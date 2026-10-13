سيحظى عشاق الملاكمة البريطانيون أخيرًا بنزال الوزن الثقيل الذي انتظروا أكثر من عقد لمشاهدته، إذ سيتواجه بطلا العالم مرتين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في نزال كبير بكارديف.

وبعد سنوات من المفاوضات التي لم تُكلل بالنجاح والتحديات المتبادلة، وقّع الملاكمَان عقد خوض النزال المرتقب على أرض ويلز.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاجها لحجز مقعدك في هذه الليلة التاريخية، بما في ذلك تفاصيل البيع الرسمي والخيارات الموثوقة لإعادة بيع التذاكر.

متى يُقام نزال تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا؟

التاريخ والوقت النزال المكان التذاكر الجمعة 11 ديسمبر 2026، الساعة 17:00 تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا ملعب برينسيباليتي، كارديف، ويلز التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر نزال تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا؟

ستُباع تذاكر الدخول العام الرسمية عبر جهات البيع الأساسية المحددة، مثل تيكيت ماستر المملكة المتحدة وشباك تذاكر ملعب برينسيباليتي. ويعني الإقبال الكبير أن التذاكر الرسمية المخصصة ستنفد سريعًا فور طرحها.

إذا نفدت تذاكر الدخول العام الرسمية، تتيح منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتتوفر أيضًا خيارات دخول إضافية وباقات مميزة عبر سيت يونيك.

كم تبلغ أسعار تذاكر نزال تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية التي طرحها شباك تذاكر ملعب برينسيباليتي وتيكيت ماستر المملكة المتحدة بين 95 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الشرفة في المدرجات العليا و1500 جنيه إسترليني للمقاعد على أرضية الملعب. ونفدت التذاكر العادية المخصصة في أقل من ساعة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب لدى منصات إعادة البيع ومنافذ بيع باقات كبار الشخصيات.

إليك تفاصيل الأسعار عبر جميع خيارات شراء التذاكر:

البيع الأساسي: بدأت أسعار تذاكر الدخول العادية بقيمتها الأصلية من 95 جنيهًا إسترلينيًا للمدرجات العليا، ووصلت إلى نحو 1500 جنيه إسترليني للمقاعد على أرضية الملعب بجانب الحلبة.

سوق إعادة البيع: تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام المتاحة في اللحظات الأخيرة من نحو 180 جنيهًا إسترلينيًا عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار الباقات المميزة المعروضة على سيت يونيك من 495 جنيهًا إسترلينيًا ، وتشمل مقاعد مبطنة في الملعب، ودخولًا إلى صالة حصرية، ومأكولات ومشروبات مجانية، ودخولًا سريعًا.

مقارنة بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا

الإحصائية تايسون فيوري أنتوني جوشوا اللقب ملك الغجر إيه جاي الطول 2.06 متر (206 سم) 1.98 متر (198 سم) مدى الذراعين 2.16 متر (216 سم) 2.08 متر (208 سم) وضعية القتال التقليدية / التبديل بين الوضعيتين التقليدية السجل الاحترافي 36 فوزًا، خسارتان، تعادل واحد (25 فوزًا بالضربة القاضية) 30 فوزًا، 4 خسائر (27 فوزًا بالضربة القاضية) نسبة الفوز بالضربة القاضية 64.1% 79.4% فترات حمل ألقاب العالم بطل الوزن الثقيل مرتين (WBC، WBA، IBF، WBO، ذا رينغ) بطل الوزن الثقيل الموحّد مرتين (WBA، IBF، WBO، IBO)

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نزال تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا

تقرر أخيرًا إقامة النزال المنتظر منذ فترة طويلة بين تايسون فيوري، بطل العالم في الوزن الثقيل مرتين، وأنتوني جوشوا، البطل الموحّد السابق، يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026، على ملعب برينسيباليتي في كارديف.

يُقام هذا الحدث الكبير بعد عقد من الترقب، بتنظيم مشترك من «ذا رينغ» التابعة لتركي آل الشيخ والرئيس التنفيذي لـ«يو إف سي» دانا وايت، وسيُبث مباشرة عبر نتفليكس لملايين المشاهدين حول العالم. وسيملأ أكثر من 80 ألف متفرج الملعب الشهير ذي السقف القابل للفتح، بينما توافد أكثر من نصف مليون مشجع إلى طوابير الانتظار الإلكترونية عند طرح التذاكر للبيع.

ومع توقعات بتحطيم جميع الأرقام القياسية لإيرادات تذاكر الملاكمة البريطانية، بإجمالي يُقدّر بـ26 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، نفدت التذاكر المطروحة عبر جهات البيع الأساسية خلال ساعة.