كيفية شراء تذاكر نزال تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

أخيرًا، سيحظى عشاق الملاكمة البريطانيون بنزال الوزن الثقيل الذي انتظروا أكثر من عقد لمشاهدته. سيتواجه تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، اللذان تُوّج كل منهما بلقب العالم مرتين، في نزال كبير بمدينة كارديف. وبعد سنوات من المفاوضات التي لم تثمر والتحديات المتبادلة، وقّع الملاكمَان عقد خوض النزال المرتقب على أرض ويلز.

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متى يُقام نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا؟

التاريخ والوقت النزال المكان التذاكر الجمعة 11 ديسمبر 2026، الساعة 17:00 تايسون فيوري ضد أنتوني جوشوا ملعب برينسيباليتي، كارديف، ويلز التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا؟

ستُباع تذاكر الدخول العامة الرسمية عبر جهات البيع الأساسية المعتمدة، مثل تيكيت ماستر المملكة المتحدة وشباك تذاكر ملعب برينسيباليتي. ويعني الإقبال الكبير أن الحصص الرسمية ستنفد سريعًا فور طرحها.

إذا نفدت الحصص الرسمية لتذاكر الدخول العامة، فستوفر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتُعرض أيضًا خيارات دخول إضافية وباقات مميزة عبر سيت يونيك.

كم تبلغ أسعار تذاكر نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية التي طرحها شباك تذاكر ملعب برينسيباليتي وتيكيت ماستر المملكة المتحدة بين 95 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الشرفة في المدرجات العلوية و1,500 جنيه إسترليني للمقاعد على أرضية الملعب. ونفدت الحصص العادية في أقل من ساعة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب عبر منصات إعادة البيع ومنافذ باقات كبار الشخصيات.

إليك تفصيل أسعار التذاكر بحسب خيارات الشراء المختلفة:

البيع الأساسي: بدأت أسعار تذاكر الدخول العادية بقيمتها الأصلية من 95 جنيهًا إسترلينيًا للمدرجات العلوية، وبلغ حدها الأقصى نحو 1,500 جنيه إسترليني للمقاعد على أرضية الملعب بجانب الحلبة.

سوق إعادة البيع: تبدأ أسعار مقاعد الدخول العامة المتاحة في اللحظات الأخيرة من نحو 180 جنيهًا إسترلينيًا عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار الباقات المميزة المعروضة على سيت يونيك من 495 جنيهًا إسترلينيًا ، وتشمل مقاعد مبطنة في الملعب، ودخولًا إلى صالة حصرية، ومأكولات ومشروبات مجانية، ودخولًا سريعًا.

مقارنة بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا

الإحصائية تايسون فيوري أنتوني جوشوا اللقب ملك الغجر إيه جاي الطول 206 سم 198 سم مدى الذراعين 216 سم 208 سم الوقفة القتالية تقليدية / متبدلة تقليدية السجل الاحترافي 36-2-1 (25 فوزًا بالضربة القاضية) 30-4 (27 فوزًا بالضربة القاضية) نسبة الفوز بالضربة القاضية 64.1% 79.4% مرات التتويج بألقاب العالم بطل العالم للوزن الثقيل مرتين (WBC، WBA، IBF، WBO، ذا رينج) بطل العالم الموحّد للوزن الثقيل مرتين (WBA، IBF، WBO، IBO)

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نزال تايسون فيوري وأنتوني جوشوا

تقرر أخيرًا إقامة النزال المنتظر منذ فترة طويلة بين تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل مرتين، وأنتوني جوشوا، البطل السابق للألقاب الموحّدة، يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026 في ملعب برينسيباليتي بكارديف. ويأتي هذا الحدث الكبير بعد عقد من التحضير، وتتشارك في الترويج له ذا رينج التابعة لتركي آل الشيخ ودانا وايت، الرئيس التنفيذي لـUFC. وسيُبث مباشرة عبر نتفليكس لملايين المشاهدين حول العالم. ومن المنتظر أن يحتشد أكثر من 80 ألف متفرج في الملعب الشهير ذي السقف القابل للفتح والإغلاق، فيما انضم أكثر من نصف مليون مشجع إلى طوابير الانتظار الإلكترونية عند طرح التذاكر للبيع. ويُتوقع أن يحطم النزال جميع أرقام إيرادات التذاكر القياسية للملاكمة البريطانية، بإجمالي إيرادات تذاكر يُقدّر بنحو 26 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار). وقد نفدت الحصص الأساسية خلال ساعة، ما جعل منصات إعادة البيع مثل ستب هاب الوجهة الأبرز للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة لأكبر نزال في تاريخ الملاكمة بالمملكة المتحدة.