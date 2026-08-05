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كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب إنجلترا لكرة القدم في 2026: أسعار التذاكر وأماكن شراء تذاكر مباريات إنجلترا

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التذاكر
إنجلترا
كأس العالم

إليك كيف يمكنك تحقيق حلمك برؤية منتخب إنجلترا يلعب مباشرةً

تؤكد العروض الثابتة التي يقدمها منتخب إنجلترا على الساحة العالمية مكانته باعتباره أحد كبار القوى الكروية في أوروبا، بل وفي العالم أيضًا. وبعد إنهائه كأس العالم 2026 FIFA في أميركا الشمالية بالميدالية البرونزية، إثر مواجهة مثيرة أمام فرنسا، لا يزال الطلب على تذاكر مباريات إنجلترا عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

ومع انتقال رجال توماس توخيل من مشوارهم في كأس العالم إلى دوري الأمم الأوروبية 2026-27، ينتظر منتخب إنجلترا مشوار قوي في المجموعة A3 أمام عمالقة أوروبا، إسبانيا وكرواتيا والتشيك، بداية من سبتمبر المقبل.

دع GOAL يرشدك خلال خطوات حجز المقاعد لمتابعة مباريات إنجلترا في ملعب ويمبلي وعبر أنحاء أوروبا هذا الموسم.

تذاكر مباريات إنجلترااحجز التذاكر

مباريات منتخب إنجلترا للرجال المقبلة

التاريخ ووقت انطلاق المباراةالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
السبت 26 سبتمبر، 7:45 مساءًإنجلترا ضد إسبانياملعب ويمبلي، لندندوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الثلاثاء 29 سبتمبر، 7:45 مساءًالتشيك ضد إنجلترافورتونا أرينا، براغدوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
السبت 3 أكتوبر، 5:00 مساءًكرواتيا ضد إنجلتراستاديون ماكسيمير، زغربدوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الثلاثاء 6 أكتوبر، 7:45 مساءًإنجلترا ضد التشيكملعب ويمبلي، لندندوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الخميس 12 نوفمبر، 7:45 مساءًإنجلترا ضد كرواتياملعب ويمبلي، لندندوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الأحد 15 نوفمبر، 7:45 مساءًإسبانيا ضد إنجلتراملعب سانتياجو برنابيو، مدريددوري الأمم الأوروبيةالتذاكر

كيف تحصل على تذاكر مباريات إنجلترا؟

القنوات الرسمية لتذاكر إنجلترا

يمكن العثور على التذاكر الرسمية لمباريات إنجلترا على أرضها وخارجها وشراؤها مباشرة عبر englandfootball.com.

ولشراء تذاكر المباريات على أرضه في ملعب ويمبلي أو المخصصات الرسمية للمباريات الخارجية في أنحاء أوروبا، ينبغي للمشجعين أخذ الفئات التالية في الاعتبار:

  • My England Football: يمنح الانضمام إلى برنامج ولاء الجماهير المجاني هذا المشجعين أولوية ثانوية للوصول إلى مبيعات تذاكر المباريات على أرضه قبل طرحها للبيع العام.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): يتطلب الأمر عضوية مدفوعة لإبداء الاهتمام بالمخصصات المحدودة لتذاكر المباريات خارج الأرض. ويحصل أعضاء ESTC على أولوية قصوى للوصول إلى المباريات الدولية على أرضه وخارجها.
  • البيع العام: تُطرح أي مخصصات متبقية من التذاكر للبيع العام المفتوح عبر البوابة الرسمية بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء.

الأسواق الثانوية

إذا نفدت الدفعات المطروحة من التذاكر خلال فترات أولوية الأعضاء الرسمية، فإن الأسواق الثانوية الموثقة مثل StubHub ستوفر أيضًا تذاكر لمباريات ملعب ويمبلي، إلى جانب خيارات ضيافة محايدة للمباريات الخارجية.

تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بمزودي التذاكر الذين تشتري منهم.

تذاكر مباريات إنجلترااحجز التذاكر

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