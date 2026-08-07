كيفية شراء تذاكر ميلان لموسم 2026-27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

يدخل ميلان موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم بعد عملية تغيير شاملة ومثيرة في سان سيرو. انهيار الفريق في أواخر الموسم حرمه من مقعد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، وأدى ذلك إلى رحيل ماسيميليانو أليجري، والمدير الرياضي، والرئيس التنفيذي للنادي. وسيشارك ميلان بدلًا من ذلك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بينما يسعى إلى إعادة البناء تحت قيادة أموريم. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ميلان هذا الموسم.
القائمة الكاملة لمباريات ميلان في الدوري الإيطالي 2026/27
التاريخ والوقت
المباراة
الملعب
البطولة
التذاكر
23 أغسطس 2026
تورينو ضد ميلان
ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
28-30 أغسطس 2026
ميلان ضد فينيتسيا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
6 سبتمبر 2026
يوفنتوس ضد ميلان
أليانز ستاديوم (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
12-13 سبتمبر 2026
لاتسيو ضد ميلان
ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
20 سبتمبر 2026
ميلان ضد ليتشي
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
11 أكتوبر 2026
ساسولو ضد ميلان
ملعب مابي (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
18 أكتوبر 2026
ميلان ضد أتالانتا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
25 أكتوبر 2026
أودينيزي ضد ميلان
بلوإنرجي ستاديوم (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
ميلان ضد بولونيا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
1 نوفمبر 2026
ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب)
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
8 نوفمبر 2026
جنوى ضد ميلان
ستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
22 نوفمبر 2026
ميلان ضد فروزينوني
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
29 نوفمبر 2026
كالياري ضد ميلان
يونيبول دوموس (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
6 ديسمبر 2026
ميلان ضد بارما
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
13 ديسمبر 2026
نابولي ضد ميلان
ستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
20 ديسمبر 2026
ميلان ضد كومو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
3 يناير 2027
مونزا ضد ميلان
يو-باور ستاديوم (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
الأربعاء 6 يناير 2027
ميلان ضد فيورنتينا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
10 يناير 2027
روما ضد ميلان
ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
17 يناير 2027
ميلان ضد تورينو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
24 يناير 2027
فروزينوني ضد ميلان
ستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
31 يناير 2027
ميلان ضد يوفنتوس
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
7 فبراير 2027
بولونيا ضد ميلان
ستاديو ريناتو دال آرا (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
14 فبراير 2027
إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب)
سان سيرو (خارج الأرض، مباراة إنتر على أرضه)
الدوري الإيطالي
21 فبراير 2027
ميلان ضد جنوى
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
28 فبراير 2027
كومو ضد ميلان
ستاديو جيوسيبي سينيغاليا (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
7 مارس 2027
ميلان ضد كالياري
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
14 مارس 2027
ميلان ضد ساسولو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
21 مارس 2027
أتالانتا ضد ميلان
غيويس ستاديوم (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
4 أبريل 2027
ميلان ضد مونزا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
11 أبريل 2027
فيورنتينا ضد ميلان
ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
18 أبريل 2027
ميلان ضد نابولي
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
25 أبريل 2027
ليتشي ضد ميلان
ستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
2 مايو 2027
ميلان ضد لاتسيو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
9 مايو 2027
بارما ضد ميلان
ستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
16 مايو 2027
ميلان ضد روما
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
23 مايو 2027
فينيتسيا ضد ميلان
ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
30 مايو 2027
ميلان ضد أودينيزي
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
كيفية شراء تذاكر ميلان
- اشترِ عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي، مع التحقق بانتظام من مواعيد الطرح والتوافر.
- يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد إنتر) والمباريات أمام يوفنتوس ونابولي، والتي تنفد تذاكرها عادة بسرعة عبر القنوات الرسمية.
- إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة قبل وقت قصير من إقامتها، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تعد وسيلة موثوقة لتأمين مقعدك، مع تضمين حماية للمشتري.
كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟
- تختلف الأسعار بحسب المنافس، وموقع المقعد، وحجم الطلب، مع كون المباريات الكبيرة أمام إنتر ويوفنتوس ونابولي الأعلى سعرًا.
- توفر تذاكر الدخول العام والمقاعد في المدرجات العلوية الطريقة الأكثر اقتصادية لدخول سان سيرو.
- تحمل المقاعد المميزة والمواقع القريبة من أرضية الملعب زيادة كبيرة في السعر، خصوصًا في مباريات الديربي.
- يعد السوق الثانوي عبر StubHub خيارًا جيدًا للمباريات التي تُحجز في اللحظات الأخيرة أو التي نفدت تذاكرها، مع تقلب الأسعار بناءً على الطلب.
تحقق من البوابة الرسمية للنادي لمعرفة أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.
ماذا تتوقع من ميلان في 2026/27
وعد موسم ميلان 2025/26 بالكثير، لكنه انتهى بانهيار: بداية قوية تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 بعد غياب دام 11 عامًا، تراجعت بشدة في الأمتار الأخيرة، ثم أكدت الهزيمة على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة احتلاله المركز الخامس وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات قاسية، إذ رحل أليجري، والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيجلي تاري، ورئيس قسم التعاقدات جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.
اتجه المالكان RedBird Capital والمستشار زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الخارج لتوه من مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط على رأس القيادة في أولد ترافورد، وجرى تعيينه بعقد لثلاث سنوات بدءًا من يوليو 2026. ويرث أموريم فريقًا بُني حول كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو، وستكون مهمته إعادة البناء بعد صيف مضطرب، مع خوض الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما تبرز مواجهتا ديربي ديلا مادونينا أمام حامل اللقب إنتر بين أبرز مباريات الموسم.
تاريخ سان سيرو
افتُتح سان سيرو (ستاديو جيوسيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لميلان وإنتر ميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، وقد استضاف مباريات في كأس العالم FIFA في عامي 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا في أعوام 1965 و1970 و2001 و2016. كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما عزز مكانته كواحد من أكثر الملاعب الرياضية عراقة في العالم.