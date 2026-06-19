كيفية شراء تذاكر مباريات إيران في كأس العالم 2026: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

سيتطلع مشجعو إيران إلى كسر النحس الذي يلازمهم في كأس العالم هذا الصيف. وعلى الرغم من أن «المنتخب الوطني الإيراني» قد واجه أفضل فرق كرة القدم على مستوى العالم في ست بطولات سابقة على مر السنين، إلا أنه لا يزال يسعى إلى تجاوز الدور الأول والوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.

من المتوقع أن تحظى إيران بتشجيع هائل خلال مبارياتها في دور المجموعات في كاليفورنيا وسياتل، لكن هل سيتمكن الفريق من اكتساب الزخم المطلوب في الولايات المتحدة والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب؟ يمكنك أن تكون هناك شخصياً لتقديم الدعم الصوتي لهم.

ما هو جدول مباريات إيران في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو إيران ضد نيوزيلندا ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الأحد، 21 يونيو إيران ضد بلجيكا ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة، 26 يونيو إيران ضد مصر ملعب لومن (سياتل) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات إيران؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك تذاكر مباريات إيران المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط نطاق الأسعار (المستوى الأساسي) التذاكر بلجيكا ضد إيران (21 يونيو) ملعب لوس أنجلوس (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 295 دولارًا – 680 دولارًا وأكثر التذاكر إيران ضد نيوزيلندا (15 يونيو) استاد لوس أنجلوس (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 190 دولار – 410 دولار+ التذاكر مصر ضد إيران (26 يونيو) ملعب سياتل (سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية) 155 دولار – 320 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب أنشطة إعادة البيع الفورية ونظام التسعير الديناميكي للمنصة. تعكس التصنيفات أسعار الدخول العامة الأساسية المسجلة وقت إجراء الحساب.

ما الذي يمكن توقعه من إيران في كأس العالم 2026؟

بدأت مغامرة المنتخب الإيراني في كأس العالم منذ عام 1978 في الأرجنتين، لكنه استغرق 20 عامًا أخرى قبل أن يعود إلى أكبر بطولة رياضية في العالم. وعلى الرغم من مشاركته المنتظمة منذ ذلك الحين، إلا أنه واجه صعوبة في إيجاد صيغة الفوز، حيث حقق ثلاث انتصارات فقط في مجموع مشاركاته الست في كأس العالم. ومع ذلك، بعد تأهلها للبطولة للمرة الرابعة على التوالي، يأمل مشجعوها أن تكون هذه هي المرة التي تترك فيها الفريق بصمتها أخيرًا على الساحة العالمية.

تصل إيران إلى أمريكا الشمالية بعد حملة تأهيلية أخرى مثيرة للإعجاب. تحت قيادة المدرب أمير غالينوي، الذي قاد الفريق إلى تحقيق 28 فوزًا من أصل 41 مباراة منذ بدء فترة توليه المسؤولية للمرة الثانية، تمكن الفريق من بناء زخم متزايد بشكل مطرد.

وقد لعب مهدي تاريمي دورًا بارزًا في الآونة الأخيرة، حيث سجل المهاجم السابق لفريق بورتو 10 أهداف أخرى خلال مراحل التصفيات المختلفة. وبعمر 33 عامًا، يأمل تاريمي في إنهاء مسيرته على أعلى مستوى، في ما يُرجح أن تكون آخر مشاركة له في كأس العالم.

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لإيران

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في إيران: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات إيران في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

من هم لاعبو منتخب إيران المشاركون في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت الإشراف التكتيكي للمدرب المخضرم أمير غالينوي، أعلن المنتخب الإيراني لكرة القدم (فريق ميلي) رسمياً عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. تعود إيران إلى الساحة العالمية للمشاركة للمرة الرابعة على التوالي في نهائيات كأس العالم، وتحتل صدارة المجموعة G التي تشهد منافسة شديدة إلى جانب منافسين أقوياء مثل بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

يتميز الفريق بنواة من اللاعبين ذوي الخبرة الواسعة والمختبرين في المعارك، الذين يوازنون بين الصلابة الدفاعية والبراعة الهجومية الحادة. ويقود خط الدفاع المدافعان المخضرمان في فريق بيرسيبوليس، حسين كناني زاده وشوجاء خليل زاده، تحت حماية القائد الدفاعي سعيد عزت اللهي. أما في الهجوم، فتدور الأمور بالكامل حول المهاجم النجم والرمز مهدي تاريمي، إلى جانب لاعبي الأجنحة المبدعين ذوي القوة التهديفية مثل علي رضا جاهانباخش لاعب فريق الشباب، وسامان غودوس لاعب فريق اتحاد كالب.

سواء كنت تخطط لمسارهم نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة G الضخمة في لوس أنجلوس وسياتل، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً التي تمثل إيران:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى علي رضا بيرانفاند تراكتور بايام نيازماند سيباهان حسين حسيني الاستقلال المدافعون حسين كناني زادغان برسيبوليس شوجاء خليل زاده تراكتور ميلاد محمدي برسيبوليس أمين حزباوي الأهلي (قطر) أبولفزل جلالي الاستقلال صالح هارداني سيباهان آريا يوسفي سيباهان سامان فلاح الاستقلال لاعبو الوسط سعيد عزت اللهي شباب الأهلي سامان غودوس الاتحاد كلبة علي رضا جاهانباخش الشباب أوميد نورافكان ميلافان محمد غورباني أورينبورغ روزبه تشيشمي الاستقلال علي كريمي كايسريسبور المهاجمون مهدي تاريمي (ك) إنتر ميلان سردار أزمون شباب الأهلي مهدي غايدي كالبا محمد موهيبي روستوف مهدي تورابي تراكتور علي غوليزاده ليش بوزنان شهريار مغانلو اتحاد كالبا ألهيار سايادمانيش ويسترلو

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه: