من سعة ملعب ريد بول أرينا البالغة 39,700 مقعد للمشجعين والجمهور العام مباشرةً.

وعادةً ما يحصل الناديان المشاركان على حصة متساوية من التذاكر (حوالي 9,000 إلى 10,000 تذكرة لكل منهما)، بينما تُطرح التذاكر المتبقية للبيع للمشجعين في جميع أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني UEFA.com/tickets.

يتم ترتيب عملية بيع وتوزيع التذاكر المخصصة لمشجعي الفريقين المتأهلين للنهائي مباشرة مع الأندية المعنية بمجرد تأهلها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء مقاعد في السوق الثانوية، مثل StubHub، للحصول على تذاكر في اللحظة الأخيرة.

تذاكر نهائي دوري المؤتمرات 2025: كم تبلغ تكلفتها؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لنهائي دوري المؤتمرات 2026 بين 25 و190 يورو، وهي مصنفة على النحو التالي:

المشجعون أولاً: 40 يورو (مخصصة لمشجعي الفرق المتأهلة للنهائي)

40 يورو (مخصصة لمشجعي الفرق المتأهلة للنهائي) الفئة 3: 65 يورو

65 يورو الفئة 2: 140 يورو

140 يورو الفئة 1: 190 يورو

تابعوا بوابات التذاكر الرسمية للأندية المختلفة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للحصول على مزيد من المعلومات، كما تابعوا المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتوفرة حالياً.

ما الذي يمكن توقعه من نهائي دوري المؤتمرات 2026؟

قد تكون هذه هي الموسم الخامس فقط لأحدث مسابقة للأندية في أوروبا، لكن النهائيات السابقة كانت مباريات مثيرة للغاية أثبتت قيمة البطولة.

من فوز روما في النسخة الأولى إلى انتصار وست هام في براغ عام 2023 وفوز أولمبياكوس التاريخي في عام 2024، وفرت دوري المؤتمرات منصة للأندية لتخليد أسمائها في تاريخ القارة.

بالنسبة للعديد من الفرق المشاركة، يمثل دوري المؤتمرات أفضل فرصة لها للفوز بلقب كبير وضمان مكان في الدوري الأوروبي للموسم التالي.

ليبزيغ ليست غريبة عن استضافة الأحداث الأوروبية الكبرى، حيث اشتهرت باستضافتها لكأس العالم 2006 وكأس الأمم الأوروبية 2024.

ومع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها ملعب لايبزيغ نهائي دوري المؤتمرات، مما يوفر خلفية حديثة ومهيبة وصاخبة للفريقين المتنافسين.

أماكن الإقامة لمباراة نهائي دوري المؤتمرات 2026

ملعب لايبزيغ في ألمانيا (المعروف أيضًا باسم RB Arena) هو ملعب نادي RB لايبزيغ.

افتتح الملعب في عام 2004 في موقع ملعب زنترالستاديون السابق، ويتسع لحوالي 42,000 متفرج في المباريات الدولية (39,700 في نهائي دوري المؤتمرات).