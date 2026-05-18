كيفية شراء تذاكر مباراة نيوزيلندا وبلجيكا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب بي سي بليس، والمزيد

تلتقي نيوزيلندا، التيتُعتبر الأقل حظاً،مع بلجيكا في هذه المواجهة التي قد تكون حاسمة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة G في كأس العالم 2026. تُقام المباراة في فانكوفر، كندا، يوم 26 يونيو. وتبدأ المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة نيوزيلندا وبلجيكا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

مباريات نيوزيلندا في مجموعات كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو إيران ضد نيوزيلندا ملعب سوفي، كاليفورنيا التذاكر الأحد، 21 يونيو نيوزيلندا ضد مصر بي سي بليس، فانكوفر التذاكر الجمعة، 26 يونيو نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

مباريات بلجيكا في دور المجموعات بكأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 بلجيكا ضد مصر ملعب لومن، سياتل التذاكر 21 يونيو 2025 بلجيكا ضد إيران ملعب سوفي، كاليفورنيا تذاكر 26 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير حسب فئة المقاعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا في فانكوفر، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع دخول الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن فانكوفر هي وجهة عالمية رائدة ومحور رئيسي للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة الحاسمة.

أين ستقام مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا؟

ستقام مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا في ملعب BC Place في فانكوفر، كندا.

يقع الملعب في قلب وسط مدينة فانكوفر، كولومبيا البريطانية، ويشتهر عالميًا بلوحة الفيديو الضخمة بدقة 4K المعلقة في الوسط - ثاني أكبر لوحة في أمريكا الشمالية - والتي تعلق فوق الملعب، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تمامًا للإعادة واللقطات الحية.

بالنسبة لكأس العالم 2026، ستبلغ سعة الملعب حوالي 54,000 مقعد.