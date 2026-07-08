ورغم أن انتظار أول فوز لإنجلترا في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966 لا يزال مستمراً، فإن أداءها المتسق على الساحة الكبرى يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم الأوروبية (والعالمية).

وبعد تصدر مجموعتها، عقب فوزين على كرواتيا وبنما وتعادل مع غانا، أطاحت «الأسود الثلاثة» بجمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، ثم بالمنتخب المكسيكي، أحد البلدين المضيفين، في ملعب «أزتيكا» الأسطوري.

ويؤهل هذا الفوز المنتخب الإنجليزي لمواجهة أوروبية خالصة في ربع النهائي مع منتخب النرويج بقيادة إرلينغ هالاند في ميامي يوم السبت (11 يوليو).

نتائج إنجلترا في كأس العالم 2026 ومبارياتها القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، دالاس فازت إنجلترا 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو 0-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد فازت إنجلترا 2-0 الأربعاء، 1 يوليو إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا فازت إنجلترا 2-1 الأحد، 5 يوليو المكسيك ضد إنجلترا (6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت إنجلترا 3-2 السبت، 10 يوليو النرويج ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك، ميامي جاردنز التذاكر

كيفية شراء تذاكر منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة إنجلترا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت إنجلترا صدارة المجموعة L، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها الملحمي على المكسيك في دور الـ16 على ملعب أزتيكا، تتوجه إنجلترا الآن شمالًا إلى ميامي لخوض مباراة ربع النهائي ضد النرويج. لم يلتق الفريقان منذ مباراة ودية في ويمبلي عام 2014، والتي فازت فيها إنجلترا 1-0 بفضل ركلة جزاء سجلها واين روني.

وفي حال فوزها، ستواجه إنجلترا الأرجنتين أو سويسرا في نصف النهائي، وإسبانيا أو فرنسا أو المغرب أو بلجيكا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 11 يوليو (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ربع النهائي ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) إنجلترا ضد النرويج التذاكر 15 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) نصف النهائي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) المباراة 102: ضد الأرجنتين أو سويسرا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد فرنسا/المغرب/إسبانيا/بلجيكا التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

تصدر ليونيل ميسي ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026، بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة ضد مصر خلال دور الـ16. ومع ذلك، لا يزال أبطال إنجلترا، هاري كين وجود بيلينغهام، اللذان سجل كل منهما ستة أهداف وأربعة أهداف على التوالي، في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد سويسرا - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 7 ضد المغرب - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 ضد إنجلترا - تذاكر هاري كين (إنجلترا) 6 ضد النرويج - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جود بيلينغهام (إنجلترا) 4 ضد النرويج - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 4 ضد المغرب - تذاكر جوليان كينونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد بلجيكا - التذاكر

ما يمكن توقعه من إنجلترا في كأس العالم 2026

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، إلا أن إنجلترا اكتسبت ثقة أكبر تحت قيادة توماس توخيل.

وقد احتلت صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفاً دون أن تستقبل أي هدف، لتصبح أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. ويأمل مشجعو إنجلترا الآن أن تنتهي أخيراً 60 عاماً من المعاناة.

ما هي مدن استضافة كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه: