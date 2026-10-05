تجلب سلسلة NFL الدولية مواجهة قوية في قسم AFC South إلى لندن، حيث يلتقي هيوستن تكسانز مع جاكسونفيل جاغوارز. وتُقام هذه المباراة من الموسم المنتظم على ملعب ويمبلي الشهير، وتَعِد بإثارة كبيرة مع صراع بين فريقين شابين يملكان طموحًا كبيرًا على أرض دولية.

GOAL يقدم لكم كل التفاصيل الأساسية بشأن موعد المباراة، وأسعار التذاكر، وكيفية شراء مقاعدكم الآن.

متى تقام مباراة تكسانز ضد جاغوارز؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأحد، 18 أكتوبر 2026، الساعة 14:30 بتوقيت BST هيوستن تكسانز ضد جاكسونفيل جاغوارز ملعب ويمبلي، لندن التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة تكسانز ضد جاغوارز؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات NFL في لندن عبر البوابة الرسمية لـ Ticketmaster UK والموقع الرسمي لتذاكر ملعب ويمبلي. ونظرًا للإقبال الهائل في المملكة المتحدة وأوروبا، تنفد مخصصات البيع العام على المنصات الأساسية بسرعة بعد طرحها الأولي.

إذا نفدت المخصصات الرسمية للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تكسانز ضد جاغوارز؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية التي أعلنها NFL لمباريات ملعب ويمبلي من 64 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الفئة 7 في المدرج العلوي، وتصل إلى 175 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر لمقاعد الفئة 1 المميزة في المدرج السفلي على امتداد خطوط التماس.

إذا نفدت المخصصات الرسمية للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع بدء الأسعار المدرجة للفئة الأدنى من نحو 105 جنيهات إسترلينية (137 دولارًا).

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة تكسانز ضد جاغوارز

يستضيف ملعب ويمبلي في لندن هذه المباراة الدولية من الموسم المنتظم في NFL، ويتميز بسعة تبلغ 90,000 مقعد ومرافق عالمية المستوى. ويمكن للجماهير الحاضرة الاستمتاع بمناطق المشجعين الكاملة في يوم المباراة، والترفيه، وأجواء احتفالية خارج الملعب قبل انطلاق اللقاء.