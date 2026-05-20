كيفية شراء تذاكر مباراة هولندا واليابان: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد AT&T، والمزيد

من المؤكد أن الأجواء ستكون حماسية في أرلينغتون، حيث ستشهد المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة في كأس العالم، بين هولندا واليابان، لقاءً بين جماهيرين من أكثر الجماهير حيويةً في ملعب AT&T.

في حين ستسعى هولندا، التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم ثلاث مرات، إلى الوصول إلى مراحل متقدمة مرة أخرى.

فريق "الساموراي الأزرق" حقق سلسلة من 5 انتصارات متتالية، شملت الفوز على البرازيل وإنجلترا.

دع GOAL يزودك بجميع المعلومات المتعلقة بتذاكر مباراة هولندا واليابان في كأس العالم في تكساس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كأس العالم بين هولندا واليابان؟

التاريخ الموعد (انطلاق المباراة) المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو المجموعة F: هولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر

ما هو جدول مباريات هولندا في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (موعد البداية) المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو هولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر السبت، 20 يونيو هولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الخميس، 25 يونيو هولندا ضد تونس (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

ما هو جدول مباريات اليابان في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو اليابان ضد هولندا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر السبت، 20 يونيو اليابان ضد تونس (10 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب BBVA (غوادالوبي، مونتيري) التذاكر الخميس، 25 يونيو اليابان ضد السويد (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة هولندا ضد اليابان في كأس العالم

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع FIFA منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع أدناه:

القناة الرسمية هي «سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا»، والذي يمكن الوصول إليه عبر الموقع FIFA.com/tickets. وقد أعيد فتح هذه المنصة، التي أُطلقت في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل، وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما تستهدف منصة FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) المقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

تذاكر مباراة هولندا واليابان في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار الرسمية خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. كانت التقديرات الأولية لمباريات المجموعات التي استبعدت الدول المضيفة تتراوح بين 60 و620 دولارًا.

تابع بوابات تذاكر كأس العالم التابعة للفيفا للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع التابعة لأطراف ثالثة مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

سجل المواجهات المباشرة بين هولندا واليابان

التاريخ المباراة النتيجة المكان نوفمبر 2013 مباراة ودية: اليابان ضد هولندا 2-2 جينك (بلجيكا) يونيو 2010 كأس العالم FIFA: هولندا ضد اليابان 1-0 ديربان (جنوب أفريقيا) سبتمبر 2009 مباراة ودية: هولندا ضد اليابان 3-0 إنشيده (هولندا)

توقعات مباراة كأس العالم بين هولندا واليابان

تأمل هولندا، التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم في أعوام 1974 و1978 و2010، أن تتمكن من المنافسة على الألقاب في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

على الورق، يبدو أن منتخب "الأورانج" بقيادة رونالد كومان يقع في واحدة من أصعب المجموعات، لكن ثقته ستتعزز بحقيقة أن هولندا لم تُقصى قط في مرحلة الدور الأول.

مثل حزام ناقل، واصلت هولندا إنتاج نجوم موهوبين تألقوا على الساحة العالمية. فقد أبدع لاعبون مثل يوهان كرويف ودينيس بيركامب وأريين روبن وروبن فان بيرسي في الماضي، والآن يسعى نجوم الحاضر، مثل كودي جاكبو وتيجاني رايندرز وممفيس ديباي، إلى تكرار إنجازات الأبطال السابقين.

تصل هولندا إلى أمريكا الشمالية بعد حملة تصفيات رائعة للغاية، حيث لم تخسر أي مباراة، وفازت بست مباريات، وتعادلت في اثنتين، وسجلت 27 هدفاً على طول الطريق. ديباي، الذي يلعب الآن في البرازيل مع كورينثيانز، كان أفضل هداف لمنتخب أورانجي، حيث سجل ثمانية أهداف خلال التصفيات.

في الواقع، لم تخسر هولندا سوى مرة واحدة منذ صيف 2024، وكانت تلك هزيمة صعبة بنتيجة 1-0 أمام ألمانيا في ميونيخ (أكتوبر 2024) في دوري الأمم.

ورغم أن هولندا تتمتع بسجل إيجابي أمام اليابان، بما في ذلك فوزها 1-0 في دور المجموعات بكأس العالم 2010، فإنها ستواجه هذا الصيف منتخب "الساموراي الأزرق" الذي ارتفع مستواه بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين.

تواصل اليابان، التي ستشارك في بطولة كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، تقديم أداء من الطراز الأول. لم يخسر فريق هاجيمي مورياسو، الذي يتولى دفة القيادة منذ عام 2018، سوى مرتين خلال العامين الماضيين.

جاءت اثنتان من أكثر عروضهم إثارة للإعجاب خلال الأشهر السبعة الماضية. بعد الفوز التاريخي 3-2 على البرازيل (أكتوبر 2025) على أرضها، فازت اليابان على إنجلترا 1-0 في ويمبلي (مارس 2026)، حيث سجل كاورو ميتوما لاعب برايتون الهدف الوحيد في المباراة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها "الأسود الثلاثة" في تسجيل أي هدف منذ يونيو 2024.

أين تقام مباراة هولندا واليابان؟

ملعب AT&T هو ملعب بسقف قابل للطي يقع في أرلينغتون، تكساس، وافتتح في عام 2009. وعلى الرغم من أن المستأجر الرئيسي للملعب هو فريق دالاس كاوبويز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، إلا أن الملعب استُخدم في العديد من الأنشطة الأخرى، مثل الحفلات الموسيقية ومباريات كرة السلة ومسابقات رعاة البقر والمصارعة الاحترافية (WWE).

سيكون ملعب AT&T أحد الملاعب الأمريكية الـ 11 التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026. وبسعة 94,000 مقعد، سيكون أكبر ملعب يُستخدم خلال البطولة. وبالإضافة إلى مباراة هولندا واليابان، سيستضيف ملعب AT&T أربع مباريات أخرى في دور المجموعات وأربع مباريات في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك إحدى مباريات نصف النهائي.