كيفية شراء تذاكر مباراة منتخب قطر ومنتخب سويسرا: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن استاد ليفيز والمزيد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "ليفاي" الأيقوني في سانتا كلارا، حيث يصطدم المنتخب القطري بنظيره السويسري يوم 13 يونيو 2026، ضمن منافسات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية. ويسعى "العنابي"، مستضيف نسخة 2022، لإثبات تطوره الفني أمام خصم سويسري عنيد ومعروف بتكتيكه المنظم وقدرته الدائمة على مباغتة الكبار في المحافل الدولية.

ومع رغبة كلا المنتخبين في خطف نقاط المباراة مبكراً لتأمين موقفيهما في المجموعة، من المتوقع أن تكون الأجواء في قلب "سيليكون فالي" استثنائية بكل المقاييس. بالنسبة للجماهير، تمثل هذه المواجهة فرصة نادرة لمشاهدة كرة قدم عالمية رفيعة المستوى في واحد من أكثر الملاعب تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة قطر وسويسرا، بما في ذلك أماكن الشراء، أحدث اتجاهات الأسعار، وكيفية العثور على أرخص المقاعد المتاحة.

متى موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026؟

تعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات الأسبوع الافتتاحي للبطولة. ومع توافد الجماهير من كافة أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشهد منطقة سانتا كلارا حراكاً جماهيرياً صاخباً. ونظراً للجاليات الكبيرة المقيمة هناك والشعبية العالمية للمونديال، فمن المتوقع أن تنفد التذاكر في وقت قياسي.

جدول مباريات قطر في كأس العالم 2026

يدخل المنتخب القطري مونديال 2026 ولديه طموح كبير لإثبات الذات. فبعد الخبرة التي اكتسبها على أرضه في 2022، يبدأ "العنابي" رحلة عبر القارة الشمالية لتأمين مكان له في الأدوار الإقصائية.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفاي، سانتا كلارا التذاكر 18 يونيو 2026 قطر ضد كندا ملعب سوفي، لوس أنجلوس التذاكر 24 يونيو 2026 قطر ضد البوسنة والهرسك بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

جدول مباريات سويسرا في كأس العالم 2026

يسعى المنتخب السويسري، الحصان الأسود الدائم في الكرة الأوروبية، للاعتماد على عناصره الخبيرة لتجاوز مرحلة مجموعات صعبة تأخذهم عبر مدن الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفاي، سانتا كلارا التذاكر 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب لومن فيلد، سياتل التذاكر 24 يونيو 2026 كندا ضد سويسرا ملعب سوفي، لوس أنجلوس التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم؟

يتطلب تأمين تذاكر كأس العالم 2026 مزيجاً من السرعة والتخطيط. ومع انتهاء مراحل القرعة العشوائية الرسمية ونوافذ البيع المسبق لحاملي بطاقات "فيزا"، لا تزال هناك طرق موثوقة لحجز مقعدك في ملعب ليفاي:

هي القناة الرسمية الحالية وتعتمد على أولوية الحجز. إذا ظهرت تذاكر على بوابة "فيفا"، يجب عليك إتمام الشراء فوراً لأنها تختفي في ثوانٍ. منصات إعادة البيع الموثوقة: بالنسبة للعديد من المشجعين، تظل منصة StubHub الخيار الأكثر ضماناً لتأمين المقاعد بعد نفاد الحصص الرسمية. هذا الخيار مفيد جداً للمشجعين القادمين من قطر أو سويسرا الذين يحتاجون لضمان التذكرة قبل حجز الرحلات الجوية.

منصة إعادة البيع الرسمية لـ "فيفا": هي السوق الوحيد المصرح به للمشجعين الذين يرغبون في إعادة تذاكرهم. تُباع هذه التذاكر بقيمتها الاسمية، لكن توفرها غير مضمون ويتطلب متابعة مستمرة للبوابة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة قطر وسويسرا؟

تم تحديد أسعار التذاكر رسمياً بالدولار الأمريكي. وبينما تبدأ الأسعار الاسمية من 60 دولاراً، فإن أسعار السوق الثانوية قد تتقلب بناءً على الطلب اللحظي.

الفئة دور المجموعات دور الـ16 والربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة الأولى (Category 1) 250$ - 400$ 600$ - 1200$ 1500$ - 6730$ الفئة الثانية (Category 2) 150$ - 280$ 400$ - 800$ 1000$ - 4210$ الفئة الثالثة (Category 3) 100$ - 200$ 200$ - 500$ 600$ - 2790$ الفئة الرابعة (Category 4) 60$ - 120$ 150$ - 350$ 400$ - 2030$

إذا كنت تبحث عن أرخص التذاكر، فاستهدف الفئة الرابعة. تقع هذه المقاعد عادةً في الأجزاء العلوية خلف المرميين. وفي ملعب "ليفاي"، حتى المقاعد العلوية توفر رؤية ممتازة بفضل التصميم الحديث للملعب.

ماذا نتوقع من مواجهة قطر وسويسرا؟

تمثل هذه المباراة معركة تكتيكية مثيرة؛ فمنتخب سويسرا يعتمد غالباً على الانضباط الدفاعي واللمحات الإبداعية لصناع لعبه المخضرمين. في المقابل، استثمر المنتخب القطري بقوة في هوية جماعية تعتمد على التحولات السريعة والروح القتالية العالية.

ملعب "ليفاي"، معقل فريق سان فرانسيسكو 49ers في دوري كرة القدم الأمريكية، هو مرفق عالمي المستوى. يشتهر بزوايا الرؤية الرائعة، وشاشات الفيديو الضخمة، والالتزام بالاستدامة. يجب على المشجعين الاستعداد لشمس كاليفورنيا الدافئة وتنوع جماهيري مذهل. الملعب متصل جيداً بمناطق سان خوسيه وسان فرانسيسكو عبر وسائل النقل العام، لكن يُنصح بشدة بحجز مواقف السيارات مسبقاً إذا كنت تنوي القيادة.

سواء كنت مشجعاً محلياً في منطقة الخليج أو مسافراً قادماً من الدوحة أو زيورخ، فإن هذه المباراة هي قمة المتعة الرياضية. لا تفوت فرصة أن تكون جزءاً من تاريخ كأس العالم!