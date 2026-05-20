كيفية شراء تذاكر مباراة هولندا والسويد: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد NRG، والمزيد

تتوجه هولندا إلى ولاية لون ستار لخوض مواجهة حاسمة ضد السويد في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة السادسة خلال كأس العالم.

يسعى المنتخب الهولندي، بقيادة جيل من النجوم الذين يلعبون على أعلى مستوى في أوروبا، إلى الاستفادة من هيمنته في التصفيات وترسيخ مكانته كقوة كروية عالمية.

في المقابل، تصل السويد بفريق يتميز بقوة هجومية متجددة ومرونة دفاعية. وتسعى "البلوغولت" إلى تحويل استاد NRG إلى حصن منيع في هذه المواجهة الأوروبية الحاسمة.

متى تقام مباراة هولندا والسويد في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 6 NRG Stadium

مباريات هولندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 هولندا ضد اليابان ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 20 يونيو 2026 هولندا ضد السويد ملعب NRG، هيوستن تذاكر 26 يونيو 2026 تونس ضد هولندا ملعب أروهيد، كانساس سيتي تذاكر

مباريات السويد في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 السويد ضد تونس ملعب BBVA، غوادالوبي التذاكر 20 يونيو 2026 هولندا ضد السويد ملعب NRG، هيوستن التذاكر 26 يونيو 2026 اليابان ضد السويد ملعب AT&T، أرلينغتون تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة هولندا ضد السويد؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة).

ونظراً للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هولندا والسويد؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة هولندا والسويد في هيوستن، تشكل أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب كبير للمشجعين الراغبين في مشاهدة هذه المواجهة الأوروبية الكبرى. مع لقاء اثنين من أقوى فرق القارة في مباراة حاسمة ضمن المجموعة F، من المتوقع أن يكون الطلب على مباراة نهاية هذا الأسبوع مرتفعًا.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 420 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 420 دولارًا - 750 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 2,300 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن هيوستن تعد مركزًا رئيسيًا يضم مجتمعًا دوليًا ضخمًا، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي على مثل هذه المباراة الأوروبية ذات الرهانات العالية مرتفعًا للغاية. ويعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في استاد NRG.

متى تقام مباراة هولندا والسويد؟

ستقام مباراة هولندا والسويد في استاد NRG في هيوستن يوم 20 يونيو.

بالنسبة لكأس العالم 2026، سيتم تشغيل الملعب بسعة تبلغ حوالي 72,000 مقعد. على الرغم من مساحته الشاسعة، يتميز التصميم المعماري بزجاج عالي الشفافية وممرات مفتوحة تحافظ على الشعور بالحميمية والتواصل مع الملعب، مما يخلق جوًا مثيرًا للمباريات السبع التي سيستضيفها، بما في ذلك مباراة ربع النهائي المرتقبة.

يقع الملعب في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهو أول ملعب من نوعه في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) يتميز بسقف قابل للطي، وهو تصميم متطور يتيح إقامة الفعاليات في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء.

يتكون السقف من لوحين كبيرين من القماش الشفاف يمكن فتحهما أو إغلاقهما في غضون سبع دقائق فقط، مما يحمي المشاهدين من العوامل الجوية بينما يسمح للضوء الطبيعي بالوصول إلى الملعب. ويشتهر الملعب عالمياً بلوحات الفيديو الضخمة الموجودة في منطقة النهاية، والتي تعد من بين الأكبر في الرياضات الاحترافية، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تماماً للأحداث.