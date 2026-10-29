يستعد عشاق الملاكمة لأمسية حافلة بالنزالات على الألقاب، إذ يواجه النجم ساؤول كانيلو ألفاريز، أحد أبرز الملاكمين في جميع الأوزان، البطل الذي لم يُهزم كريستيان مبيلي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويُقام الحدث في «ذا فينيو» ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يجمع عرض «المكسيك ضد العالم» نخبة من الملاكمين الدوليين في ليلة الهالوين.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك ومتابعة هذا النزال الذي لا يُنسى ضمن موسم الرياض مباشرة.

متى يُقام نزال كانيلو ضد مبيلي ضمن «المكسيك ضد العالم»؟

التاريخ والوقت النزال المكان التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية كانيلو ألفاريز ضد كريستيان مبيلي ذا فينيو، الرياض، المملكة العربية السعودية التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر نزال كانيلو ضد مبيلي ضمن «المكسيك ضد العالم»؟

يمكن شراء تذاكر عرض الملاكمة «المكسيك ضد العالم» عبر منصة البيع الرسمية والمنصات الثانوية:

التذاكر الرسمية: المنصة الأساسية لبيع تذاكر الحدث هي webook.com، التي تتيح البيع العام الرسمي لتذاكر فعاليات موسم الرياض.

المنصة الأساسية لبيع تذاكر الحدث هي webook.com، التي تتيح البيع العام الرسمي لتذاكر فعاليات موسم الرياض. منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع على المنصة الأساسية، فإن GrintaHub خيارك إذا بيعت جميع التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة مباشرة عبر صفحة تذاكر كانيلو ضد مبيلي على GrintaHub.

بدأ البيع العام للتذاكر عبر الإنترنت بالفعل. ومع تصاعد الاهتمام العالمي بعودة كانيلو ألفاريز إلى الحلبة في السعودية، يتيح لك حجز مقعدك مبكرًا الحصول على الفئة التي تفضلها قبل نفاد التذاكر المخصصة لها.

كم تبلغ أسعار تذاكر نزال كانيلو ضد مبيلي ضمن «المكسيك ضد العالم»؟

مشاهدة هذا النزال على لقب بطولة العالم من المدرجات متاحة بأسعار منخفضة للغاية، إذ تبدأ أسعار التذاكر الرسمية من 50 ريالًا سعوديًا فقط. ويجعل هذا السعر الابتدائي النزال إحدى أكثر الفرص إتاحةً خلال العام بأكمله لمشاهدة نزال عالمي على اللقب مباشرة في الرياض.

تشمل فئات التذاكر الرسمية على webook.com مستويات الأسعار التالية:

الفئة الأساسية: تبدأ من 50 ريالًا سعوديًا

الدخول العام 1: يبدأ من 100 ريال سعودي

البلاتينية: تبدأ من 300 ريال سعودي

الماسية: تبدأ من 400 ريال سعودي

يبدأ سعر الدخول العام الرسمي من 50 ريالًا سعوديًا للفئة الأساسية. وإذا نفدت التذاكر الرسمية المخصصة للدخول العام، توفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub خيارًا بديلًا لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 150 ريالًا سعوديًا بحسب الفئة المختارة ومستوى الطلب.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نزال كانيلو ضد مبيلي ضمن «المكسيك ضد العالم»