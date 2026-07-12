كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026: مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين، ومعلومات عن الملعب، وسباق الحذاء الذهبي، والمزيد

ورغم أن انتظار أول فوز لإنجلترا في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966 لا يزال مستمراً، فإن أداءها المتسق على الساحة الكبرى يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم الأوروبية (والعالمية).

وبعد تصدر مجموعتها، عقب فوزين على كرواتيا وبنما وتعادل مع غانا، تمكنت «الأسود الثلاثة» من إقصاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمضيفة المشاركة المكسيك على ملعب «أزتيكا»، والنرويج في الوقت الإضافي، خلال مرحلة خروج المغلوب.

ويؤهل هذا الفوز الفريق لمواجهة نصف نهائية ملحمية مع منافسه التقليدي، الأرجنتين، يوم الأربعاء (15 يوليو).



دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات إنجلترا القادمة وأسعارها.

نتائج إنجلترا في كأس العالم 2026 ومبارياتها القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، دالاس فازت إنجلترا 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو 0-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد فازت إنجلترا 2-0 الأربعاء، 1 يوليو إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا فازت إنجلترا 2-1 الأحد، 5 يوليو المكسيك ضد إنجلترا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت إنجلترا 3-2 السبت، 10 يوليو النرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك، ميامي غاردنز فازت إنجلترا 2-1 (بعد الوقت الإضافي) الأربعاء، 15 يوليو إنجلترا ضد الأرجنتين (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة إنجلترا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت إنجلترا صدارة المجموعة L، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على النرويج في ربع النهائي، تتوجه إنجلترا الآن إلى أتلانتا لمواجهة الأرجنتين يوم الأربعاء (15 يوليو).

التقى الفريقان خمس مرات في بطولات كأس العالم السابقة، منذ نسخة عام 1962. ورغم أن إنجلترا تعرضت لهزائم لا تُنسى أمام الفريق الجنوب أمريكي في عام 1986 (بسبب «يد الله» لمارادونا) وفي عام 1998 (بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيكهام)، إلا أن «الأسود الثلاثة» يتفوقون بنتيجة 3-2 في المواجهات المباشرة بينهما في تلك البطولات.

وفي حال فوزها، ستواجه إنجلترا فرنسا أو إسبانيا في المباراة النهائية.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) إنجلترا ضد الأرجنتين التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: سيُحدد لاحقًا ضد فرنسا أو إسبانيا التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 إلى جانب ليونيل ميسي. ومع ذلك، لا يزال أبطال إنجلترا، هاري كين وجود بيلينغهام، وكلاهما سجل ستة أهداف حتى الآن، في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا - تذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد إنجلترا - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 خرج من البطولة هاري كين (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - التذاكر جود بيلينغهام (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 تم إقصاؤه جوليان كينونيس (المكسيك) 4 تم إقصاؤه إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد فرنسا - التذاكر

ما يمكن توقعه من إنجلترا في كأس العالم 2026

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، إلا أن إنجلترا اكتسبت ثقة أكبر تحت قيادة توماس توخيل.

وقد احتلت صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفاً دون أن تستقبل أي هدف، لتصبح أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. ويأمل مشجعو إنجلترا الآن أن تنتهي أخيراً 60 عاماً من المعاناة.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي استُخدمت أو ستُستخدم كملاعب للبطولة أدناه: