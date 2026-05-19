كيفية شراء تذاكر مباراة هايتي ضد اسكتلندا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

تلتقي هايتي مع اسكتلندا في كأس العالم 2026 على ملعب جيليت في ماساتشوستس، يوم 13 يونيو.

إنها مباراة ذات أهمية تاريخية كبيرة، حيث تشارك هايتي للمرة الثانية، والأولى منذ عام 1974. وتواجه هايتي منتخب اسكتلندا الذي يعود إلى البطولة بعد غياب دام 28 عامًا، في المباراة الافتتاحية للمجموعة C في ماساتشوستس.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة هايتي ضد اسكتلندا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة هايتي ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026؟

مباريات هايتي في كأس العالم 2026

ستكون هايتي الفريق الأقل حظًا في المجموعة C، التي تضم أيضًا اسكتلندا والبرازيل والمغرب.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو هايتي ضد اسكتلندا ملعب جيليت، ماساتشوستس التذاكر 19 يونيو البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

مباريات اسكتلندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026

تأهلت اسكتلندا إلى كأس العالم 2026 بعد مباراة فاصلة لا تُنسى ضد الدنمارك. وفيما يلي جدول مباريات المجموعة C التي تنتظرها هذا الصيف:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو هايتي ضد اسكتلندا ملعب جيليت، ماساتشوستس التذاكر 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت، ماساتشوستس التذاكر 24 يونيو اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، هايتي ميامي التذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة هايتي ضد اسكتلندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هايتي ضد اسكتلندا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة هايتي ضد اسكتلندا في ماساتشوستس، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى مستوياته في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن ماساتشوستس تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين هايتي واسكتلندا

أين تقام مباراة هايتي ضد اسكتلندا؟

ستقام مباراة هايتي ضد اسكتلندا في ملعب جيليت في فوكسبورو، ماساتشوستس.

يُعرف ملعب جيليت في المقام الأول بأنه مقر فريق نيو إنجلاند باتريوتس، وهو أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، وقد تم اختياره لاستضافة العديد من مباريات كأس العالم بفضل مرافقه الحديثة وسعته الاستيعابية الكبيرة.

سيستقبل الملعب أكثر من 60,000 مشجع لمباريات كأس العالم.