كيفية شراء تذاكر مباراة كولومبيا ضد البرتغال: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب هارد روك، والمزيد

تصل مباريات المجموعة K في كأس العالم إلى ذروتها المثيرة يوم 27 يونيو في ملعب هارد روك في ميامي غاردنز، حيث تلتقي كولومبيا مع البرتغال. ومن المرجح أن تكون هذه المباراة حاسمة في تحديد المتصدر للجدول.

تعود كولومبيا إلى ملعب ميامي للمرة الأولى منذ خسارتها أمام الأرجنتين في نهائي كأس أمريكا الجنوبية 2024.

ورغم ضمان حصولها على دعم جماهيري كبير، فإن لاعبي نستور لورينزو يدركون أنهم سيحتاجون إلى الاستعداد الجيد لمواجهة المنتخب البرتغالي، المصنف الخامس عالمياً.

متى ستقام مباراة كولومبيا ضد البرتغال في كأس العالم 2026؟

متى ستقام مباراة كولومبيا ضد البرتغال في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 Hard Rock Stadium

مباريات كولومبيا في كأس العالم 2026

تعود كولومبيا إلى الساحة الكروية العالمية بعد غيابها عن كأس العالم 2022 في قطر. هذا هو جدول مباريات المجموعة K الذي ينتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو أوزبكستان ضد كولومبيا استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الثلاثاء 23 يونيو كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون (زابوبان) التذاكر السبت 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) التذاكر

مباريات البرتغال في كأس العالم 2026

يتوق مشجعو كرة القدم بشدة لرؤية كريستيانو رونالدو وبقية أعضاء فريق "سيليساو داس كيناس" في أمريكا الشمالية هذا الصيف. وفيما يلي مبارياتهم القادمة في كأس العالم:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الثلاثاء 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك (ميامي جاردنز) التذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة كولومبيا ضد البرتغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كولومبيا ضد البرتغال؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب هارد روك

ملعب هارد روك هو ملعب متعدد الأغراض يقع في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا. وهو مقر فريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) منذ افتتاحه في عام 1987، وفريق ميامي هوريكانز لكرة القدم الجامعية التابع للاتحاد الوطني لرياضة الجامعات (NCAA) منذ عام 2008.

ليس غريباً على هذا الملعب في ميامي استضافة الأحداث البارزة، حيث أقيمت فيه ستة بطولات سوبر بول، واثنتان من بطولات MLB وورلد سيريز (عندما كان فريق فلوريدا مارلينز يلعب هناك)، وورستلي مانيا الثامنة والعشرون. كما تُعد بطولة ميامي المفتوحة للتنس حدثاً سنوياً، إلى جانب سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي، الذي يقام داخل أراضي الملعب.

وبعد استضافته لنهائي كأس أمريكا 2024، اعتاد ملعب هارد روك على استضافة الأحداث الكروية الضخمة أيضًا. وشهد جمهور متحمس فوز الأرجنتين، التي ضمت ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، باللقب قبل عامين، بعد فوزها 1-0 على كولومبيا في الوقت الإضافي.

يُعد ملعب هارد روك واحدًا من 16 ملعبًا ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من أن سعة هذا الملعب في ميامي هي الأصغر (65,000) من بين الملاعب الـ11 الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه سيستضيف سبع مباريات في المجموع، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث.