كيفية شراء تذاكر مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد أكرون، والمزيد

يتوجه المنتخب الكولومبي إلى المكسيك لخوض مواجهة حاسمة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة ضمن المجموعة K خلال كأس العالم 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026؟

مباريات كولومبيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 18 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي 1-3 24 يونيو 2026 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 28 يونيو 2026 كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك، ميامي التذاكر

مباريات جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن 1-1 24 يونيو 2025 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 28 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات «فيزا» وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

قد تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في غوادالاخارا، تُعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب رئيسي للمشجعين الذين يتطلعون إلى تجربة هذه المواجهة الفريدة بين قارتين. مع مواجهة العملاقين من أمريكا الجنوبية لفريق أفريقي صامد في لقاء مثير ضمن المجموعة K، من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا على هذه المباراة التي تقام في منتصف البطولة.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 375 و450 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 375 – 800 دولار

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 850 – 1,250 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,300 – 2,800 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 697 دولارًا أمريكيًا فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن غوادالاخارا تُعد واحدة من أكثر مدن كرة القدم شغفًا في الدولة المضيفة، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. ويُعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في استاد أكرون.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد أكرون

يُعد الملعب الواقع في زابوبان، والمعروف تجاريًا باسم استاد أكرون (والذي أُطلق عليه اسم استاد غوادالاخارا خلال البطولة)، تحفة معمارية مكسيكية معاصرة ومقرًا لنادي سي دي غوادالاخارا التاريخي.

يقع الملعب في منطقة غوادالاخارا الحضرية، ويشتهر بتصميمه الذي يحاكي شكل البركان، حيث يتميز بواجهة خارجية خضراء مائلة تندمج مع المناظر الطبيعية المحيطة.

خلال كأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 48,000 مقعد.