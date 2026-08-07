هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
Book Ac Milan Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر ميلان لموسم 2026-27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الإيطالي
ميلان

أليغري خارج، وأموريم داخل. إعادة بناء ميلان تبدأ الآن. احصل على تذاكرك لموسم 2026/27 من الدوري الإيطالي.

يدخل ميلان موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم بعد عملية تغيير شاملة ومثيرة في سان سيرو. انهيار الفريق في أواخر الموسم حرمه من مقعد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، وأدى ذلك إلى رحيل ماسيميليانو أليجري، والمدير الرياضي، والرئيس التنفيذي للنادي. وسيشارك ميلان بدلًا من ذلك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بينما يسعى إلى إعادة البناء تحت قيادة أموريم. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ميلان هذا الموسم.

القائمة الكاملة لمباريات ميلان في الدوري الإيطالي 2026/27

التاريخ والوقت

المباراة

الملعب

البطولة

التذاكر

23 أغسطس 2026

تورينو ضد ميلان

ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

28-30 أغسطس 2026

ميلان ضد فينيتسيا

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

6 سبتمبر 2026

يوفنتوس ضد ميلان

أليانز ستاديوم (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

12-13 سبتمبر 2026

لاتسيو ضد ميلان

ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

20 سبتمبر 2026

ميلان ضد ليتشي

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

11 أكتوبر 2026

ساسولو ضد ميلان

ملعب مابي (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

18 أكتوبر 2026

ميلان ضد أتالانتا

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

25 أكتوبر 2026

أودينيزي ضد ميلان

بلوإنرجي ستاديوم (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

الأربعاء 28 أكتوبر 2026

ميلان ضد بولونيا

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

1 نوفمبر 2026

ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب)

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

8 نوفمبر 2026

جنوى ضد ميلان

ستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

22 نوفمبر 2026

ميلان ضد فروزينوني

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

29 نوفمبر 2026

كالياري ضد ميلان

يونيبول دوموس (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

6 ديسمبر 2026

ميلان ضد بارما

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

13 ديسمبر 2026

نابولي ضد ميلان

ستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

20 ديسمبر 2026

ميلان ضد كومو

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

3 يناير 2027

مونزا ضد ميلان

يو-باور ستاديوم (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

الأربعاء 6 يناير 2027

ميلان ضد فيورنتينا

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

10 يناير 2027

روما ضد ميلان

ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

17 يناير 2027

ميلان ضد تورينو

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

24 يناير 2027

فروزينوني ضد ميلان

ستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

31 يناير 2027

ميلان ضد يوفنتوس

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

7 فبراير 2027

بولونيا ضد ميلان

ستاديو ريناتو دال آرا (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

14 فبراير 2027

إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب)

سان سيرو (خارج الأرض، مباراة إنتر على أرضه)

الدوري الإيطالي

التذاكر

21 فبراير 2027

ميلان ضد جنوى

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

28 فبراير 2027

كومو ضد ميلان

ستاديو جيوسيبي سينيغاليا (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

7 مارس 2027

ميلان ضد كالياري

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

14 مارس 2027

ميلان ضد ساسولو

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

21 مارس 2027

أتالانتا ضد ميلان

غيويس ستاديوم (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

4 أبريل 2027

ميلان ضد مونزا

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

11 أبريل 2027

فيورنتينا ضد ميلان

ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

18 أبريل 2027

ميلان ضد نابولي

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

25 أبريل 2027

ليتشي ضد ميلان

ستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

2 مايو 2027

ميلان ضد لاتسيو

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

9 مايو 2027

بارما ضد ميلان

ستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

16 مايو 2027

ميلان ضد روما

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

23 مايو 2027

فينيتسيا ضد ميلان

ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

30 مايو 2027

ميلان ضد أودينيزي

سان سيرو (على الأرض)

الدوري الإيطالي

التذاكر

كيفية شراء تذاكر ميلان

  • اشترِ عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي، مع التحقق بانتظام من مواعيد الطرح والتوافر.
  • يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد إنتر) والمباريات أمام يوفنتوس ونابولي، والتي تنفد تذاكرها عادة بسرعة عبر القنوات الرسمية.
  • إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة قبل وقت قصير من إقامتها، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تعد وسيلة موثوقة لتأمين مقعدك، مع تضمين حماية للمشتري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟

  • تختلف الأسعار بحسب المنافس، وموقع المقعد، وحجم الطلب، مع كون المباريات الكبيرة أمام إنتر ويوفنتوس ونابولي الأعلى سعرًا.
  • توفر تذاكر الدخول العام والمقاعد في المدرجات العلوية الطريقة الأكثر اقتصادية لدخول سان سيرو.
  • تحمل المقاعد المميزة والمواقع القريبة من أرضية الملعب زيادة كبيرة في السعر، خصوصًا في مباريات الديربي.
  • يعد السوق الثانوي عبر StubHub خيارًا جيدًا للمباريات التي تُحجز في اللحظات الأخيرة أو التي نفدت تذاكرها، مع تقلب الأسعار بناءً على الطلب.

تحقق من البوابة الرسمية للنادي لمعرفة أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.

ماذا تتوقع من ميلان في 2026/27

وعد موسم ميلان 2025/26 بالكثير، لكنه انتهى بانهيار: بداية قوية تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 بعد غياب دام 11 عامًا، تراجعت بشدة في الأمتار الأخيرة، ثم أكدت الهزيمة على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة احتلاله المركز الخامس وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات قاسية، إذ رحل أليجري، والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيجلي تاري، ورئيس قسم التعاقدات جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.

اتجه المالكان RedBird Capital والمستشار زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الخارج لتوه من مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط على رأس القيادة في أولد ترافورد، وجرى تعيينه بعقد لثلاث سنوات بدءًا من يوليو 2026. ويرث أموريم فريقًا بُني حول كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو، وستكون مهمته إعادة البناء بعد صيف مضطرب، مع خوض الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما تبرز مواجهتا ديربي ديلا مادونينا أمام حامل اللقب إنتر بين أبرز مباريات الموسم.

تاريخ سان سيرو

افتُتح سان سيرو (ستاديو جيوسيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لميلان وإنتر ميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، وقد استضاف مباريات في كأس العالم FIFA في عامي 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا في أعوام 1965 و1970 و2001 و2016. كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما عزز مكانته كواحد من أكثر الملاعب الرياضية عراقة في العالم.


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل