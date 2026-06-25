كيفية شراء تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «بي سي بليس»، والمزيد

تلتقي نيوزيلندا، التيتُعتبر من الفرق غير المرشحة، مع بلجيكا في هذه المواجهة التي قد تكون حاسمة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة G في كأس العالم 2026. تُقام المباراة في فانكوفر، كندا، يوم 26 يونيو. وتبدأ المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

مباريات نيوزيلندا في مجموعات كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية/ التذاكر الاثنين، 15 يونيو إيران ضد نيوزيلندا ملعب سوفي، كاليفورنيا 2-2 الأحد، 21 يونيو نيوزيلندا ضد مصر ملعب بي سي بليس، فانكوفر 3-1 الجمعة، 26 يونيو نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

مباريات بلجيكا في دور المجموعات بكأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية/ التذاكر 15 يونيو 2026 بلجيكا ضد مصر ملعب لومن فيلد، سياتل 1-1 21 يونيو 2025 بلجيكا ضد إيران ملعب سوفي، كاليفورنيا 0-0 26 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد بلجيكا ملعب بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا؟

قد تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير حسب فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا في فانكوفر، تُعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ومع خوض الدولة المضيفة المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه التذاكر من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 400 - 750 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 800 - 1,300 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,500 - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن فانكوفر تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. ويُعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والراغبين في مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

ترتيب الفرق في المجموعة G

تاريخ المواجهات المباشرة

تشكيلات الفرق

أين ستُقام مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا؟

ستُقام مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا في ملعب BC Place في فانكوفر، كندا.

يقع الملعب في قلب وسط مدينة فانكوفر، بمقاطعة كولومبيا البريطانية، ويشتهر عالميًا بلوحة الفيديو الضخمة بدقة 4K المعلقة في الوسط - وهي ثاني أكبر لوحة من نوعها في أمريكا الشمالية - والتي تتدلى فوق الملعب، مما يضمن لكل مشجع رؤية واضحة تمامًا للإعادة والمباريات الحية.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، ستبلغ سعة الملعب حوالي 54,000 مقعد.