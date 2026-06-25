تلتقي كولومبيا والبرتغال في ميامي نهاية هذا الأسبوع في مباراة حاسمة ضمن المجموعة K، والتي ستحدد الفريق الذي سيحتل الصدارة قبل الانطلاق إلى دور الـ32.

وبعد أن ضمنت كولومبيا تأهلها برصيد ست نقاط بفضل فوزين متتاليين، تتطلع «لوس كافيتيروس» إلى الحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في مواجهة هذه القوة الأوروبية الخطيرة.

وبعد أن حققت البرتغال فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-0 على أوزبكستان، حيث دخل كريستيانو رونالدو التاريخ بتسجيله هدفاً في كأس العالم للمرة السادسة، لا تحتاج البرتغال سوى إلى نقطة واحدة للتأهل، لكنها ستسعى إلى الفوز بلقب المجموعة.

متى ستقام مباراة كولومبيا ضد البرتغال في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 هارد روك

مباريات كولومبيا في كأس العالم 2026

تعود كولومبيا إلى الساحة الكروية العالمية بعد غيابها عن كأس العالم 2022 في قطر. وفيما يلي جدول مباريات المجموعة K التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) 1-3 الثلاثاء 23 يونيو كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون (زابوبان) 1-0 السبت 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) التذاكر

مباريات البرتغال في كأس العالم 2026

يتوق مشجعو كرة القدم بشدة لرؤية كريستيانو رونالدو وبقية أعضاء منتخب "سيليساو داس كيناس" في أمريكا الشمالية هذا الصيف. وفيما يلي مبارياتهم القادمة في كأس العالم:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG (هيوستن) 1-1 الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG (هيوستن) 5-0 السبت 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كولومبيا ضد البرتغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كولومبيا ضد البرتغال؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب هارد روك

ملعب هارد روك هو ملعب متعدد الأغراض يقع في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا. وهو الملعب الرئيسي لفريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) منذ افتتاحه في عام 1987، كما أنه الملعب الرئيسي لفريق ميامي هوريكانز لكرة القدم الجامعية التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) منذ عام 2008.

ليس غريباً على هذا الملعب في ميامي استضافة الأحداث البارزة، حيث استضاف ستة نهائيات للسوبر بول، ونهائيتين لبطولة العالم للبيسبول (MLB) (عندما كان فريق فلوريدا مارلينز يلعب هناك)، بالإضافة إلى بطولة ريستليمانيا الثامنة والعشرين. كما تُعد بطولة ميامي المفتوحة للتنس حدثاً سنوياً بارزاً، إلى جانب سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي، الذي يُقام داخل أراضي الملعب.

وبعد أن استضاف ملعب هارد روك نهائي كأس أمريكا 2024، أصبح معتادًا على استضافة الأحداث الكروية الضخمة أيضًا. وشهد جمهور متحمس فوز الأرجنتين، التي ضمت ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، باللقب قبل عامين، بعد فوزها 1-0 على كولومبيا في الوقت الإضافي.

يُعد ملعب «هارد روك» واحدًا من 16 ملعبًا ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من أن سعة هذا الملعب في ميامي هي الأصغر (65,000) من بين الملاعب الـ11 الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه سيستضيف سبع مباريات إجمالًا، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث.