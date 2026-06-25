كيفية شراء تذاكر مباراة كوراساو ضد كوت ديفوار في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، والمزيد

تتوجه كوراساو اليوم إلى فيلادلفيا لخوض مباراة حاسمة في المجموعة «هـ» ضد كوت ديفوار على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد»، حيث يتوقف مصير مشاركتها التاريخية الأولى في كأس العالم على نتيجة هذه المباراة.

وبعد هزيمة قاسية بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية، أعادت «الموجة الزرقاء» الأمل إلى حملتها بتعادل بطولي 0-0 أمام الإكوادور، بفضل 15 تصديًا حققها الحارس إلوي روم، وهو رقم قياسي في البطولة.

متى ستقام مباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 5 لينكولن فاينانشال فيلد

مباريات كوراكاو في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 14 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG، هيوستن 7-1 20 يونيو 2026 الإكوادور ضد كوراكاو ملعب أروهيد، كانساس سيتي 0-0 25 يونيو 2026 كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا التذاكر

مباريات كوت ديفوار في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 15 يونيو 2026 كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا 1-0 20 يونيو 2025 ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO، تورونتو 2-1 25 يونيو 2026 كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار في فيلادلفيا، تُعد أسعار الفئة الأساسية حالياً أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ونظراً لأن كلا البلدين يتطلعان إلى تحقيق نتيجة حاسمة في هذه المواجهة ضمن المجموعة E، فمن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعاً على هذه المباراة التي ستُقام بعد ظهر اليوم في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 120 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب لمن حصلوا عليها عبر القنوات الرسمية. أما في السوق الثانوية، فقد شوهدت أسعار التذاكر الأساسية تبدأ من حوالي 750 دولارًا.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 120 – 450 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 500 – 900 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,250 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,500 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن فيلادلفيا تعد وجهة عالمية رائدة، ولأن هذه المباراة تُعد مباراة رئيسية في المجموعة E، فمن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا من قبل المشجعين المحليين والزائرين. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بميزانيتهم والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

يُعد الملعب الواقع في فيلادلفيا، والمعروف تجاريًا باسم ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (والذي أُطلق عليه اسم ملعب فيلادلفيا خلال البطولة)، معلمًا معماريًا ووجهة رياضية رائدة في وادي ديلاوير.

يقع الملعب في مجمع جنوب فيلادلفيا الرياضي، ويشتهر بتصميمه الفريد الذي يذكرنا بنسر محلق، حيث تتميز المدرجات الشرقية والغربية بمظلات تشبه الأجنحة.

وعلى عكس الملاعب المغلقة بالكامل، توفر زواياه الثلاث المفتوحة للمشاهدين إطلالات خلابة على أفق فيلادلفيا مع الحفاظ على أجواء مكثفة ومركزة على أرض الملعب. وقد تم تجهيز الملعب بتقنيات متطورة، بما في ذلك شاشات فيديو عالية الدقة من باناسونيك ونظام صوتي متطور يضمن تجربة مشاهدة متميزة من كل مقعد.

في كأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 69,000 مقعد. ويشتهر الملعب بمدرجاته شديدة الانحدار التي تضع المشجعين على مسافة قريبة جدًا من أحداث المباراة، ويُعتبر أحد أكثر الملاعب حيويةً في الولايات المتحدة.

ولتلبية المعايير الدولية، تم تجهيز الملعب بملعب عشبي هجين عالي الأداء، مما يضمن سطحًا عالمي المستوى للمباريات الست التي من المقرر أن يستضيفها - بما في ذلك مباراة تاريخية في دور الـ16 في يوم الاستقلال الأمريكي.