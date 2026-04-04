بعد مسيرة مثيرة في التصفيات الأوروبية، يستعد المنتخب السويدي للظهور مرة أخرى على الساحة العالمية في كأس العالم 2026. يطمح رفاق إيزاك وكولوسيفسكي إلى إعادة أمجاد الكرة السويدية وتقديم مستويات تليق بسمعة "البلانكولين" في الملاعب الأمريكية الشمالية، حيث تشتهر السويد دائماً بكونها الحصان الأسود الذي يخشاه الكبار.

مع توسيع البطولة لتشمل 48 فريقاً، زادت الإثارة والتحدي للمنتخب السويدي الذي يسعى لاقتحام الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بقوة في يونيو المقبل. الجماهير السويدية المعروفة بحماسها "الأصفر" تستعد لغزو الملاعب، مما يجعل الطلب على التذاكر في ذروته التاريخية.

هل ستتمكن السويد من الوصول إلى الأدوار الإقصائية وتكرار إنجازات الماضي؟ دع GOAL يأخذك في جولة لاستعراض أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين مقعدك وتكلفة التذاكر في جميع المدن المضيفة.

متى تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب 104 مباريات على مدار 34 يوماً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة في التاريخ، ستضم البطولة 48 فريقاً ويتم استضافتها بشكل مشترك من قبل ثلاث دول. المدن المستضيفة هي كالتالي:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيو جيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

جدول مباريات السويد في كأس العالم 2026 (دور المجموعات)

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) الملعب التذاكر الجمعة، 12 يونيو السويد ضد منافس المجموعة (7 مساءً) ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر الخميس، 18 يونيو السويد ضد منافس المجموعة (8 مساءً) ملعب ميتلايف (نيو جيرسي) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو منافس المجموعة ضد السويد (6 مساءً) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) التذاكر

تبدأ رحلة السويد في مدينة بوسطن العريقة على ملعب جيليت، حيث يتوقع أن تحضر الجالية السويدية بكثافة. المباراة الثانية في نيو جيرسي ستكون محورية، نظراً لقربها من نيويورك والقدرة الاستيعابية الضخمة لملعب ميتلايف الذي سيستضيف نهائي البطولة لاحقاً.

المباراة الثالثة في فيلادلفيا ستكون حاسمة لتحديد المتأهلين إلى دور الـ32، وسط أجواء جماهيرية صاخبة متوقعة في "مدينة الحب الأخوي".

كيفية شراء تذاكر السويد في كأس العالم 2026

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

بدءاً من أبريل 2026، سيتم طرح أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحضور (أول من يطلب أول من يحصل).

لم يحدد الفيفا الحجم الدقيق لهذه التذاكر، لكن الطلب على مباريات السويد في الساحل الشرقي للولايات المتحدة مرتفع للغاية نظراً لسهولة السفر من أوروبا.

يجب عليك التسجيل للحصول على حساب فيفا (FIFA account) للوصول إلى هذه المقاعد المتبقية.

الأسواق الثانوية (الخيار الأسرع)

بالنسبة للمشجعين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الفيفا أو يحتاجون لتأمين تذاكرهم فوراً لمباريات معينة، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub هي الخيار الأمثل.

تعتبر هذه المنصات مفيدة بشكل خاص للمباريات التي تم الإعلان عن نفاد تذاكرها رسمياً، حيث تتيح للمشجعين الحصول على تذاكر من بائعين موثوقين مع ضمانات الحماية.

ما هي أسعار تذاكر السويد في كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات دور المجموعات لمنتخب السويد إلى أربع فئات رئيسية، وتبدأ الأسعار من 60 دولاراً للمقاعد في الفئة الرابعة.

الفئة الأولى: الأغلى ثمناً، وتقع في المناطق المركزية من المدرجات السفلية.

الأغلى ثمناً، وتقع في المناطق المركزية من المدرجات السفلية. الفئة الثانية: مقاعد متوسطة المستوى مع زوايا رؤية ممتازة.

مقاعد متوسطة المستوى مع زوايا رؤية ممتازة. الفئة الثالثة: مقاعد تقع غالباً في المدرجات العلوية.

مقاعد تقع غالباً في المدرجات العلوية. الفئة الرابعة: الخيار الأكثر اقتصادية، وتقع عادة خلف المرميين.

المرحلة نطاق سعر التذكرة (بالدولار الأمريكي) دور المجموعات $60 - $650 دور الـ32 $100 - $750 دور الـ16 $170 - $980 نصف النهائي $600 - $3,500 النهائي $2,000 - $8,000

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة (Hospitality) لمباريات السويد

يمكنك تجربة البطولة برفاهية مطلقة من خلال باقات الضيافة الرسمية لمباريات المنتخب السويدي.

تشمل باقات ضيافة كأس العالم ما يلي:

المباراة الواحدة: تبدأ من 1,450 دولاراً للشخص الواحد . تشمل الدخول إلى قاعات فاخرة ووجبات فاخرة قبل المباراة.

تبدأ من . تشمل الدخول إلى قاعات فاخرة ووجبات فاخرة قبل المباراة. باقة "أتبع فريقي": لمتابعة السويد في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث، وتبدأ من 6,500 دولار للشخص الواحد .

لمتابعة السويد في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث، وتبدأ من . باقة المدن: لمشاهدة جميع المباريات في مدينة معينة مثل نيو جيرسي أو بوسطن، بأسعار تبدأ من 8,000 دولار.

ماذا نتوقع من السويد في كأس العالم؟

تدخل السويد البطولة بروح جديدة تحت قيادة فنية شابة وعناصر تمتلك خبرة اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية. بعد الغياب عن النسخة الماضية، هناك رغبة جامحة للتعويض وإثبات أن الكرة السويدية لا تزال رقماً صعباً.

تمتاز السويد بالانضباط التكتيكي العالي والصلابة الدفاعية، ومع وجود مهاجمين فتاكين مثل ألكسندر إيزاك، سيكون الفريق قادراً على ضرب أي دفاع في العالم عبر المرتدات السريعة. توقعوا حضوراً جماهيرياً طاغياً باللون الأصفر يملأ شوارع بوسطن ونيويورك.

