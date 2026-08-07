كيفية شراء تذاكر ميلان لموسم 2026-27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

يدخل ميلان موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم بعد عملية تغيير شاملة ومثيرة في سان سيرو. انهيار الفريق في أواخر الموسم حرمه من مقعد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، وأدى ذلك إلى رحيل ماسيميليانو أليجري، والمدير الرياضي، والرئيس التنفيذي للنادي. وسيشارك ميلان بدلًا من ذلك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بينما يسعى إلى إعادة البناء تحت قيادة أموريم. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ميلان هذا الموسم.

القائمة الكاملة لمباريات ميلان في الدوري الإيطالي 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر 23 أغسطس 2026 تورينو ضد ميلان ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 28-30 أغسطس 2026 ميلان ضد فينيتسيا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 6 سبتمبر 2026 يوفنتوس ضد ميلان أليانز ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 12-13 سبتمبر 2026 لاتسيو ضد ميلان ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 20 سبتمبر 2026 ميلان ضد ليتشي سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 11 أكتوبر 2026 ساسولو ضد ميلان ملعب مابي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 18 أكتوبر 2026 ميلان ضد أتالانتا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 25 أكتوبر 2026 أودينيزي ضد ميلان بلوإنرجي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر 2026 ميلان ضد بولونيا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 1 نوفمبر 2026 ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب) سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 8 نوفمبر 2026 جنوى ضد ميلان ستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 22 نوفمبر 2026 ميلان ضد فروزينوني سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 29 نوفمبر 2026 كالياري ضد ميلان يونيبول دوموس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 6 ديسمبر 2026 ميلان ضد بارما سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 13 ديسمبر 2026 نابولي ضد ميلان ستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 20 ديسمبر 2026 ميلان ضد كومو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 3 يناير 2027 مونزا ضد ميلان يو-باور ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 ميلان ضد فيورنتينا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 10 يناير 2027 روما ضد ميلان ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 17 يناير 2027 ميلان ضد تورينو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 24 يناير 2027 فروزينوني ضد ميلان ستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 31 يناير 2027 ميلان ضد يوفنتوس سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 7 فبراير 2027 بولونيا ضد ميلان ستاديو ريناتو دال آرا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 14 فبراير 2027 إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب) سان سيرو (خارج الأرض، مباراة إنتر على أرضه) الدوري الإيطالي التذاكر 21 فبراير 2027 ميلان ضد جنوى سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 28 فبراير 2027 كومو ضد ميلان ستاديو جيوسيبي سينيغاليا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 7 مارس 2027 ميلان ضد كالياري سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 14 مارس 2027 ميلان ضد ساسولو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 21 مارس 2027 أتالانتا ضد ميلان غيويس ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 4 أبريل 2027 ميلان ضد مونزا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 11 أبريل 2027 فيورنتينا ضد ميلان ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 18 أبريل 2027 ميلان ضد نابولي سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 25 أبريل 2027 ليتشي ضد ميلان ستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 2 مايو 2027 ميلان ضد لاتسيو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 9 مايو 2027 بارما ضد ميلان ستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 16 مايو 2027 ميلان ضد روما سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 23 مايو 2027 فينيتسيا ضد ميلان ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 30 مايو 2027 ميلان ضد أودينيزي سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر

كيفية شراء تذاكر ميلان

اشترِ عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي، مع التحقق بانتظام من مواعيد الطرح والتوافر.

يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد إنتر) والمباريات أمام يوفنتوس ونابولي، والتي تنفد تذاكرها عادة بسرعة عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة قبل وقت قصير من إقامتها، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تعد وسيلة موثوقة لتأمين مقعدك، مع تضمين حماية للمشتري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس، وموقع المقعد، وحجم الطلب، مع كون المباريات الكبيرة أمام إنتر ويوفنتوس ونابولي الأعلى سعرًا.

توفر تذاكر الدخول العام والمقاعد في المدرجات العلوية الطريقة الأكثر اقتصادية لدخول سان سيرو.

تحمل المقاعد المميزة والمواقع القريبة من أرضية الملعب زيادة كبيرة في السعر، خصوصًا في مباريات الديربي.

يعد السوق الثانوي عبر StubHub خيارًا جيدًا للمباريات التي تُحجز في اللحظات الأخيرة أو التي نفدت تذاكرها، مع تقلب الأسعار بناءً على الطلب.

تحقق من البوابة الرسمية للنادي لمعرفة أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.

ماذا تتوقع من ميلان في 2026/27

وعد موسم ميلان 2025/26 بالكثير، لكنه انتهى بانهيار: بداية قوية تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 بعد غياب دام 11 عامًا، تراجعت بشدة في الأمتار الأخيرة، ثم أكدت الهزيمة على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة احتلاله المركز الخامس وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات قاسية، إذ رحل أليجري، والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيجلي تاري، ورئيس قسم التعاقدات جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.

اتجه المالكان RedBird Capital والمستشار زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الخارج لتوه من مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط على رأس القيادة في أولد ترافورد، وجرى تعيينه بعقد لثلاث سنوات بدءًا من يوليو 2026. ويرث أموريم فريقًا بُني حول كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو، وستكون مهمته إعادة البناء بعد صيف مضطرب، مع خوض الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما تبرز مواجهتا ديربي ديلا مادونينا أمام حامل اللقب إنتر بين أبرز مباريات الموسم.

تاريخ سان سيرو

افتُتح سان سيرو (ستاديو جيوسيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لميلان وإنتر ميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، وقد استضاف مباريات في كأس العالم FIFA في عامي 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا في أعوام 1965 و1970 و2001 و2016. كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما عزز مكانته كواحد من أكثر الملاعب الرياضية عراقة في العالم.



